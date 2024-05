Amerikaanse olijfolieproducenten behalen recordsucces op de wereldcompetitie

Olijfolieproducenten in de Verenigde Staten prijzen tijdens de editie van 95 een recordaantal van 2024 onderscheidingen NYIOOC Olijfoliewedstrijd.

Boeren en molenaars uit vijf staten wonnen samen 62 gouden en 33 zilveren prijzen uit 140 inzendingen. Het was het op een na hoogste aantal Amerikaanse merken dat aan de Wereldcompetitie deelnam, iets minder dan de 149 in 2017.

Het blijft onze reputatie als vooraanstaande producent versterken. - Paul Durant, mede-eigenaar, Durant Olive Mill

Alleen Italiaanse producenten meer inzendingen ingediend en meer prijzen gewonnen bij 's werelds grootste wedstrijd voor olijfoliekwaliteit.

Het ongeëvenaarde succes van Amerikaanse producenten kwam na een recordoogst in Californië, waar de overgrote meerderheid van de Amerikaanse olijfolie wordt geproduceerd.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw produceerden de Verenigde Staten in het oogstjaar 12,000/2023 24 ton olijfolie. Terwijl het natte weer in de Golden State de ernstige droogte verlichtte, zorgde de regen ook voor agronomische en logistieke uitdagingen tijdens de oogst.

Californische olijfboerderij (COR), de grootste Amerikaanse olijfolieproducent, behoort tot de winnaars van dit jaar.

COR verdiende een Gold Award en Silver Award voor zijn 100 procent Californische merken en een Gold Award voor zijn Global Blend, gemaakt van 10 procent Californische olijfolie. (Lucini, een Italiaanse extra vierge olijfolie van COR, verdiende ook twee Gold Awards.)

Mary Mori is vice-president kwaliteit en onderzoek bij California Olive Ranch (Foto: California Olive Ranch)

"We zijn opgetogen over deze onderscheiding”, aldus Mary Mori, vice-president kwaliteit en onderzoek en ontwikkeling van COR. ​"Als een van de meest gerenommeerde en vertrouwde competities die er zijn, is het ontvangen van deze prijzen altijd een pauze om te vieren en een waar bewijs van onze toewijding aan het produceren van heerlijk smakende producten van hoge kwaliteit.”

Mori voegde eraan toe dat de prijzen kwamen na een ​"matige oogst”, waarbij het werk van het landbouwteam van het bedrijf werd geprezen voor het overwinnen van de belangrijkste uitdagingen waarmee het bedrijf werd geconfronteerd en het garanderen dat de olijven snel van de bosjes naar de molens arriveerden.

"Het voornaamste probleem was de hitte; het warmere weer was niet ideaal om te plukken”, aldus Mori. Als gevolg hiervan moesten we de timing van de irrigatie aanpassen om te voorkomen dat het fruit verschrompelde en uitdroogde."

"Gelukkig deden deze intense temperaturen zich alleen voor tijdens de eerste week van de oogst”, voegde ze eraan toe. ​"De temperaturen daalden aanzienlijk, waardoor we met weinig problemen het volle zwijn de oogst in konden gaan.”

Het team achter pasolivo vierde het winnen van vier NYIOOC prijzen, wat het totaal op 36 brengt.

Pasolivo is al aan het snoeien ter voorbereiding op weer een prijswinnend jaar in 2025. (Foto: Pasolivo)

Think Olive Oil Times Gegevens van de wereldranglijstPasolivo is de meest bekroonde Amerikaanse producer in de twaalfjarige geschiedenis van de competitie en de vierde meest succesvolle overall.

"Het is een eer om elk jaar zulke hoge onderscheidingen te mogen blijven ontvangen tijdens deze wedstrijd”, aldus algemeen directeur Marisa Bloch. ​"Voortdurend winnen Dergelijke geweldige onderscheidingen helpen de geldigheid en kwaliteit van ons merk te versterken”, voegde ze eraan toe. ​"We blijven consumenten laten zien dat we een topproducent zijn die kwaliteit blijft brengen.”

Bloch zei dat Pasolivo in 2023/24 een recordoogst had, maar dat de regen de oorspronkelijke oogstdatum uitstelde, wat resulteerde in een race tegen de klok om de olijven te oogsten terwijl ze nog groen waren.

"De oogst vond later plaats vanwege de regen eerder dit jaar”, zegt ze. ​"We moeten er alleen voor zorgen dat we de oogst niet te laat uitstellen, waardoor we mogelijk in het regenseizoen van het volgende jaar terechtkomen."

In Californië gevestigde producenten verdienden 86 van de 95 prijzen tijdens de NYIOOC, waarbij producenten uit Arizona, Florida, Oregon en Texas de rest verdienen.

De meest succesvolle producer buiten de Golden State was gevestigd in Oregon Durant Olijfmolen, die twee Gold Awards en een Silver Award opleverde.

Naast de vriestemperaturen zei Paul Durant dat het team moest wennen aan de nieuwe, ultramoderne Pieralisi-freesapparatuur. (Foto: Durant Olijfmolen)

"De impact [van winnen NYIOOC awards] wordt elk jaar groter en groter”, aldus mede-eigenaar Paul Durant. ​"Het laat zien dat we in de loop van vele jaren en vele uitdagingen consistent olijfolie van hoge kwaliteit kunnen produceren waar onze klanten op zijn gaan vertrouwen. Het blijft onze reputatie als vooraanstaand producent versterken.”

De baanbrekende olijfolieproducent zei dat de Oregoniaanse olijfboeren een aanzienlijke bevriezing moesten overwinnen, waardoor de hoeveelheid fruit die ze konden oogsten daalde.

"Dit is het derde jaar op rij dat een deel van de oogst verloren is gegaan”, aldus Durant. ​"Voor het groeiseizoen 2024 hebben we windmachines geïnstalleerd om de risico's te beperken en hopelijk extra oogsttijd te kopen."

Aan de andere kant van het land blijven de producenten achter 15 Olijven vierde drie Silver Awards voor extra vierge olijfolie geproduceerd in Florida en Californië, de eerste erkenningen van het bedrijf tijdens de Wereldcompetitie.

15 Olives-oprichter Stuart Alfonso inspecteert Arbequina-olijven in de olijfgaard van het bedrijf in Florida. (Foto: 15 Olijven)

"Door deze prijs te winnen kunnen we diep ademhalen en genieten van de vruchten van ons werk”, aldus mede-eigenaar Krisi Groce. ​"We werken er hard aan om het publiek voor te lichten over de kwaliteit van extra vierge olijfolie, en deze onderscheiding ondersteunt wat we zeggen.”

Het bedrijf verdiende de prijzen voor een paar op Arbequina gebaseerde melanges en een op Frantoio gebaseerde melange.

"Onze productie vindt momenteel plaats in Florida en Californië”, aldus Groce. ​"We produceren een mengsel van olijfolie rechtstreeks uit onze productie waarmee we aan de wedstrijd hebben deelgenomen. Onze Arbequina-olijven groeien heel goed hier in Florida, en onze Toscaanse variëteiten uit Californië zijn een perfecte, bekroonde blend.”

Groce zei dat 15 Olives een uitzonderlijk productieseizoen in Californië heeft genoten. Zoals altijd bracht de oogst in het subtropische Florida een reeks uitdagingen met zich mee.

"De productie in Florida kent veel uitdagingen. We bevinden ons in een tropisch klimaat – erg vochtig en regenachtig – en als het op oogsten aankomt, zullen muggen je opeten, ‘zei ze. ​"We oogsten vroeg tot half augustus, wanneer het warm en nat is en de insecten meedogenloos zijn. Het is de sleutel om familie en vrienden te hebben die aan dit proces willen deelnemen.”

In het zuidwesten staan ​​de producenten achter Arziona's eerste commerciële olijfolieproducent een zilveren onderscheiding gevierd Bij de 2024 NYIOOC. Dit was de derde onderscheiding van het bedrijf van de concurrentie, maar de eerste van uitsluitend in Arizona geteelde olijven.

Oprichter Perry Rea plant nieuwe olijfbomen in Arizona (Foto: Queen Creek Olive Mill)

"Veel van onze lokale bevolking en bezoekers zal zich altijd afvragen welke kwaliteit extra vierge olijfolie een producent uit Arizona kan maken, omdat wij de enigen zijn die dit doen”, zegt John Rea, de president van Queen Creek Olijfmolen. ​"Deze onderscheiding voelt extra speciaal omdat het behaalde product is gemaakt van olijven die zijn geteeld en gemalen op onze boerderij in Queen Creek, Arizona.”

Rea zei dat de belangrijkste uitdaging waarmee hij wordt geconfronteerd bij het produceren van bekroonde extra vierge olijfolie de timing van de oogst is, die verschilt van die van alle andere Amerikaanse producenten vanwege het woestijn-continentale klimaat in Arizona.

"De oogst in Arizona is iets later in het jaar dan in Californië vanwege het klimaat”, zei hij. ​"dus we moeten het bos in november en begin december nauwlettend in de gaten houden.”