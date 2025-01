Deze olijfsoorten krijgen de hoogste scores van juryleden

Er zijn een paar redenen waarom we de scores die onze juryleden aan inzendingen toekennen niet bekendmaken NYIOOC World Olive Oil Competition, maar het komt erop neer dat ze niet zomaar voor waar moeten worden opgevat.

Laten we het toegeven. De ene proever heeft 84, de ander 86. Een jurylid kan eerder in de proeverij hogere scores toekennen dan later in de ochtend. Sommigen neigen misschien naar bepaalde sensorische kenmerken dan anderen.

Het zijn gerenommeerde experts die een panel vormen dat de ultieme manier vertegenwoordigt om de kwaliteit van extra vergine olijfolie te bepalen. Maar ze zijn mensen.

Een paar jaar geleden heb ik beslist stoppen de Best in Class Award op de NYIOOC – die werd toegekend aan inzendingen met de hoogste score in hun respectievelijke categorie – vanwege mijn overtuiging dat de scores niet nauwkeurig genoeg zijn om die uitspraak te doen. Eén uitstekende olijfolie zou niet moeten worden uitgeroepen ​"“beter” dan een andere uitstekende olijfolie.

(Sommige ondernemende mensen voelden desondanks de behoefte om een ​​ranglijst te maken op basis van hoeveel prijzen een merk in een bepaald jaar had gewonnen van verschillende competities, alsof dat iets anders meet dan de promotionele budgetten van het bedrijf. Maar de websites voor die ranglijsten krijgen volgens metrische tools bijna geen verkeer, wat laat zien dat het publiek er niet meer om geeft dan ik.)

Bij onze wedstrijd worden de scores alleen gebruikt om te bepalen of een olie een prijs verdient of niet, en of het een zilveren of gouden medaille is. Ik ben daar overigens ook niet zo dol op.

Eén inzending kan een score van 79.8 halen om een ​​Silver te verdienen, terwijl een andere 80.1 haalt om Gold te winnen. Als het een paar minuten later opnieuw wordt geproefd, kan het resultaat andersom zijn.

Olijfoliewedstrijden zijn niet perfect, maar ze zijn de meest effectieve manier om producenten te erkennen voor hun heldendaden en het publiek te informeren over kwaliteit en waarde (hoewel veel olijfoliewedstrijden geen van beide doen).

De verborgen scores die ik als enige kan zien, betekenen op zichzelf niet zoveel, maar er kunnen patronen ontstaan ​​als we uitzoomen op negen jaar aan gegevens die we hebben verzameld in wat neerkomt op de meest uitgebreide sensorische analyse van olijfolie ter wereld.

Of je het nu leuk vindt of niet.

Welke monovariëteiten van de bekroonde oliën lieten proevers versteld staan?

Bij het analyseren van een item, NYIOOC De juryleden gebruiken de software die wij hebben ontwikkeld, waarmee ze subscores kunnen toekennen aan afzonderlijke onderdelen die samen het totaalresultaat bepalen.

Dingen zoals smaak- en reukgewaarwordingen, evenwicht en harmonie, fruitigheid, bitterheid en scherpte dragen bij aan het uiteindelijke cijfer.

Als een score de 90 bereikt, is het eerlijk om te zeggen dat een prachtige olie het paneel heeft weggeblazen. Scores in de lage 70 haalden de grens nauwelijks.

Hier zijn de gemiddelde scores van prijswinnende oliën voor de meest voorkomende cultivars in de afgelopen negen jaar. Ik heb ook de gemiddelde score voor prijswinnende blends opgenomen:

Natuurlijk hebben we veel meer gegevens voor Picual, Arbequina en Koroneiki dan voor Casaliva of Tonda Iblea. Hier zijn alleen de cultivars waarvan ik vond dat ze genoeg resultaten opleverden om een ​​zinvol gemiddelde te produceren. Meer dan 200 variëteiten met kleinere bemonsteringen werden weggelaten.

Een correct bereide olie zal altijd betere resultaten opleveren dan een olie met problematische sensorische eigenschappen, ongeacht de soort.

Er moet ook gezegd worden dat sommige cultivars beperkter zijn tot regio's met minder variatie in factoren zoals terroir, productiemethoden en kwaliteitsnormen dan bijvoorbeeld Arbequina, die wereldwijd groeit.

Misschien laat de grafiek specifieke cultivars zien die, onder de juiste omstandigheden en met bekwame producenten, consistenter tekenen van grootsheid vertonen.

Of misschien suggereren de gegevens dat er variëteiten zijn met sensorische kenmerken die de jury nog niet volledig heeft kunnen beoordelen.