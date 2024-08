De vele waarden bij het herstel van verlaten olijfgaarden in Toscane

In Toscane richt een project nabij Florence zich op verwaarloosd herstellen olijfgaarden, waarbij ecologische en sociale verplichtingen worden gecombineerd ten behoeve van de lokale gemeenschap.

Sinds de oprichting in 2014 heeft Abandoned Grove meer dan 5,000 bomen gered en bijna 60 werknemers uit sociaal achtergestelde milieus in dienst genomen.

De oprichter van het bedrijf, Fil Bucchino, werkte samen met Andrea Pagliai, een olijventeler met ervaring in sociale landbouw, en meestermolenaar Gionni Pruneti.

Het herstel van deze verwaarloosde olijfboomgaarden is van cruciaal belang, want wanneer agrarische gebieden worden verlaten, verliezen we de schoonheid van het landschap en de lokale cultuur. - Gionni Pruneti, meestermolenaar

Samen werkten ze aan de oprichting van een premium ervaringsmerk met een sterke ethische basis, geworteld in de lokale omgeving, maar met internationale ambities.

"Ik ben geboren in Florence en heb mijn jeugd doorgebracht in Italië”, vertelde Bucchino Olive Oil Times. ​"Toen ik met mijn ouders, die artsen zijn, verhuisde, woonde ik in verschillende landen, waaronder Somalië, Venezuela en Canada, waar we ons uiteindelijk vestigden. Ik heb ook biomedische wetenschappen gestudeerd en ben medeoprichter van een punkrockband. '

Deze globetrottende en eclectische houding bracht de voormalige bassist en songwriter ertoe de wereld van extra vierge olijfolie te ontdekken.

Zie ook: Restauratie van verlaten olijfbomen in het huis van Leonardo da Vinci

"De passie voor muziek overheerste en ik heb bijna tien jaar lang over de hele wereld gereisd en getourd”, zei hij. ​"Ondertussen specialiseerden mijn ouders zich in voeding en openden ze een kliniek om de voeding te promoten Mediterraan dieet in de jaren vijftig.”

"Tijdens het oogstseizoen stuurden ze mij Italiaans Olio Nuovo terwijl we onderweg waren, en we organiseerden diners met mijn tourgenoten zodra de olie arriveerde, 'voegde Bucchino eraan toe. ​"Tijdens die avonden begon ik de kracht van de connectiviteit van extra vierge olijfolie op te merken.”

Een paar dagen olijvenoogst in het begin van de jaren 2000 waren van cruciaal belang om hem te helpen de waarde van hoogwaardige extra vergine olijfolie in te zien.

"Ik was in Toscane tijdens een pauze van de tour toen ik een olie proefde die anders was dan alles wat ik eerder had geprobeerd, en nu kan ik zeggen dat het mijn leven heeft veranderd”, zei Bucchino. ​"Ondanks dat mijn muziekcarrière goed verliep, voelde ik op dat moment een verschuiving in mij, omdat mijn gedachten steeds meer door de zakelijke kant van de muziek werden verteerd in plaats van door de kunst.

"In hetzelfde weekend, toen ik aan het oogsten was in de olijfgaard van mijn familie, voelde ik dingen als nooit tevoren,” voegde hij eraan toe. ​"Mijn vrouw Halina moedigde me aan om dichter bij het gevoel te komen, en ik begon de olijfoliekunst te bestuderen. Net als bij muziek stortte ik mezelf in de wereld van hoogwaardige extra vergine olijfolie en keek nooit meer achterom.”

Om zijn ervaring na te bootsen, begon Bucchino zijn eigen extra vierge olijfolie te produceren. Hij werkte samen met Olivart, een bedrijf onder leiding van Pagliai, die samenwerkte met de bekroond Pruneti-broers.

Verlaten Grove-arbeiders genoten van een pauze in de Toscaanse olijvenoogst. (Foto: Fil Bucchino)

"In die tijd was Andrea [Pagliai] al toegewijd aan het herstellen van verwaarloosde bosjes en het produceren van uitstekende olie, terwijl hij sociale problemen aanpakte”, voegde hij eraan toe. ​"Wat Gionni [Pruneti] betreft, hij is niet alleen een olijventeler, maar een echte kunstenaar die elk olijvenseizoen op briljante wijze kan interpreteren door zijn maalwerk.”

Ze deelden dezelfde ondernemersvisie en -waarden en werkten samen om een ​​premiumproduct te produceren dat een positieve impact zou hebben op de regio en de gemeenschap.

"Ik zou willen vragen hoe het mogelijk was om al die mensen tegen te komen verlaten bosjes in het hart van Toscane,” zei Bucchino. ​"Ik besefte dat lokale telers niet kunnen concurreren met de lage prijzen van de grote industrie of met marketinggedreven merken die ondermaatse olie verkopen onder een Toscaans label, en uiteindelijk de gemeenschap uitbuiten. Ik was het tegenovergestelde van plan, namelijk de gemeenschap helpen bloeien.”

In de loop der jaren hebben ze meer dan 5,000 bomen van lokale variëteiten teruggevonden, waaronder Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Correggiolo, Olivo Bianco en verschillende onbekende ecotypes, waarvan ze monovariëteiten en mengsels produceren.

Het beschermen van de lokale biodiversiteit is een fundamenteel doel bij Abandoned Grove, waarbij de nadruk ligt op duurzaam landbeheer en hoogwaardige productieprocessen.

"Het punt is dat zelfs als een olijfgaard privé is, het een bezit van de gemeenschap is”, aldus Pagliai. ​"Milieu-, territoriale en sociale gebieden zijn nauw met elkaar verbonden, en alles wat met het land te maken heeft, deelt hetzelfde lot. Daarom is het onze plicht om voor deze verwaarloosde landen te zorgen.”

"Toen ik in 2008 in deze sector begon te werken, was mijn eerste doel niet het kopen van land, maar het weer tot leven brengen van verlaten, onproductieve en slecht onderhouden olijfgaarden in Bagno a Ripoli”, voegde hij eraan toe. ​"Met mijn voormalige compagnon zijn we begonnen met twee percelen van in totaal zo'n tien hectare. Naarmate het werk vorderde, gaf het ons grote voldoening, en het aantal mensen dat ons hun land aanbood, groeide exponentieel.”

Pagliai's sociale betrokkenheid begon toen een vriend hem twee hectare grond overhandigde waar ze vroeger iemand in dienst had genomen in een sociaal landbouwproject.

Een koffiepauze tijdens de oogst in het Balatro-bos. (Foto: Fil Bucchino)

"Ze vertelde me dat ze mij alleen het land zou nalaten als ik met die mensen zou blijven werken”, zei hij. ​"Ik accepteerde het en begon groenten te produceren om de productie te diversifiëren en ervoor te zorgen dat de arbeiders het hele jaar door werk hadden. Ik werd gepassioneerd en voerde het project uit. Kort daarna vroeg Fil [Bucchino] mij om de krachten te bundelen.”

Sinds 2014 heeft Abandoned Grove via sociale projecten 57 mensen in dienst genomen. Sommige werknemers hebben problemen met hun geestelijke gezondheid of middelenmisbruik.

Het initiatief omvat ook personen die uit de gevangenis zijn vrijgelaten en hulp nodig hebben bij hun re-integratie in de samenleving. De meeste projecten worden begeleid door Coop21, een sociale coöperatie gespecialiseerd in opleiding en educatieve en culturele dienstverlening.

"Verschillende mensen zijn met succes gereïntegreerd en sommigen zijn onze werknemers geworden”, aldus Pagliai. ​"Tegenwoordig werken zes mensen samen met Abandoned Grove via een Coop21-project.”

"Landbouw is van nature een sociale kwestie, omdat we werk bieden aan de lokale bevolking, terwijl we het land beschermen en een circulaire economie bevorderen”, voegde hij eraan toe. ​"De producten worden gekocht door consumenten die begrijpen dat ze niet alleen een bedrijf ondersteunen, maar de hele lokale economie en sociale inclusie. Abandoned Grove brengt al deze elementen samen.”

Een van de kernwaarden van het bedrijf is dat het productieproces, inclusief het bottelen, etiketteren en verpakken, wordt uitgevoerd in de gemeenschap in de buurt van de boomgaarden.

"Ik doe alles in de buurt van de bosjes, zelfs als het meer kost”, zei Bucchino. ​"Dit helpt de lokale gemeenschap en maakt een olie mogelijk die de essentie van het oogstseizoen en de geest van de gemeenschap het beste interpreteert.”

In 2019 coproduceerde hij ​"Geobsedeerd door olijfolie”, een bekroonde documentaire geïnspireerd op zijn ervaring, die pleit voor kwaliteit en de verhalen vertelt van mensen wier leven positief is beïnvloed door extra vierge olijfolie.

"Ik kwam uit de punkmuziek, die gaat over gemeenschap en het uitdagen van de status quo”, zei hij. ​"Toen punkmuziek aan populariteit won, was dat niet omdat punk veranderde; het was omdat de wereld eindelijk aansloeg. Tegenwoordig zijn we verenigd door een missie, en ik geloof dat ditzelfde principe ook geldt voor hoge kwaliteit.”

"Ik ben dit project begonnen om nooit concessies te doen aan de kwaliteit, de mensen of de planeet”, aldus Bucchino. ​"Natuurlijk is het niet gemakkelijk. Ik ben een idealist, maar ik begin in te zien dat mensen langzamerhand de waarde ervan gaan inzien, en steeds meer mensen zich bewust worden van wat kwaliteit en duurzaamheid werkelijk betekenen. Wij stellen alleen de olie beschikbaar die wij produceren. Ik kan de visie van het creëren van een olie die iemands leven net zo diep kan raken als het mijne, niet loslaten.”

Nu is Abandoned Grove van plan uit te breiden naar andere gemeenschappen in verschillende landen en verbinding te maken met meer milieubewuste en sociaal geëngageerde molenaars en telers die streven naar kwaliteit.

Abandoned Grove heeft meer dan 5,000 verlaten olijfbomen in Toscane teruggevonden. (Foto: Fil Bucchino)

De vruchten van de teruggevonden olijfbomen worden afgeleverd en geplet in de fabriek van Pruneti in Greve, Chianti. Samen met zijn broer Paolo runt hij het familiebedrijf, dat extra vergine olijfolie en irissen produceert.

"De samenwerking met Abandoned Grove kwam als vanzelf tot stand, omdat ik meteen aansluiting vond bij de visie achter het project. Het is een prachtige reis geweest en ik hoop dat het project blijft groeien omdat het op meerdere fronten grote waarde heeft”, aldus Pruneti.

"Het herstel van deze verwaarloosde olijfboomgaarden is van cruciaal belang, want als landbouwgebieden worden verlaten, verliezen we de schoonheid van het landschap en de lokale cultuur”, voegde hij eraan toe. ​"Elk oogstseizoen zijn we er getuige van hoe de olijfolieproductie een feest wordt voor de hele gemeenschap.”

Onder de geredde olijfbomen overheerst de Moraiolo-variëteit. Deze winterharde boom gedijt op de terrasvormige heuvels van Toscane. De extra vergine olijfolie van deze variëteit, gebruikelijk in Midden-Italië, biedt tonen van artisjok, kruiden en amandelen, met een gemiddelde tot intense fruitigheid.

"Wij olijventelers beschouwen deze variëteit als de ​'oude olijfboom van de boer, die veel zorg vereist vanwege de neiging om naar boven te groeien”, legt Pruneti uit. ​"Vanwege de uitdagende teeltvorm, die meer arbeid vergt, wordt deze vaak als eerste verlaten.”

"Aan het begin van elke nieuwe productie vraag ik mezelf altijd af hoe ik waarde kan toevoegen vanuit mijn perspectief als fabrieksoperator”, zegt hij. ​"Deze oliën hebben hun eigen karakter, gevormd door het heuvelachtige terrein waar de bomen vandaan komen en de handmatige arbeid die nodig is voor het snoeien en oogsten, omdat ze niet gemechaniseerd kunnen worden.”

"De toegevoegde waarde ligt in het produceren van uitgesproken karakteristieke extra vierge olijfolie uit deze unieke variëteiten”, aldus Pruneti. ​"Daarom moeten we ze zorgvuldig beheren vanaf de oogst, waarbij we de optimale rijpingstijden berekenen, tot aan de maalderij, waar we onder andere de juiste temperaturen en malaxatietijden moeten instellen om oliën te verkrijgen met een sterk, onderscheidend karakter.”

Een van de nieuwste succesverhalen van Abandoned Grove, zoals beschreven door de oprichter, is de heropleving van een olijfgaard met ruim 260 eeuwenoude Moraiolo-bomen in Bagno a Ripoli, dat een ondoordringbaar bos was geworden.

"We hebben hem in drie jaar tijd weer tot leven gebracht en vorig jaar hebben we de eerste oogst afgerond”, aldus Bucchino. ​"Het ongelooflijke is dat we ontdekten dat de olijfgaard niet alleen de historische vorst van 1956 en 1985 had doorstaan, maar ook een natuurbrand. Nu zijn de bomen weer levendig en productief, wat de opmerkelijke kracht en veerkracht van deze buitengewone soort weerspiegelt.”