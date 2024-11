Turkse producenten klaar voor recordoogst

Olijfolieproducenten in Turkije verwachten een recordoogst in het oogstjaar 2024/25.

Volgens de officiële oogstraming die is vrijgegeven door de Turkse Nationale Olijfolie- en Olijfolieraad (UZZK), zal de olijfolieproductie van dit seizoen de 421,000 ton overschrijden geproduceerd in 2022/23.

"“Er wordt een olijfolieoogst van 475,000 ton geschat”, aldus Mustafa Tan, voorzitter van UZZK. ​"Daarmee wordt ook het record van 421,000 ton van twee jaar geleden, in 2022/23, overtroffen.”

"“Ons land maakt een grote doorbraak in de olijventeelt”, voegde hij toe. ​"In 2022/23 stond het op de tweede plaats in de wereld na Spanje. In die jaren was er een droogte in Spanje. Ons land had meer geluk, maar dit jaar liet ons land zien dat het geen toeval was. In die zin zijn we heel blij.”

Als de officiële productieraming uitkomt, en met andere belangrijke mediterrane producenten zoals Italië en Griekenland Turkije verwacht lage tot matige opbrengsten en zal zich waarschijnlijk ook herpositioneren als de op één na grootste olijfolieproducent ter wereld achter Spanje.

Ondanks de voorspelde recordoogst merkte Tan op dat de aanhoudende droogte in de regio twijfels zaait over de Turkse olijfoliesector.

"Hoewel we dit jaar heel blij hadden moeten zijn, heerst er helaas veel pessimisme in de sector, omdat de regenval nog nooit zo laat is geweest', zei hij. ​"Elke dag dat [de producenten] wachten, maken ze zich zorgen of de olijven zullen verdwijnen of terug zullen komen.”

Het kantoor van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) in de Turkse hoofdstad Ankara bevestigde dat de olijfolieproducenten van het land op weg zijn naar een recordopbrengst, hoewel het vooral de producenten met geïrrigeerde olijfboomgaarden zijn.

"De verwachtingen voor de productie en de export zijn behoorlijk hoog", vertelde de landbouwkundige specialist van het kantoor, Kubilay Karabina. Olive Oil Times. ​"Er wordt echter gezegd dat door de droge zomermaanden de kleine producenten, vooral zij die niet over irrigatiefaciliteiten beschikken, een opbrengst zullen ondervinden die onder de verwachtingen ligt.”

Karabina voegde eraan toe dat de prijzen van de olijfolie van dit seizoen vooral worden bepaald door factoren als de kwaliteit van de verse oliën en de productiekosten in Turkije.

"“Afhankelijk van de kwaliteit zullen de prijzen in dollars naar verwachting dalen na de oogst”, zei hij. ​"Hoge arbeidskosten zullen echter een neerwaartse verschuiving van de prijzen verhinderen. Tot nu toe zijn er geen problemen gemeld die de totale kwaliteit negatief zouden beïnvloeden.”

Producenten in heel Turkije verwachten ook een overvloedige oogst in het komende jaar. Sommigen verwachten echter dat de nationale olijfolieopbrengst lager zal zijn dan de recordoogstraming van UZZK.

"“We verwachten dit jaar een aanzienlijk betere olijfolieoogst in vergelijking met het vorige seizoen”, aldus Can Candeger, manager partner bij Artem Oliva uit Izmir, een van de grootste producenten en exporteurs van olijfolie in Turkije.

"Terwijl de oogst in het zuidoosten langzaam is begonnen, zal de volledige oogst begin november beginnen", voegde hij toe. ​"Onze eerste schattingen suggereren een potentiële stijging van ongeveer 40 procent in opbrengst vergeleken met vorig jaar, met een verwacht totaal van ongeveer 300,000 ton in heel Turkije.”

In het vorige 2023/24 oogstjaarTurkije, ingeklemd tussen de oogst van 2022/23 en de recordoogst van 2024/25, volgde de trend van lagere opbrengsten in het hele Middellandse Zeegebied met een totale productie van ongeveer 200,000 ton.

Candeger merkte ook op dat de kwaliteit van de verse olijfolie dit jaar naar verwachting aanzienlijk zal verbeteren ten opzichte van vorig jaar, dankzij de gunstige groeiomstandigheden en de afwezigheid van olijvenplagen in de meeste productieregio's.

Ayvalik, een belangrijke olijfolieproducerende regio aan de noordwestelijke Egeïsche kust van Turkije en de thuisbasis van twee miljoen olijfbomen, zal naar verwachting dit seizoen een overvloedige olijfolieoogst produceren. De afwezigheid van regenval in het gebied is echter een kritische factor geworden bij het bepalen van de uiteindelijke opbrengsten.

"“De hoeveelheid olijfolie zal dit jaar aanzienlijk toenemen”, aldus Mustafa Kürlek van Koken met suiker, een producent van olijfolie en tafelolijven in het Kaz-gebergte in de regio.

"Maar de regen is nog niet gekomen, voegde hij toe. ​"Als gevolg hiervan zijn de olijven nu aanzienlijk gerimpeld. Als de regen niet valt, zal er een aanzienlijke afname zijn in eetbare olijven, wat resulteert in meer olijven die naar de productie van olijfolie worden geleid. Uiteindelijk zal er meer olijfolie op de markt beschikbaar zijn.”

Kürlek stelde ook vast dat de nationale olijfolieproductie van Turkije in 2024/25 waarschijnlijk zal verdubbelen ten opzichte van het voorgaande jaar en in totaal ongeveer 400,000 ton zal bedragen.

In heel Turkije varieert de verwachte olijfolieopbrengst dit jaar van regio tot regio vanwege de aanhoudende droogte in een groot deel van het land.

In sommige productieregio's, waaronder het zuiden, wordt een overvloedige oogst verwacht provincie Kilis, waar de productie naar verwachting zal stijgen van 10,000 ton vorig jaar naar 6,000 ton olijfolie.

Sommige andere gebieden, zoals de Golf van Edremit in het noordwesten, kampen echter met een kleinere oogst dan aanvankelijk verwacht, vanwege de onvoldoende regenval in de herfst.

Ondertussen heeft de recordproductie die in 2024/25 in Turkije wordt verwacht, ook de ambities aangewakkerd voor recordexporten van olijfolie uit het land dit jaar, vooral nadat het exportverbod op de Turkse bulkexport van olijfolie is opgeheven. volledig opgeheven.

"“De historische opbrengst verplicht ons om historische records te breken op het gebied van export”, aldus Mehmet Emre Uygun, voorzitter van de Aegean Olive and Olive Oil Exporters' Association (EZZIB).

Uygun voegde toe dat het doel van de vereniging voor het seizoen 2024/25 is om de Turkse olijvenexport te verhogen tot 200,000 ton. Volgens EZZIB bedroeg de Turkse olijfolie-export 65,000 ton in het voorgaande jaar 2023/24.

"“In de komende termijn van vijf jaar zullen we onze jaarlijkse export dag en nacht opvoeren tot 1.5 miljard dollar (1.39 miljard euro)”, zei hij.