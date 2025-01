Uruguay verwacht herstel van oogst

Na een teleurstellende oogst Het Uruguayaanse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verwacht dat de olijfolieproductie in 2024 weer zal toenemen, tot 2025.

Volgens voorlopige gegevens uit de particuliere sector produceerde Uruguay in 614 2024 ton olijfolie, ongeveer een derde van de totale opbrengst in 2023 en 63 procent onder het vijfjarig gemiddelde.

Brazilië en de Verenigde Staten zijn de grote spelers in de sector wat betreft extra vergine olijfolie... In het geval van Brazilië is er de preferentiële toegang die Mercosur verleent en de geografische nabijheid. - María Noel Ackermann, econoom, Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

"De gevolgen van de historische droogte die het land in 2023 meemaakte, werden weerspiegeld in de resultaten van een sterk verminderde oogst in 2024', schreef María Noel Ackermann, econoom bij het kantoor voor landbouwprogrammering en -beleid van het ministerie, in een jaarlijks oogstrapport.

Noel Ackermann beschreef de vooruitzichten voor de oogst van 2025 echter als ​"gunstig” na een natte winter en milde lentetemperaturen die resulteerden in een positieve vruchtzetting.

"De vooruitzichten voor 2025, met voorlopig betere weersomstandigheden, zijn gunstig, met voldoende bloei en veelbelovende vruchtzetting", schreef ze.

Verschillende producenten, waaronder de grootste land, bevestigd aan Olive Oil Times dat de oogst van 2025 veel beter zal zijn dan die van 2024, maar dat de oogst van 2,047 ton waarschijnlijk niet de 2023-opbrengst zal bereiken.

De stijgende productie – Uruguay produceerde de afgelopen vijf jaar jaarlijks bijna zeven keer zoveel olijfolie vergeleken met de vijf jaar daarvoor – ging gepaard met een stijgende consumptie.

"Het geschatte verbruik van olijfolie en olie uit perskoeken van olijven “In Uruguay bedroeg het gemiddelde de afgelopen drie jaar zo’n 1,800 ton, iets meer dan een halve liter per hoofd van de bevolking”, schreef Noel Ackermann. ​"Op de middellange termijn is er sprake van een groeiende trend, aangezien de nationale consumptie tien jaar geleden nog rond de 1,400 ton lag.”

Tegenwoordig is de lokale productie verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de Uruguayaanse consumptie en is ongeveer de helft van de nationale olijfolieverkoop verantwoordelijk.

Ongeveer de helft van de nationale productie wordt verkocht via groothandels en supermarkten, 30 procent wordt rechtstreeks aan de consument verkocht en nog eens 19 procent wordt als whitelabelproduct verkocht.

Olijfolie met wit label White-label olijfolie wordt geproduceerd door één bedrijf, maar verkocht onder de merknaam van een ander bedrijf, waardoor retailers of distributeurs het als hun eigen product op de markt kunnen brengen. Deze praktijk is gebruikelijk bij grote retailers en supermarktketens.

Zoals overal elders, de slechte wereldwijde oogsten in de oogstjaren 2022/23 en 2023/24 veroorzaakt olijfolieprijzen om in Uruguay te stijgen.

Uit gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek blijkt dat de prijzen voor olijfolie in de detailhandel in 23 met 2023 procent zijn gestegen en in de eerste tien maanden van 15 met 2024 procent.

"“Veranderingen in het consumentengedrag, gericht op gezondere, natuurlijkere, veiligere en hoogwaardigere voeding, bieden mogelijkheden voor een grotere ontwikkeling van de sector in de toekomst”, schreef Noel Ackermann.

De combinatie van slechte oogsten in een groot deel van de olijfoliesector en de relatief sterke binnenlandse productie in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat geïmporteerde olijfolie in Uruguay marktaandeel verliest.

Volgens het ministerie bedroeg de import van olijfolie en olijfolie uit olijvenpulp uit Uruguay in 695 2023 ton, een daling van 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

In de eerste tien maanden van 2024 importeerde Uruguay 552 ton olijfolie, een daling van negen procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Volgens Noel Ackermann wijst de aanhoudende daling van de import, ondanks een zeer lage oogst in 2024, erop dat de consumptie is gedaald, waarschijnlijk vanwege de hogere prijzen.

Ondanks de lagere volumes bedroeg de waarde van de import van olijfolie in de eerste tien maanden van 4.5 4.37 miljoen dollar (2024 miljoen euro), een stijging van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

De meerderheid van de Uruguayaanse olijfolie-importen naar waarde kwam uit Argentinië, 37 procent, dat de afgelopen twee jaar marktaandeel won vanwege de slechte oogsten in Spanje en Italië. De importen uit de twee Europese landen bedroegen respectievelijk 35 procent en 23 procent.

De stijgende productie heeft ook geleid tot een toename van de export van olijfolie, met name naar buurland Brazilië.

Van april 2023 tot maart 2024 (het commerciële jaar 2023/24 in Uruguay) bereikte de export 638 ton ter waarde van $ 4.5 miljoen, een stijging van 20 procent in verkocht volume en een stijging van 87 procent in gegenereerde inkomsten. Tachtig procent van de export was extra vergine olijfolie, waarbij de rest overeenkomt met maagd.

Deze cijfers zullen echter dramatisch lager zijn voor het commerciële jaar 2024/25. Van april tot oktober exporteerden Uruguayaanse producenten 52 ton olijfolie, een daling van 88 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, met een waarde van $ 608,000 (€ 590,000).

Terwijl vrijwel alle extra vergine olijfolie naar Spanje werd geëxporteerd om daar te worden gemengd en opnieuw te worden geëxporteerd, ging tweederde van de export van extra vergine olijfolie naar Brazilië, gevolgd door Spanje, de Verenigde Staten en Argentinië.

"“Brazilië en de Verenigde Staten zijn de grootste spelers in de sector als het gaat om extra vergine olijfolie”, schreef Noel Ackermann. ​"Deze landen zijn sterke mondiale importeurs, met een toenemende consumptie en productie die niet aan de lokale vraag kan voldoen.”

"In het geval van Brazilië is er de preferentiële toegang die Mercosur verleent en de geografische nabijheid, wat zorgt voor lagere transportkosten", concludeerde ze. ​"De Verenigde Staten zijn aantrekkelijk omdat het de markt is die het beste betaalt voor het product (vorig jaar werd het verkocht voor meer dan $ 8,000 (€ 7,760) FOB per ton).”