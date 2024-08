Tunesische kwaliteit op het wereldtoneel

Boeren, molenaars en bottelaars in het Noord-Afrikaanse land Tunesië vierden een bekroonde afsluiting van een vruchtbare oogst 2023/24.

Tunesische extra vergine olijfolie merken verdienden 26 prijzen in 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, met een slagingspercentage van 72 procent.

Dit cijfer, dat het aantal onderscheidingen meet in vergelijking met de inzendingen, is gestaag toegenomen, van slechts 20 procent in 2014 naar 84 procent in 2022. Tunesische producenten en bottelaars verdienden dit jaar 11 gouden en 15 zilveren onderscheidingen voor hun oliën van wereldklasse.

Zie ook: De beste extra vierge olijfolie uit Tunesië

Deze prestaties komen bovenop een recordoogst. Overheidsfunctionarissen schatten dat het oogstjaar 2023/24 klaar was met de productie tot 220,000 ton, enigszins overtreffend aanvankelijke verwachtingen.

Hoewel deze volumes nog steeds onder het vijfjarig gemiddelde liggen, vertegenwoordigen ze een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 180,000 ton die in het rapport werd gerapporteerd. vorige campagne.

Producenten verdienden de prijzen ondanks aanhoudende onzekerheden op de internationale markt. stijgende productiekostenen verstoringen van de toeleveringsketen.

Ondanks het uitdagende seizoen, Phamed en het merk Olea Salbo won een Gold Award op de NYIOOC.

De producenten achter Phamed vierden een Gold Award voor hun biologische Chemlali-monovariëteit met gemiddelde intensiteit. (Foto: Phamed)

"Net als andere producerende landen hebben we dit jaar te maken gehad met ongebruikelijke klimaatomstandigheden”, aldus eigenaar Naceur Elkotti. ​"De rijping van de olijven werd ernstig verstoord en we moesten de oogst versnellen om het seizoen te redden. Wij hebben ons best gedaan.”

"Aanvankelijk leek het seizoen veelbelovender dan het vorige”, voegde hij eraan toe. ​"Helaas hebben het gebrek aan regenval en de uitzonderlijke temperatuurstijging de fruithoeveelheden aanzienlijk verminderd. Het was echter nog steeds merkbaar beter dan 2022/23.”

Tunesische telers benadrukten dat als klimaatverandering heeft invloed op de landbouwis aanpassing van cruciaal belang voor producenten van extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit.

"Het is een nieuwe realiteit”, zei Elkotti. ​"We moeten deze situatie nu voor de toekomst in ogenschouw nemen en manieren vinden om de olijfbomen te irrigeren en deze uitdagingen het hoofd te bieden. De toekomst van de olijventeelt hangt hiervan af.”

Het bedrijf verwelkomde de Gold Award enthousiast, vooral tijdens zo'n belangrijk seizoen voor de oprichtersfamilie.

"Ik draag deze prijs op aan mijn grootvader en vader, die dit jaar zijn overleden”, aldus Elkotti. ​"Zij waren gepassioneerde olijventelers en wisten ondanks onze professionele verplichtingen hun liefde voor olijven door te geven aan de volgende generatie.”

"Mijn vader zei altijd dat de olijventeelt geen baan is, maar een passie”, voegde hij eraan toe. ​"Hij zei altijd dat olijven hielpen bij het financieren van mijn universitaire studies, dus ik moet ze teruggeven wat ze mij gaven.”

Naim Ben Said, de mede-oprichter van het familiebedrijf Lieve goedheid bedrijf, zei dat hij een Gold Award won op de NYIOOC voor het tweede jaar op rij was het een belangrijke bevestiging voor het bedrijf, zijn netwerk van samenwerkende boeren en klanten.

De moeder van Ben Said onderhoudt de olijfgaarden. (Foto: Beste God)

De onderscheiding werd enthousiast gevierd in het dorp Hazeg, waar het bedrijf actief is. Hazeg ligt in de centrale regio Sfax, een sleutelgebied voor de Tunesische olijfolieproductie.

"We zijn er trots op dat we een familie- en gemeenschapsbedrijf zijn”, aldus Ben Said. ​"Een paar minuten nadat we de uitslag hadden bekendgemaakt, was het hele dorp Hazeg op de hoogte en vierde het met trots. Het was hun prestatie, niet alleen de onze.”

advertentie

advertentie

"Hazeg is een klein dorp met 20,000 inwoners”, voegde hij eraan toe. ​"Ruim de helft van de bevolking bestaat uit kleine boeren, de rest is op de een of andere manier met de landbouw verbonden. De internationale erkenning stelde hen gerust in hun missie om de beste natuurlijke producten naar de wereld te brengen, wat hun ongelooflijke meesterschap en toewijding demonstreert.”

Een van de meest uitdagende taken voor hoogwaardige extra vierge olijfolie producenten vestigen hun merk op een internationale markt waar het consumentenbewustzijn van hun producten sterk varieert.

"Het is moeilijk om een ​​merk te vestigen in zo’n competitieve omgeving, vooral gezien het lage niveau van publieke voorlichting over premium olijfolie”, zegt Michaël Zeitoun, oprichter van het Franse merk Parcelle 26 tegen HDMP.

Michaël Zeitoun en zijn vrouw Laurence meten elk jaar hun vooruitgang aan de hand van de NYIOOC prijzen die ze winnen. (Foto: HDMP)

Parcelle 26 zegevierde opnieuw in New York en won er drie prijzen voor olijfolie van wereldklasse van Tunesische afkomst. De producent overweegt deel te nemen aan de NYIOOC cruciaal.

"Dergelijke onderscheidingen zorgen ervoor dat ons kwaliteitsniveau minimaal vergelijkbaar is met het voorgaande jaar”, aldus Zeitoun. ​"Ze helpen ons de aandacht voor kwaliteit hoog te houden.”

"New York is een competitie van zeer hoog niveau die als een uitstekende referentie dient”, voegde hij eraan toe, waarbij hij de noodzaak benadrukte om deel te nemen aan spraakmakende competities over de hele wereld om de zichtbaarheid van producten van hoge kwaliteit te vergroten.

"Voor kleine boerderijen zoals de onze, die 50 hectare exploiteren, zit er niets anders op dan de productkwaliteit voortdurend te verbeteren”, aldus Zeitoun.

Ondertussen Naouel Bouabid, de oprichter van producent en exporteur massief, vierde in 2024 de Gold en Silver Awards van het bedrijf voor zijn Damya-merken NYIOOC.

Naouel Bouabid produceert extra vergine olijfolie uit haar familiebosje in Tunesië en exporteert deze naar Californië. (Foto: Massiva)

"Prijzen winnen zoals de NYIOOC is een grote eer, en onze echte beloning is het creëren van uitzonderlijke olijfolie waar onze klanten dol op zijn. We zijn vastbesloten om deze traditie van uitmuntendheid de komende jaren in stand te houden”, zei ze.

Bouabid heeft die van het bedrijf gecrediteerd aanhoudend succes op de Wereldcompetitie sluit aan bij de familietraditie van biologische landbouw, aangevuld met biodynamische landbouw.

"Met behulp van deze methoden bevorderen we een gezond ecosysteem en een levendige bodem voor uitzonderlijke fruitkwaliteit”, aldus Bouabid.

De productie van Damya omvat het zorgvuldig selecteren van olijven uit de boomgaarden en die van lokale telers.

"Door een streng selectieproces zorgen we ervoor dat hun olijven aan onze strenge kwaliteitsnormen voldoen”, aldus Bouabid. ​"Hierdoor kunnen we complementaire olijfvariëteiten inkopen die in unieke microklimaten worden geteeld, waardoor ons aanbod verder wordt verrijkt.”

Het merk verkoopt uitsluitend extra vierge olijfolie in de Verenigde Staten, voornamelijk in Californië.

"De olijfoliescene in Californië bloeit”, aldus Bouabid. ​"De productie stijgt en consumenten worden slimmer. Verse, seizoensgebonden gerechten zijn hier een basisproduct, en olijfolie van hoge kwaliteit is een belangrijk ingrediënt.”

"Van dressings tot motregen met zeevruchten, het is overal,” voegde ze eraan toe. ​"Hoewel betaalbaarheid belangrijk is, zijn Californiërs steeds meer geïnteresseerd in de unieke smaken en herkomst van hun olijfolie.”

Damya is veelbelovend begonnen aan het huidige seizoen. ​"We hopen op een overvloedige oogst van olijven met ideale eigenschappen voor de biologische, hoogwaardige olijfolieproductie”, aldus Bouabid.