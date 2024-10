Olijfboeren vluchten uit Zuid-Libanon nu conflict escaleert

De maal- en opslagfaciliteiten die door de bekroond olijfolieproducent Darmmess in Libanon werd verwoest door een Israëlische luchtaanval.

De aanval op de faciliteiten van het bedrijf vond enkele dagen voor de start van de grondoperatie van de Israëlische Defensiemacht in Zuid-Libanon plaats.

De boeren kunnen niet overgaan tot de oogst. Dat betekent dat ze deze winter hun families niet kunnen voeden. - Rose Bechara Perini, oprichter, Darmmess

Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er door de Israëlische bombardementen minstens 1,336 mensen omgekomen sinds Israël op 20 september de aanvallen op Hezbollah, een politieke partij en militante groepering met banden met Iran, opvoerde.th.

Twintig landen, waaronder de Verenigde Staten, beschouwen Hezbollah als een terroristische organisatie. De Europese Unie en verschillende andere landen accepteren de politieke vleugel echter als een legitieme organisatie.

Samen met het stijgende dodental heeft de Israëlische invasie een miljoen mensen uit het zuiden van het land verdreven. Satellietgegevens geanalyseerd door de Financial Times laten zien dat meer dan 3,100 gebouwen zijn verwoest.

Ondertussen verwacht het Internationaal Monetair Fonds dat het conflict ernstige schade zal toebrengen aan de kwetsbare economie van het land.

""In Libanon verergert de recente intensivering van het conflict de toch al kwetsbare macro-economische en sociale situatie van het land", aldus woordvoerster Julie Kozack tijdens een persconferentie. ​"Het conflict heeft een zware menselijke tol geëist van het land en heeft de fysieke infrastructuur beschadigd.”

Voor Rose Bechara Perini, oprichtster van Darmmess, kwam de oorlog vier dagen na het begin van de escalatie regelrecht op de stoep te staan ​​toen een luchtaanval het hoofdkantoor van het bedrijf verwoestte.

"Op 24 september 2024 werd onze verwerkings- en opslagfaciliteit, verplaatst naar een dorp dat veiliger zou moeten zijn, ver van de grens, getroffen door een luchtaanval, wat resulteerde in de totale vernietiging van onze apparatuur en voorraden", schreef Bechara Perini in een bericht aan klanten en partners op 1 oktoberst.

"“De hele faciliteit is gereduceerd tot slechts één meter as, waardoor we in een verwoestende situatie terechtkomen”, voegde ze toe.

Bechara Perini stuurde een video van de verwoeste faciliteiten naar Olive Oil Times.

Roos Bechara Perini

Darmmess is een gemeenschappelijk project dat zich toelegt op de productie van biologische olijfolie. Bechara Perini zei dat het inkomsten oplevert voor veel telers in Deir Mimas, gelegen op een paar kilometer van de Israëlische grens.

"“De meeste van onze boeren zijn naar Beiroet gevlucht”, vertelde Bechara Perini Olive Oil Timesen voegde eraan toe dat veel Libanezen moeite hebben om een ​​veilige schuilplaats te vinden tijdens het conflict.

"“Degenen die in Deir Mimas zijn gebleven, zijn degenen die geen plek hebben om te verblijven in de hoofdstad”, zei ze. ​"Bovendien weet je eigenlijk niet waar het veilig is en waar niet.”

Het bereiken van de olijfgaarden in Deir Mimas is momenteel ​"te riskant,” zei ze. Als gevolg hiervan zal Darmmess in het oogstjaar 2024/25 geen olijven kunnen oogsten en olijfolie kunnen produceren.

Veel boeren in de economisch achtergebleven regio hebben tijd en geld geïnvesteerd in het huidige olijvenseizoen, maar de opbrengst is nihil.

advertentie

advertentie

"In een gebied van acht vierkante kilometer cultiveert Darmmess ongeveer 150,000 olijfbomen, waarbij de primaire landbouwactiviteit de belangrijkste en vaak enige bron van inkomsten van de inwoners elk jaar vertegenwoordigt. Onze olijfbomen vertegenwoordigen levensonderhoud, cultuur en inkomen," zei Bechara Perini.

"De boeren kunnen niet doorgaan met de oogst. Dat betekent dat ze hun families deze winter niet kunnen voeden,” voegde ze toe. ​"Het land is al bankroet en de mensen worden steeds armer.”

Andere Libanese producenten hebben verteld Olive Oil Times dat gevechten in het zuiden ertoe hebben geleid dat de meeste boeren hun olijfbomen hebben verlaten. Israëlische luchtaanvallen en gevechten op de grond hebben ook geleid tot het verbranden van olijfgaarden, waarvan de schade onmogelijk te kwantificeren is.

In de laatste escalatie gaf de FT-analyse van satellietgegevens aan dat er 530 gebouwen langs de zuidelijke grens van Libanon zijn verwoest.

Echter, een jaar van grensoverschrijdend vuur tussen Hezbollah en Israël heeft al aanzienlijke schade veroorzaakt.

"“Bijna 80 procent van de boeren in Zuid-Libanon zal hun landbouwgrond niet kunnen bereiken en hun olijfgaard niet kunnen oogsten”, aldus Walid Mushantaf, oprichter van Bustan El Zeitoun. ​"Voor de olijfoliemolens is het hetzelfde, er is geen manier om ze te bedienen.”

De olijfgaard van Mushantaf ligt in de buurt van Sidon, 40 kilometer ten zuiden van Beiroet, en is nog steeds actief.

"“Er zijn maar weinig boeren, waaronder ikzelf, die hun uiterste best doen om hun dagelijkse arbeidskracht te maximaliseren en zo snel mogelijk hun oogst binnen te halen, zodra we veilige omstandigheden kunnen garanderen”, zei hij.

"“Het is voor de arbeiders lastig om dagelijks naar onze boerderij te reizen vanwege het gebrek aan brandstof”, voegde Mushantaf toe. ​"En het is onveilig, gezien de luchtaanvallen en het aantal burgerslachtoffers dat voortdurend toeneemt.”

Mushantaf zei dat veel producenten, na een slechte oogst in het oogstjaar 2023/24, een aanzienlijke opbrengst hadden verwacht.

"Boeren en olijventelers werkten het hele jaar door in afwachting van de oogst,' aldus Mushantaf. ​"Helaas gaan ze die oogst verliezen. Daarom zullen ze niet in staat zijn om hun dagelijkse financiële behoeften te dekken, omdat veel boeren geen andere bron van inkomsten hebben dan landbouw.”

Ondertussen, in de Bekaa-vallei, een regio in het oosten van Libanon waar de eerste hoge dichtheid olijfgaard, Israëlische luchtaanvallen komen dichterbij.

Charbel Jaoude

"“Ze [de luchtaanvallen] zijn heel dichtbij, maar we zijn oké”, zei CBio Jaode eigenaar Charbel Jaoude. Hij waarschuwde echter dat ​"niet alle boomgaarden en molens zijn veilig, en oogsten is op dit moment moeilijk vanwege een gebrek aan arbeiders en veiligheidszorgen.”

Uit de analyse van satellietgegevens door FT blijkt dat 210 gebouwen verspreid over verschillende dorpen in de Bekaa-vallei zijn verwoest.

Verder naar het noorden van Libanon, in de buurt van het dorp Kour, zijn sommige arbeiders nog steeds bezig met de voorbereidingen voor de oogst.

"“We zijn zo gelukkig dat we onze olijven kunnen oogsten”, zei Karim Arsanios, de eigenaar van Solar Olives. ​"Afgezien van de constante gevechtsvliegtuigen die over onze hoofden vliegen en het af en toe horen van bombardementen in de verte, is het behoorlijk rustig.”

"We zitten in onze eerste week [van de oogst], en ondanks de nieuwe dagelijkse problemen, gaan we door totdat het onveilig wordt," voegde hij toe.

Ondanks dat we ver van de luchtaanvallen en de actieve strijd zijn, is de situatie nog nooit zo complex geweest.

""Vanwege de huidige geopolitieke situatie zijn de kosten die gepaard gaan met de oogst het hoogst. Ik denk dat ze hoger zijn dan ooit sinds ik hier vier jaar geleden mee begon", aldus Arsanios.

"“Het zuiden is verwoest en meer dan 35 procent van de lokale olijfolieproductie komt daar vandaan”, voegde hij toe. ​"Het land zal een tekort hebben en de prijzen zullen waarschijnlijk stijgen.”

"De situatie is erg slecht", voegde Ibrahim Al Kaakour, de eigenaar van Genco Olive Oil, toe. Het bedrijf, dat in het noorden van het land olijven maalt maar van boeren in heel Libanon koopt, heeft geen schade aan zijn faciliteiten opgelopen.

Al Kaakour bevestigde echter dat de meeste bomen in het zuiden van het land niet gekapt zouden worden. Hij bood zijn steun aan degenen die wel konden oogsten. ​"“Wij hebben onze diensten gratis aangeboden aan andere producenten in het zuiden”, zei hij.

Arsanios beschuldigde het Israëlische leger ervan opzettelijk witte fosforbommen te hebben gebruikt om landbouwgebieden in het zuiden van het land te vernietigen. Hij verwees daarbij naar een specifieke episode van Israëlische beschietingen waaraan de Libanese regering de vernietiging van meer dan 40,000 olijfbomen toeschreef.

Zie ook: Olijfbomen in Gaza onder de bijkomende verliezen van het conflict

"“Het zal maanden, zo niet jaren duren voordat het land van deze chemicaliën is ontdaan”, aldus Arsanios. ​"We verliezen allemaal een stukje van ons gemeenschappelijk erfgoed door het doden van olijfbomen, en dat breekt mijn hart.”

Rook stijgt op na een Israëlisch bombardement in Zuid-Libanon, gezien vanuit Noord-Israël, vrijdag 4 oktober 2024. (AP Photo/Baz Ratner)

Het verergerende conflict in de regio veroorzaakt niet alleen doden en massale ontheemding, maar richt zich ook op een land dat kampt met een langdurige economische crisis.

"“De haperende economische activiteit die we begonnen te zien, is opnieuw volledig gestopt”, aldus Arsanios. ​"Wanneer dit duistere hoofdstuk voorbij is, zal Solar alle hulp bieden die het kan bieden.”

"“Het enige dat dit land bijeenhoudt, na alle bemiddelingen door externe landen door de jaren heen, is de solidariteit tussen de mensen”, voegde hij toe. ​"Dat is de ruggengraat van ons land, en niets zal dat kunnen doorbreken.”

Ondanks de tragedie die zich in Libanon afspeelt, zei Becahara Perini dat de molen van Darmmess in Deir Mimas en de olijfbomen intact zijn gebleven en dat ze zo snel mogelijk terug zal keren om de molen te herbouwen.

"“Wij beloven dat we weer zullen opstaan,” voegde Bechara Perini toe in haar brief. ​"Door dit voorouderlijk erfgoed te behouden, vieren we niet alleen de vrucht van de olijfboom, maar ook de blijvende geest van onze gemeenschap.”

Olive Oil Times heeft contact opgenomen met de Israëlische autoriteiten voor commentaar, maar tot aan de publicatie was er nog geen reactie ontvangen.

Volgens de Israëlische Defensiemacht zijn de bombardementen en de grondinvasie bedoeld om Hezbollah ten noorden van de Litani-rivier te verdrijven en 60,000 ontheemde Israëliërs de mogelijkheid te bieden om terug te keren naar hun huizen in het noorden van het land.