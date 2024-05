Drie veteranen van de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog Craft Award-winnende olijfolie

Zoals het oude gezegde luidt: ​"niets is zo succesvol als succes”, en de producenten erachter Oleum Maris hebben dit bereikt door vier Gold Awards te winnen tijdens de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Met olijfgaarden op het schiereiland Istrië in het noordwesten van Kroatië hebben de producenten sinds 16 zestien World Competition-prijzen gewonnen. ​"Ja, en allemaal goud”, zegt Velimir Jurić, een van de drie oprichters van Oleum Maris.

Inheemse variëteiten, geïntegreerde teelt, tijdige oogst, snelle verwerking en zorgvuldige opslag zijn de sleutels tot de eersteklas kwaliteit van onze extra vierge olijfolie. – Velimir Jurić, mede-oprichter, Oleum Maris

Het bedrijf won zijn eerste Gold Award voor een Istrische Bjelica, gevolgd door nog drie prijzen voor monovariëteiten in 2020 en vier prijzen in 2022, 2023 en nu 2024 voor autochtone Istrische variëteiten: Istrische Bjelica, Rozinjola, Vodnjanska buža en Žižolera.

De zes monovariëteiten van Oleum Maris

"De NYIOOC prijzen zijn de Oscars voor de olijventeelt”, aldus Jurić. ​"Ze betekenen veel voor ons omdat ze de beste bevestiging zijn van onze toewijding aan de kwaliteit van onze olijfolie.”

Zie ook: Producentprofielen

Oleum Maris werd in 2009 opgericht door Jurić, Martin Milas en Mladen Kocijančić, allemaal veteranen van de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog uit Vodnjan. Ze begonnen helemaal opnieuw nadat ze een staatsconcessie hadden gekregen voor 80 hectare verbrand land.

"Er groeiden dennenbomen en er braken bijna elk jaar branden uit”, zei Jurić, die samen met zijn partners het gebied aanlegde en 15,000 olijfbomen plantte op 55 hectare, voornamelijk inheemse variëteiten van Buža, Istrische Bjelica, Rosignola, Žižolera en Buža.

Velimir Jurić, een van de oprichters van Oleum Maris

Ze hebben ook Leccino- en Pendolino-olijfbomen geplant, afkomstig uit Italië, die uitstekende bestuivers zijn voor de bovengenoemde Istrische variëteiten.

Maslinik ligt aan de hoofdweg tussen Pula, de grootste stad van Istrië, en Vodnjan, een bijna ideale locatie voor het verbouwen van olijven.

"Het terrein is ruig, op het zuiden gericht en zonnig op een hoogte van ongeveer 85 meter”, aldus Jurić. ​"Onze olijfgaarden bieden een uniek uitzicht op de Brijuna-eilanden, de kenmerkende Vodnjan-klokkentoren en de oude, 3,000 jaar oude stad Pula.”

Inmiddels heeft de bekende ondernemer Vlado Ćorluka uit de Kroatische hoofdstad Zagreb zich bij de oprichters aangesloten.

Met investeringen in nieuwe apparatuur en technologie bereikten ze hoge kwaliteit extra vergine olijfolie productie en creëerde het merk Oio Vivo, wat zich vertaalt naar ​"levende olie” of ​"levensolie.”

"Inheemse variëteiten, geïntegreerde teelt, tijdige oogst, snelle verwerking en zorgvuldige opslag zijn de sleutels tot de eersteklas kwaliteit van onze extra vierge olijfolie”, aldus Jurić.

Ze hebben er geen probleem mee de olijfolie te verkopen in een moderne winkel en proeflokaal in de buurt van Galižana. De olie wordt ook online verkocht in een winkel en bar in het centrum van Zagreb en aan kopers in heel Europa. De oprichters profiteerden ook snel van de voordelen van Istrië groeiend olijfolietoerisme.

"We hebben gasten van over de hele wereld, inclusief de Verenigde Staten”, zei Jurić zonder zijn tevredenheid te verbergen.

Oleum Maris is een van de meest succesvolle olijventeeltbedrijven in Istrië.

Naast rondleidingen door de olijfgaarden bieden ze drie soorten proeverijen aan: olieproeverijen met brood, kaas en prosciutto of met andere Istrische delicatessen. Als dessert wordt ijs met Istrische bjelica geserveerd.

Bij een bezoek aan de olijfgaard, vanwaar u uitzicht heeft op de zee en het Brijuni Nationaal Park, horen ook ritten in een oude, maar voor deze gelegenheid aangepaste, Land Rover Defender jeep, die vooral aantrekkelijk is voor gasten.

advertentie

In het oogstjaar 2023/24 produceerde Oleum Maris 50,000 liter extra vierge olijfolie, wat in lijn ligt met de productie in de meeste jaren. ​"De oogst was in alle opzichten succesvol; de vruchten waren gezond en de olie was uitstekend”, zei Jurić.

In tegenstelling tot de meeste Istrische en Dalmatische producenten werd hun werk niet bedorven door slecht weer of ongedierte zoals de olijf fruitvlieg.

"We hebben 13 medewerkers die alle agrotechnische maatregelen tijdig implementeren”, aldus Jurić.

Toen de olijffruitvlieg verscheen, reageerden de landbouwkundigen van het bedrijf snel en neutraliseerden ze de ernstigste olijvenplaag met minimaal en selectief gebruik van insecticiden.

Bossen van Oleum Maris

Naast tijdige preventie zijn de medewerkers van Oleum Marisa op het juiste moment begonnen met het oogsten van olijven.

"We beschikken over de modernste technologie, shakers en platforms die het fruit verzamelen en de bladeren verwijderen, zodat het onbeschadigd en schoon naar de fabriek gaat", zegt Jurić, optimistisch dat het bedrijf alleen maar vooruit kan.

Samen met traditie, ideaal terroir en uitgebreide kennis van olijventeelt, oogsten, malen en opslag van olijfolie, Jurić concludeerde dat de NYIOOC Awards zijn het beste marketinginstrument en dienen als aanbeveling voor huidige en toekomstige fans van Oio Vivo.