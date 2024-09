Universiteit van Californië publiceert handleiding voor het telen van olijven voor olieproductie

Het team achter de onlangs gepubliceerde University of California Agricultural and Natural Resource (UCANR) Handleiding voor de productie van olijfolie hoopt dat het naslagwerk de groeiende olijfoliesector van de staat zal ondersteunen.

In de afgelopen tien jaar is het areaal dat bestemd is voor de productie van olijfolie groter geworden dan het areaal dat bestemd is voor de productie van tafelolijven in Californië. Dat areaal is verantwoordelijk voor vrijwel de gehele productie van olijfolie in Noord-Amerika.

De enige naslagwerken van UCANR over olijven bleven echter de originele Handleiding voor de productie van olijven, gepubliceerd in 1953 en herzien in 1994 en 2005, en de Handleiding voor biologische olijfproductie, gepubliceerd in 2007.

Zie ook: Olijfolie voor Dummies wil consumenten informeren en veelvoorkomende mythes ontkrachten

"Dé Handleiding voor de productie van olijven was vooral bedoeld voor tafelolijventelers", aldus Selina Wang, mede-technisch redacteur van het boek en universitair hoofddocent aan de afdeling voedingswetenschappen en -technologie van de Universiteit van Californië-Davis. ​"Dit is de eerste productiehandleiding voor olijfolietelers.”

"“We wilden dat dit boek een eenvoudige, praktische en relevante handleiding zou zijn voor de olijventelers”, voegde ze toe. ​"Sommige hoofdstukschrijvers zijn academici, zoals ik, maar we hebben professionals uit de industrie die al tientallen jaren het praktische werk doen, de hoofdstukken laten beoordelen om ervoor te zorgen dat de informatie praktisch en gemakkelijk te volgen is.”

Samen met UC Davis Olive Center oprichter Dan Flynn en Louise Ferguson, Wang stelde een stapsgewijs overzicht op van alles wat een olijventeler moet weten over het plaatsen, planten, oogsten en onderhouden van een boomgaard.

Het boek bevat een inleiding tot de geschiedenis van de industrie en Californië olijfolie kwaliteiten en normen, gevolgd door hoofdstukken waarin de fysiologie van olijven, bodem- en nutriëntenbeheer, bladerdakonderhoud, identificatie en beheer van onkruid en plagen worden besproken, inclusief de olijf fruitvlieg en olijfpsyllide, olijfboomziekten en olijvenoogst.

Volgens de technische redacteuren kan het boek olijventelers helpen efficiënter en veerkrachtiger te worden.

Hoewel het boek zich voornamelijk richt op de olijfgaard, bevat het ook een hoofdstuk over het persen van de olijven, het opslaan van de olijfolie en het omgaan met enkele bijproducten van de olijvenperserij.

"Elk hoofdstuk is geschreven door iemand die het onderwerp al het grootste deel van zijn carrière bestudeert,” zei Wang. Zo schreef een vooraanstaande plantenfysioloog het hoofdstuk over fysiologie en schreef een entomoloog het hoofdstuk over het identificeren en bestrijden van plagen.

"“Ik denk dat het boek sterk en compleet is omdat het niet door één persoon is geschreven”, voegde Wang toe. ​"Het is niet mogelijk om een ​​expert te zijn in het oogsten, malen, kweken, ongedierte en al het andere.”

Het boek richt zich op olijfboomgaarden met een hoge dichtheid en zeer hoge dichtheid. In hoofdstukken worden de locatie, de afstand tussen de bomen, de irrigatievereisten en de geschikte variëteiten besproken.

"Voor de locatiekeuze en de voorbereiding van het land verstrekken we informatie over het verzamelen en verzenden van grond- en watermonsters voor testen, inclusief waarop getest moet worden... om te zien wat er tekortschiet en vervolgens te zien of er behoefte is aan een aanvulling", aldus Wang.

Hoewel de handleiding niet expliciet ingaat op klimaatverandering of regeneratieve landbouwpraktijken. Het legt olijventelers uit hoe ze moeten nadenken over irrigatie en waterbeschikbaarheid en hoe ze fytosanitaire input kunnen minimaliseren.

"“We wilden dat deze handleiding voor elke teler zou zijn, ongeacht de omvang en de manier waarop ze boeren,” aldus Wang.

Het werk aan het 273 pagina's tellende boek begon tijdens de Covid-19-pandemie en duurde bijna vier jaar. Wang zei dat een van de grootste uitdagingen was om de tekst beknopt te houden. ​"“We wilden ervoor zorgen dat het niet zou overkomen als een leerboek of een wetenschappelijk manuscript”, zei ze.

Elk hoofdstuk bevat echter uitgebreide leesadviezen voor iedereen die geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp.

De Olive Oil Commission of California financierde de handleiding. Als gevolg hiervan zal de door de staat gerunde non-profitorganisatie ongeveer 150 exemplaren van het boek ontvangen om te verspreiden onder haar leden, waaronder de grootste olijfboeren en olijfolieproducenten van het land.

Toch zei Wang dat de commissie hoopt om veel meer exemplaren te verkopen in Californië, de bredere Verenigde Staten en internationaal. Als er vraag is naar exemplaren in andere talen, verwacht Wang dat de uitgever bereid is om het boek te vertalen.

"“Volgend voorjaar zullen wij drieën [Flynn, Sherman en Wang] met een aantal hoofdstukschrijvers door Californië reizen, van noord naar zuid,” zei Wang. ​"Bij elke stop bespreken we de meest relevante informatie uit de handleiding en richten we ons op een specifiek regionaal probleem.”

Wang zei bijvoorbeeld dat in de meer droge gebieden van Californië de drie technische redacteuren irrigatie en waterbeheer zouden bespreken. In de kustgebieden zullen ze dieper ingaan op monitoring en het verzachten van de gevolgen van de olijfvlieg.

Dé Handleiding voor de productie van olijfolie is beschikbaar voor $90 (€82) op de UCANR-catalogus.