Xylella-veerkrachtige bosjes zijn de toekomst van Apulische olijfolie

Tijdens een tweedaags evenement in Lecce en Bari beoordeelden experts en onderzoekers wetenschappelijke bevindingen en bespraken ze de toekomst van de olijfolieproductie in de regio. Xylella fastidiosa-getroffen regio Puglia.

Duurzaam beheerde, intensieve olijfgaarden met veerkrachtige cultivars, waarbij de nadruk ligt op productie van hoge kwaliteit, kwamen naar voren als het doel voor boeren en molenaars in de Zuid-Italiaanse regio, waar een groeiende consensus bestaat dat de dodelijke bacterie niet kan worden uitgeroeid.

"Dit bezoek is belangrijk, omdat het een zeldzaam voorbeeld toont van deugdzame samenwerking tussen onderzoekers en belanghebbenden die actief bijdragen aan onze programma’s”, zegt Donato Boscia, een vooraanstaand plantenviroloog bij het Instituut voor Duurzame Plantbescherming van de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad (CNR). ), naar Olive Oil Times.

"Bij deze faciliteit bevindt zich een klein veld voor de instandhouding van olijfkiemplasma, onderdeel van een lopend genetisch verbeteringsprogramma”, voegde hij eraan toe. ​"Daarnaast is er een kas die wordt gefinancierd door donaties van lezers van Merum-tijdschriften, een klimaatkamer van Unaprol en een nieuw schermhuis gefinancierd door Save the Olives, de organisatie ondersteund door Helen Mirren. '

Deskundigen zijn van mening dat het nieuwe gecoördineerde initiatief hoop biedt voor het beschermen van bestaande olijfgaarden en het beperken van de verdere verspreiding van de pauca-ondersoort van Xylella fastidiosa naar onaangetaste gebieden.

Tien jaar na de opkomst van de Xylella fastidiosa-epidemie, waarvan algemeen wordt aangenomen dat deze het Olive Quick Decline Syndrome heeft veroorzaakt en miljoenen bomen heeft gedood, blijft Puglia de belangrijkste olijfolieproducerende regio in Italië.

"De aanwezigheid van Xylella op het grondgebied van Apulië heeft een extreem niveau van complexiteit bereikt”, aldus Boscia. ​"Nieuwe bevindingen in centraal Puglia hebben dat wel gedaan andere Xylella geïdentificeerd ondersoorten, zoals Xylella multiplex, die potentieel gevaarlijk is voor de wijnbouw, maar geen groot probleem is voor olijven.”

"Deze complexiteit vereist echter een veelzijdige aanpak van de inspanningen om de ziekte in te dammen en uit te roeien”, voegde hij eraan toe.

Landbouw- en producentenorganisaties zoals Coldiretti, Unaprol en Cai Consorzi Agrari d'Italia hebben een project gelanceerd om olijventelers te helpen bij het herbeplanten van Xylella-resistente rassen.

Het doel is om ongeveer drie miljoen nieuwe olijfbomen te planten, een fractie van de 21 miljoen die verloren zijn gegaan door Xylella. Dit initiatief omvat het leveren van gecertificeerde resistente planten van hoge kwaliteit, technische ondersteuning voor landvoorbereiding en gespecialiseerd agronomisch en fytopathologisch advies.

"De verspreiding van Xylella heeft een punt bereikt waarop uitroeiing niet langer mogelijk is. We moeten ermee leren samenleven”, zegt David Granieri, de president van Unaprol.

Boscia benadrukte hoe uitgebreide Xylella-monitoringoperaties onderzoekers en belanghebbenden aanzienlijke kennis over de bacterie hebben opgeleverd.

"Dit is het resultaat van een surveillanceprogramma uitgevoerd door de regio Puglia, dat wereldwijd uniek is, met meer dan 250,000 analyses per jaar en 250 meetstations gewijd aan vectormonitoring”, zei hij, verwijzend naar de insectenpopulatie, zoals spittlebugs, die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van de bacteriën.

"Deze activiteit is op de lange termijn en mogelijk zelfs op de middellange termijn onhoudbaar. Het is niet exporteerbaar omdat je niet van andere regio's of landen kunt vragen om het met dezelfde hoeveelheid middelen te repliceren,” voegde Boscia eraan toe, verwijzend naar het groeiende aantal verschillende stammen van Xylella die overal in de Middellandse Zee worden aangetroffen.

"Toch hebben deze operaties substantiële gegevens opgeleverd vergeleken met wat tien jaar geleden bekend was”, merkte hij op.

Het beheersen van vectorinsectenpopulaties gaat hand in hand met landbouwpraktijken en -procedures die hoop bieden voor het voortbestaan ​​van olijfbomen in getroffen gebieden.

"Veel inheemse olijfbomen zijn gedood, maar sommige hebben het overleefd. Als ze niet ernstig getroffen zijn, moeten we ze levend proberen te vangen totdat onderzoek hun herstel mogelijk maakt”, zegt Giuseppe Lima, plantenpatholoog en professor aan de Universiteit van Molise.

Lima, een ervaren plantenpathologieonderzoeker, coördineert nu het multidisciplinaire onderzoeksinitiatief Integroliv, dat tot doel heeft de effecten van Xylella op de olijventeelt in getroffen gebieden duurzaam tegen te gaan.

"Om zo’n verraderlijke vijand effectief te bestrijden zijn specifieke, afzonderlijke interventies in de regio onvoldoende”, zei hij. ​"Het combineren van verschillende benaderingen in complexe protocollen is cruciaal om de effectiviteit ervan te maximaliseren.”

"Het nieuwe samenwerkingsmodel staat open voor iedereen”, voegde Lima eraan toe. ​"Onze aanpak streeft ernaar een model van onderzoek en werk te zijn, omdat we niet kunnen verwachten dat één enkel project alle mogelijke competenties en oplossingen omvat.”

"Deze aanpak zorgt ervoor dat nieuwe kennis en technieken kunnen worden geïntegreerd in de voortdurende inspanningen om Xylella te bestrijden zodra deze zich voordoen”, vervolgde hij.

Verschillende nationaal gefinancierde onderzoeksprojecten, zoals de Reach-Xy- en Omibreed-projecten, hebben tot doel bloot te leggen wat er achter de genetische veerkracht van Xylella zit, de bioveiligheidsinfrastructuur te verbeteren, vectoren onder controle te houden en duurzaam watergebruik in olijfgaarden te bevorderen.

Andere bijdragen aan het evenement waren onder meer het 1LiveXylella-project, dat innovatieve technologieën ontwikkelt voor de diagnose van Xylella, en het SOS-project, dat zich richtte op het verminderen van de vectorpopulatie van insecten.

"Dit evenement is een bewijs van de samenwerkingsgeest van de wetenschappelijke gemeenschap en lokale belanghebbenden in Puglia”, aldus Lima. ​"Het brengt expertise uit heel Europa samen om een ​​gemeenschappelijke uitdaging aan te pakken.”

Hij voegde eraan toe dat de nieuwe olijfbomen in door Xylella getroffen gebieden, die momenteel vertegenwoordigd worden door niet-inheemse variëteiten, moderne, rationele agronomische managementmodellen moeten volgen om hun succes te garanderen.

Deze modellen zullen gebaseerd zijn op vier olijvencultivars die een hoge resistentie tegen Xylella fastidiosa vertonen: Leccino, Lecciana, FS17 en Leccio del Corno.

"Deze rassen zijn resistent en tolerant, maar niet immuun”, aldus Lima. ​"Dit betekent dat we ons niet kunnen laten misleiden door te denken dat we, net als in het verleden, eenvoudigweg olijven kunnen planten en op geluk kunnen vertrouwen.”

Continu veldbeheer en monitoring zullen nieuwe semi-intensieve en intensieve olijfplantages in goede gezondheid en productiviteit houden.

"Bij deze nieuwe vormen van intensieve en semi-intensieve olijventeelt zullen de fytosanitaire problemen toenemen, waardoor meer meststoffen en fytofarmaceutica nodig zijn dan traditionele methoden”, waarschuwde Lima.

"De protocollen [die worden ontwikkeld] zijn bedoeld om Xylella en andere ziekteverwekkers tegen te gaan om de bomen van zowel inheemse als nieuwe variëteiten in goede gezondheid en productiviteit te houden”, voegde hij eraan toe.

Volgens Lima heeft de verwoesting veroorzaakt door Xylella het Apulische landschap en de identiteit geschaad. Uit deze tegenslag kan echter een nieuwe toekomst voortkomen, gekenmerkt door olijfolie van hogere kwaliteit dan in het verleden.

"In het Salento-gebied werden olijven van die enorme, prachtige bomen vaak traditioneel uit de grond geoogst, wat resulteerde in een hoge zuurgraad in de lampante-olie,” zei Lima.

"Morgen, met de moderne olijventeelt en de aanplant van rationele, semi-intensieve boomgaarden, kunnen de zaken veranderen”, voegde hij eraan toe.

Volgens hem zullen de nieuwe boomgaarden rekening kunnen houden met de sociaal-economische aspecten van de moderne olijventeelt, waar arbeidskrachten moeilijk te vinden zijn en productkwaliteit een essentiële vereiste wordt.

"Een dergelijke moderne olijventeelt zal zeker leiden tot de productie van olie van betere kwaliteit”, aldus Lima. ​"We evolueren naar nieuwe vormen van olijventeelt, die meer inkomsten zouden kunnen opleveren voor olijfoliebedrijven en tegelijkertijd zouden kunnen bijdragen aan het herstel van de olijventeelt en het milieu in de door Xylella getroffen gebieden.”