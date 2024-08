De eerste cursus olijfolie malen in de VS vindt plaats van 1 tot 4 oktober in het UC Davis Center van het Mondavi Institute for Wine and Food Science. Onder leiding van Dan Flynn, de uitvoerend directeur van het Centrum, blijft de UC Master Milling Certificate Course, die nu in zijn zevende jaar zit, haar curriculum van wereldklasse verbeteren. ​"De cursus biedt een gedetailleerde handleiding voor huidige en toekomstige olijfolieverwerkers over hoe ze de kwaliteit en winstgevendheid kunnen maximaliseren”, zegt Flynn Said. ​"Het is de enige cursus in zijn soort in Noord-Amerika.”

Het programma van dit jaar, met als thuisbasis het Silverado Vineyard Sensory Theatre, wordt geleid door Leandro Ravetti, een van 's werelds toonaangevende experts op het gebied van olijfolie, van oogst tot verwerking.

Registreer online: Cursus UC Master Milling-certificaat

Ravetti, een landbouwingenieur afkomstig uit Argentinië, werkte vele jaren bij het National Institute of Agricultural Technology op het gebied van onderzoek naar de olijvenproductie en fungeerde als adviseur voor verschillende van de grootste olijventelers en olijfolieproducenten van het land. In 2001 maakte hij de cross-continentale sprong naar Australië, waar hij momenteel leiding geeft aan een ​"Het technische team van Modern Olives, adviseert en begeleidt de belangrijkste telers en verwerkers van dat land, en helpt de aanplant van 3.5 miljoen bomen te vergemakkelijken.

Sinds 2005 is Ravetti uitvoerend directeur van Boundary Bend Ltd., het toonaangevende, volledig geïntegreerde olijvenbedrijf in Australië. topprijzen op internationale wedstrijden en proeverijen. Onder leiding van Ravetti blijft het bedrijf, door zijn focus op innovatie, data en analyse, de productie-efficiëntie maximaliseren zonder in te boeten aan kwaliteit.

Leandro Ravetti (foto) NYIOOC)

"Leandro is een rockster in het veld”, aldus een enthousiaste Flynn. ​"Hij is gewoon een van 's werelds beste docenten over olijfolie."

Flynn zei dat het cursusformaat van 2015 vergelijkbaar zal blijven met de vastgestelde standaard. Olijf2Bottle, een mobiele maaldienst, zal ter plaatse olijfolie verwerken. Een onderdeel buiten de locatie omvat bezoeken (waaronder één aan de nieuwe in Californië gevestigde vestiging van Boundary Bend) aan vijf lokale olijfolieverwerkingsfaciliteiten – twee meer dan het voorgaande jaar – waardoor de ongeveer 50 deelnemers eerst de beste praktijken kunnen zien. -hand.

De excursie is een waardevol onderdeel van de cursus geworden, merkte Flynn op, waarbij de klas werd ondervraagd over wat ze in de presentaties hadden geleerd. De mogelijkheid om de verwerkingsfabrieken te bezoeken, van de allerkleinste molenaars tot veel grotere faciliteiten, is een integraal onderdeel van de missie van het programma.

At Yolo pers, een gecertificeerde biologische onderneming die enkelvoudige cultivaroliën produceert, gebruikt molenaar Mike Madison een rolmolen met lage snelheid om de olijven en pitten voorzichtig te pletten, waardoor hitte en emulgering tot een minimum worden beperkt. en bij Olica, opgericht door de Russische inheemse Olga Orlova, is het systeem ontworpen om op maat gemalen batches van slechts 200 lbs mogelijk te maken.

Jim Etters bij Séka Hills

De enige Indiaanse producent van olijfolie ter wereld is Seka heuvels, waarvan de bekroonde extra vierge Arbequina wordt verwerkt met behulp van Alfa Laval-apparatuur. De cilindrische tanks zorgen voor een zuurstofvrije omgeving voor het malaxeren van de olijven. Daarentegen bevat Bondolio's Pieralisi-fabriek de enige meerfasige decanter in de VS, wat resulteert in een afvalvrij verwerkingssysteem en een bijproduct dat bekend staat als ​"paté”, waarvan wordt aangenomen dat het de potentie heeft om enkele van de gezonde antioxidanten die in olijfolie van goede kwaliteit worden gevonden, toe te voegen aan voedingsmiddelen zoals brood en pasta.

De verse en seizoensgebonden New American cuisine van local Ekster Cateraars zal op het menu staan ​​voor studenten van de Master Millers-klas, waardoor een overvloed aan in Noord-Californië gekweekte en getogen ingrediënten aan de ervaring wordt toegevoegd. Deelnemers die zich voor 1 augustus aanmelden krijgen een vroegboekkorting van 20 procent, een forse bonus voor de schat aan kennis die ervaren en molenaars in spe mee naar huis nemen.

Karen Bond bij Bondolio

"Eerdere aanwezigen hebben onmiddellijk verbeteringen aangebracht in de kwaliteit en winstgevendheid van hun olieverwerkingsoperatie”, merkte Flynn op. ​"Deze cursus is een kleine investering die zich zal terugbetalen in meer efficiëntie, betere kwaliteit en hogere winsten.”

Lees meer over het programma en schrijf u in voor de UC Master Milling Certificate Course op de at UC Davis Olive Center-website.