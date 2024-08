Zal de olijvenoogst van 2015 een goede zijn?

Aangezien de olijvenoogst naar verwachting al volgende maand in Europa zal beginnen, wordt in recente rapporten gespeculeerd over de uitkomst van de Olijvenoogst 2015 – 2016.

De belangrijkste olijvenproducenten Spanje en Italië, en in mindere mate andere olijvenproducerende landen, waaronder Frankrijk, Portugal en Kroatië, werden zwaar getroffen door de rampzalige oogsten van het olijventeeltseizoen 2014-2015. Als resultaat, olijfolieprijzen zijn enorm gestegen en consumenten voelen de gevolgen van een wereldwijd tekort aan olijfolie.

Bloomberg gerapporteerd dat de productie in Spanje en Italië, de twee grootste olijfproducerende landen die goed zijn voor 70 procent van de wereldmarkt, in het seizoen 50-2014 met meer dan 15 procent is gedaald, volgens cijfers die zijn gepubliceerd door de Internationale Olijfraad (IOC).

The Guardian heeft gewaarschuwd dat een derde slechte oogst op rij in Spanje en Italië rampzalige resultaten zou hebben en de prijzen nog verder zou opdrijven, uit angst dat Spanje opnieuw een slechte oogst zou krijgen vanwege droog en warm weer.

Ondertussen is de hele provincie Lecce in Apulië (Apulië) - met 2,769 vierkante kilometer het grootste olijventeeltgebied van Italië - zo besmet door de Xylella fastidiosa (Xf) bacterie dat het nu een inperkingszone is waar geïnfecteerde bomen worden verwijderd en vernietigd onder strikte EU-maatregelen geïntroduceerd in april. De vrees dat de bacterie zich zou kunnen verspreiden, werd vorige maand bevestigd toen het was gedetecteerd in planten op het Franse eiland Corsica na een andere infectie die in april werd ontdekt in een koffieplant op een markt in Parijs.

Niettegenstaande de rampzalige oogst van vorig jaar, worden sommige Italiaanse olijvenproducenten voorzichtig optimistisch over de komende oogst, aangezien bomen over het algemeen een betere oogst opleveren na een slechte oogst.

Vorig jaar waren de opbrengsten in Spanje laag vanwege het extreem warme weer. Na een hete en droge lente tijdens het cruciale bloeiseizoen dit jaar zou 's werelds grootste olijfolieproducent zijn tweede slechte oogst op rij kunnen lijden.

In een gesprek met The Guardian voorspelde een olijvenproducent uit de provincie Jaén in Zuid-Spanje dat de volgende oogst beter zal zijn: ​"Ik denk dat de nieuwe oogst niet zo slecht zal zijn als vorig jaar, maar waarschijnlijk zullen de olijven kleiner zijn en minder olie bevatten. Als het in september en oktober regent, krijgen we wat meer. Het wordt een ander beeld”, aldus Lourdes Negrillo.

Het is nog vroeg en de volgende oogst is weken of zelfs maanden weg, afhankelijk van de regio. Maar er wordt veel gespeculeerd en geanticipeerd op de aanstaande olijvenoogst voor zowel producenten als consumenten.