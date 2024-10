Winnaars van wereldwijde competities brengen opluchting voor producenten van Southern Cone

Producenten in de Zuidelijke Kegel van Zuid-Amerika hebben uitdagende oogsten en in sommige gevallen torenhoge productiekosten overwonnen om bekroonde kwaliteitswijnen te maken extra vergine olijfolie.

Boeren en molenaars uit Argentinië, Chili en Uruguay hebben samen 12 prijzen gewonnen uit 20 inzendingen op de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition​'s divisie Zuidelijk Halfrond.

Chileense producenten, die een daling van 30 procent ervoeren productiedaling in 2024, leverde 15,000 ton olijfolie op na een oogst die werd ontsierd door extreem weer en een ​'buiten het jaar.

Drie boeren en molenaars uit Chili wonnen samen vijf gouden en twee zilveren prijzen tijdens de wedstrijd.

Langdurige deelnemer en winnaar Alonso Olijfolie vierde een recordjaar en won vier Gold Awards voor een vroege oogst Coratina, een medium-intensity Coratina, een Pical en een medium blend.

In de buurt, de producent achter Olijfbomen van Ruta del Sol werd gevierd met de gouden en zilveren prijzen voor respectievelijk een medium en delicate blend, gebotteld onder het merk Deleyda.

"“We zijn erg blij en vereerd met deze prijs, een wedstrijd waaraan we voor de zesde keer hebben deelgenomen en zes Gold Awards hebben gewonnen met onze Deleyda Premium en Deleyda Fine Selection”, aldus CEO Fernando Carrasco Spano.

Fernando Carrasco Spano oogst vroeg en offert kwantiteit op voor kwaliteit. (Foto: Olivos de Ruta del Sol)

Gelegen 150 kilometer ten zuiden van Santiago, de meervoudig NYIOOC winnaar een lichte productiedaling ondervonden, waarbij met name de lage olie-accumulatieniveaus in de olijven opvielen, waardoor het malen van olijven van hoge kwaliteit een uitdaging kan zijn.

"Om de kwaliteit te waarborgen, hanteren we een strategie voor vroege oogst, waarbij we op zoek gaan naar olijven die vroeg rijp zijn, zodat de olijven hun aroma's en smaken optimaal tot hun recht laten komen', aldus Carrasco Spano.

""Wij begrijpen dat deze zoektocht naar kwaliteit in de tegenovergestelde richting gaat van het maximaliseren van prestaties, maar bij Deleyda zetten we ons in om de onderscheidende aroma's en ervaringen te bereiken waarvoor we door de jaren heen zijn beloond", voegde hij toe.

Carrasco Spano zei dat winnen bij de World Competition een belangrijke kwaliteitsindicator is voor consumenten. Het is een jaarlijks bewijs dat het bedrijf de beste praktijken heeft toegepast die nodig zijn om een ​​product van hoge kwaliteit te produceren.

MEER Chili, gelegen in de Atacamawoestijn in het noorden van het land, was de derde Chileense medaillewinnaar en won een Zilveren Onderscheiding voor de delicate Frantoio.

Aan de andere kant van de Andes vierden twee producenten uit het wijnrijke Mendoza, Argentinië, hun Gold Awards op de 2024 NYIOOC.

Olivares de Don Ignacio won een Gold Award voor zijn Patagonia Gourmet Blend, een medium-intensieve blend van Arbequina-, Arauco- en Frantoio-olijven gebotteld met een Mendoza BGA certificering.

Miguel Zuccardi, hoofd van de olijfolieproductie bij Familie Zuccardi, was de andere winnaar van het land. Het bedrijf won een Gold Award voor een organisch medium Arauco, ingediend voor de competitie door Manicaretti Italiaanse voedselimporteurs.

Familia Zuccardi richt zich op de productie van extra vergine olijfolie van de lokale Arauco-variëteit. (Foto Familia Zuccardi)

"Wij zijn erg blij met deze erkenning bij NYIOOC", zei Zuccardi. ​"Wij geloven dat het goed is om de oliën uit onze regio mee te nemen naar prestigieuze wedstrijden zoals deze en vooral om onze Arauco-variëteit te verspreiden, die een rijke geschiedenis heeft in onze regio.”

"Hoewel het een variëteit is die vooral bedoeld is voor de productie van tafelolijven, hebben we er vanaf het begin van ons project voor gekozen en het risico genomen om de eerste monovariëteitolie uit Argentinië te lanceren die is geproduceerd met de Arauco-variëteit", voegde hij toe. ​"Het is een variëteit met een zeer goede productiviteit, waardoor de teelt ervan al meer dan vier eeuwen in stand wordt gehouden.”

De prijs is een opluchting voor de familie Zuccardi nadat de wintervorst de bomen had beschadigd voordat ze bloeiden. Gecombineerd met een ​'buiten het jaar' resulteerde dit in een ​"“eerder lage” oogst in 2024.

"Dit jaar hebben we gekozen voor een groter deel handmatige oogsten om het oogsttempo te versnellen en de integriteit van het fruit te garanderen", aldus Zuccardi. ​"In een jaar met minder fruit aan de bomen wordt de rijping versneld en hebben we ervoor gekozen om de oogst in een kortere tijd te concentreren.”

"“Op industrieel niveau voeren we verbeteringen door die het ons mogelijk maken om het oliewinningsproces elk jaar beter te verzorgen”, voegde hij toe. ​"Het gaat om continue verbetering en elk jaar richten we ons op het innoveren van de industriële aspecten die het behoud van de verse aroma's en smaken van de recent geoogste olijven en het behoud van de antioxidanten in de olie bevorderen."

Zuccardi hoopt dat NYIOOC De prijs zal het bedrijf helpen zijn marktaandeel in de Verenigde Staten uit te breiden.

Samen met boeren en molenaars in Argentinië en Chili, De twee grootste van Uruguay olijfolieproducerende bedrijven wonnen samen drie prijzen op de wereldcompetitie.

De bekroonde Uruguayaanse producent Nuevo Manantials oogst in de oostelijke regio Rocha. (Foto: Nuevo Manantial)

Gevestigd in Maldonado Agroland won gouden en zilveren prijzen voor zijn medium blends, Corte Italiano en Bivarietal, gebotteld onder de merken Colinas de Garzón.

Ondertussen, in het naburige Rocha, Nuevo Manantial won een Zilveren Award voor zijn merk Olivares de Rocha, een delicate blend.

"“Voor ons is deze erkenning heel belangrijk”, aldus María José Morín, marketingmanager van beide bedrijven. ​"Zeker in dit bijzondere jaar is het een aanmoediging, een stimulans voor het hele team dat veel heeft geleden onder alles wat met de oogst te maken had.”

Hoewel er nog geen officiële gegevens zijn gepubliceerd, verwachten velen in Uruguay een aanzienlijke productiedaling vanwege twee jaar van historische droogte gevolgd door regen tijdens de oogst.

"“De prijzen geven ons kracht en aanmoediging om door te gaan, wetende dat goed werk altijd wordt erkend in tijden van tegenspoed”, aldus Morín.

Ze voegde eraan toe dat de prijzen naar verwachting beide bedrijven zullen helpen hun export naar Brazilië en de Verenigde Staten te vergroten.

"Vooral voor de Verenigde Staten helpen de prijzen ons enorm, omdat ze deuren openen', zei ze, en ze wees erop dat een prijs van een Amerikaanse competitie de kwaliteit van lokale distributeurs en importeurs op een manier laat zien die prijzen van elders niet laten zien.

Hoewel het nog een lange weg is tot de oogst van 2025, zegt Familia Zuccardi dat de omstandigheden in de boomgaarden er goed uitzien. (Foto: Familia Zuccardi)

Hoewel het nog te vroeg is om de oogst van 2025 op het zuidelijk halfrond te voorspellen, meldden producenten op het zuidelijk halfrond een overvloedige bloei en zijn ze optimistisch.

"“De bomen zijn prachtig met veel bloemen, maar we moeten afwachten hoe het fruit zich ontwikkelt”, aldus Morín. ​"Er lijkt een voorspelling te zijn van een zeer goede oogst, maar we moeten afwachten.”

In Argentinië, waar de productie daalde van een recordhoogte van 40,000 ton in 2023 tot ongeveer een derde daarvan in 2024, verwacht Zuccardi een productieherstel voor 2025.

"De lente die begint, presenteert een overvloedigere bloei die hopelijk tot bloei zal komen,” concludeerde hij. Gelukkig hebben we een goede winter gehad met veel sneeuwval in het Andesgebergte, wat doorslaggevend is voor de beschikbaarheid van water en het aanvullen van watervoerende lagen in woestijngebieden zoals Mendoza.”