Navigeren door een uitdagende oogst 2024Australische producenten hebben opnieuw de sensatie gevoeld van erkenning voor hun hoogwaardige extra vierge olijfolie op het wereldtoneel.

Terugkerende deelnemers Kaap Schanck Olive Estate en Cobram Landgoed uit Victoria vertegenwoordigde het land in 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition Divisie Zuidelijk Halfrond, goed voor zeven prijzen (twee gouden en vijf zilveren prijzen).

Victoria is de regio die de grootste olijfolieproductie van het land levert en is goed voor meer dan 70 procent van de jaarlijkse Australische olijfolieproductie.

Cape Schanck en Cobram Estate hebben een consistentiescore van 100 procent in de Olive Oil Times Wereldranglijst, wat betekent dat ze de afgelopen tien jaar voortdurend bekroonde kwaliteit hebben geleverd.

In Australië werd de recordoogst van vorig jaar van ongeveer 19 miljoen liter (17,480 ton) olijfolie gevolgd door een mindere productie in 2024, met kleinere oogsten in de meeste olijfolieproducerende regio's van het land.

Volgens schattingen van de Australian Olive Oil Association (AOOA) heeft het land tijdens de oogst van 13,000, die in juli eindigde, tussen de 14,000 en 2024 ton olijfolie opgeleverd.

""De Australische oogst is in 2024 gedaald als gevolg van slechte vruchtzetting en slecht weer in sommige regio's", zei de voorzitter van de vereniging, David Valmorbida, in augustus nadat de olijvenoogst in het land was voltooid.

"Andere gebieden werden getroffen door de kant bug, die de bosjes decimeerde,” voegde Valmorbida toe. ​"Vanwege het gecombineerde effect van het feit dat het al een cyclische economie is ​'"Door het slechte seizoen en de impact van slechte omstandigheden zijn er dit jaar maar weinig telers in geslaagd om grote volumes te produceren."

Cobram Estate, de grootste producent van olijfolie in het uitgestrekte land in de zuidelijke Stille Oceaan, oogst jaarlijks olijven van 2.6 miljoen olijfbomen en was opnieuw een groot succes in de competitie. Het bedrijf won vijf prijzen (één gouden en vier zilveren).

"Om erkenning te krijgen bij de NYIOOC “Het is de grootste eer”, aldus merkmanager Erin Wilson. ​"We zijn ontzettend blij met de resultaten en ontzettend trots dat de kwaliteit en consistentie van onze extra vierge olijfolie erkend worden als een van de beste ter wereld.”

Volgens de Olive Oil Times Cobram Estate staat op de wereldranglijst en is de hoogst genoteerde producent op het zuidelijk halfrond.

Het bedrijf, voorheen bekend als Grensbocht, won een gouden award voor zijn gelijknamige monovarietal Coratina.

De NYIOOC De jury kende daarnaast vier Silver Awards toe aan twee van de middelgrote monovariëteiten van het bedrijf: Picual en Hojiblanca, en twee middelgrote blends.

In tegenstelling tot andere producenten in het land die dit oogstjaar te maken hadden met ongunstige weersomstandigheden, genoot Cobram Estate van gunstige omstandigheden voor de productie van olijfolie van hoge kwaliteit, zij het in mindere mate.

"“Elk seizoen is uniek”, aldus Wilson. ​"We hebben een gunstige winter gehad, gevolgd door een gematigde zomer met bovengemiddelde regenval in het begin van het olie-accumulatieproces. Deze situatie leidde tot uitstekende vlees-tot-pitverhoudingen, wat de balans en fruitige smaken van onze oliën versterkte.”

"Hoewel het een jaar met een lagere opbrengst was, hebben we deze omgevingsomstandigheden gecombineerd met onze tuinbouwkundige en verwerkingsexpertise om prachtige en harmonieuze, hoogwaardige extra vierge olijfolie te maken", voegde ze toe.

In de campagne van 2024 produceerde Cobram Estate 10.1 miljoen liter (9,292 ton) olijfolie, ongeveer 65 procent van de nationale productie van het land dit oogstjaar.

Voor Kaap Schanck Olive Estate, twee middelgrote extra vierge monovariëteiten van Coratina- en Picual-olijven wonnen dit jaar een gouden en een zilveren prijs in de competitie.

Cape Schanck mocht nog eens twee prijzen in ontvangst nemen tijdens de World Competition, waarmee het totaal op 27 komt. (Foto: Cape Schanck Olive Estate)

"Onze vreugde is immens omdat we gewonnen hebben bij de NYIOOC voor nog een jaar,” zeiden eigenaren Stephen en Sui Tham.

Afgelopen april bereidde de producent zich voor op een overvloedige oogst voorafgaand aan de oogst van 2024. Zware stortbuien in de late lente die samenvielen met de bloei van de olijfbomen en lagere temperaturen dan normaal vóór de oogst resulteerden echter in een lagere opbrengst van olijfolie dan verwacht bij Cape Schanck.

"“Lage opbrengst en milde olie waren het algemene thema [dit seizoen]”, aldus de Thams. ​"Bij de milde oliën waren we vooral benieuwd hoe onze oliën het dit jaar in de competitie zouden doen, en we hebben de oliën ingezonden die volgens ons het beste uit de bus kwamen.”

Ondanks de hobbels van het seizoen, is de focus van het bedrijf op kwaliteit, door de eigenaren omschreven als de ​'x-factor' voor een succesvolle oogst, ongeacht de hoeveelheid geproduceerde olijfolie, bracht Cape Schanck naar de NYIOOC voor het tiende jaar op rij het erepodium bereikt.

"“Coratina viel opnieuw op, zoals al jaren het geval is”, aldus het echtpaar. ​"Een simpele spaghetti aglio e olio met prosecco deed het voor ons, met familie, ter ere van de viering.”

"De prijzen van NYIOOC “Ze vertegenwoordigen veel dingen voor onze olie en ons bedrijf”, concludeerden ze. ​"Een van de vele uitingen is dat de prijzen door de jaren heen een indicatie zijn van consistentie, wat onze consumenten zeer waarderen.”