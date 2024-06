Bekroonde broers en zussen Dankbare vader koos voor Coratina

Tommaso Infiore, een agronoom en mede-eigenaar van Olio Infiore, vierde de debuutprijs van de familieboerderij vanaf 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, waarbij de herkenning a wordt genoemd ​"welkome verrassing.”

"Het is voor ons de eerste keer dat we meedoen aan de NYIOOC, en het had niet beter kunnen gaan”, zei Fiore.

De gevolgen van de klimaatverandering beginnen onze olijfolieproductie te beïnvloeden… De afgelopen twee jaar is de olijventeelt een grotere uitdaging geweest dan in het verleden. - Tommaso Infiore, mede-eigenaar, Olio Infiore

De Apulische producent verdiende een Gold Award voor een biologische Coratina met gemiddelde intensiteit, geoogst in familiebosjes in Terlizzi, net ten noorden van Bari.

"De prijs geeft ons een manier om de kwaliteit van ons werk te meten”, aldus Fiore.

Zie ook: Producentprofielen

Fiore zei dat de onderscheiding kwam na een uitdagend seizoen waarin de vaardigheden van de boer werden getest om een ​​product van hoge kwaliteit te behouden.

"De oogst begon heel goed omdat het na twee jaar afwezigheid eindelijk regende”, aldus Fiore. ​"En dat is belangrijk. Daarna is de impact van klimaatverandering begonnen onze olijfolieproductie te beïnvloeden, omdat we te maken kregen met extreme hitte.”

"Gelukkig beschikken we over een aantal middelen, zoals irrigatie, die ons er doorheen hebben geholpen. En toen begon het in september en oktober weer te regenen”, voegde hij eraan toe. ​"De afgelopen twee jaar is de olijventeelt een grotere uitdaging geweest dan in het verleden.”

Fiore en zijn team passen een reeks technieken toe in het bos om de schade te verzachten gevolgen van extreem weer.

"Het adopteren van specifieke agronomische praktijken kan nuttig zijn”, zei hij. ​"Steenstof draagt ​​bijvoorbeeld bij aan lagere bodemtemperaturen, omdat de witte kleur zonlicht reflecteert, waardoor een koelere omgeving ontstaat.”

"Maar zelfs met dergelijke technieken op het veld, als het twee maanden lang niet regent en de temperatuur rond de 45 graden Celsius ligt, is dat toch een beetje lastig”, aldus Fiore.

Terwijl veel olijfolieproducenten in Puglia zich op verschillende cultivars concentreren, begon de familie van Fiore tientallen jaren geleden met Coratina-bomen en blijft zich vandaag de dag concentreren op de endemische variëteit.

"We beschouwen onszelf als gelukkig, aangezien onze vader alle Coratina-bomen had gekweekt”, zei hij. ​"Ons hele bedrijf is 100 procent Coratina. We zijn een beetje bij toeval begonnen omdat we het land beheren dat onze vader ons heeft nagelaten.’

"Veel van onze ongeveer 1,200 bomen zijn tussen de 60 en 150 jaar oud”, aldus Fiore. ​"De jongsten zijn in de twintig.”

Olio Infiore is gespecialiseerd in de teelt van de Coratina-olijvensoort, afkomstig uit Puglia. (Foto: Olio Infiore)

Coratina, een van de honderden olijfboomcultivars die in Italië worden geteeld, staat wereldwijd bekend om zijn gemiddelde tot robuuste productie extra vierge olijfolie buitengewoon rijk aan polyfenolen, die bijdragen aan hun gezondheidsvoordelen.

Sinds de nieuwe generatie op de boerderij begon te werken, heeft de familie van Fiore veel innovaties in het bos en de molen geïntroduceerd.

"Na een korte periode van evaluatie beseften mijn zoon, ikzelf, en mijn zus, Angela, dat we waarde wilden toevoegen aan wat onze vader had gedaan, ‘zei Fiore. ​"Dus concentreerde ik me rechtstreeks op de agronomie, terwijl mijn zus een opleiding volgde tot proever van extra vierge olijfolie.”

advertentie

advertentie

"We probeerden het beste uit de vruchten te halen van de bomen die onze vader had gekweekt”, voegde hij eraan toe. ​"We zijn begonnen met experimenteren. In eerste instantie vertrouwden we op de traditionele olijfmolens die gemakkelijk verkrijgbaar zijn in het gebied, dat rijk is aan tradities op het gebied van de olijventeelt.”

"Daarna zijn we overgegaan op modernere technieken en innovatieve middelen, wat inhield dat we eeuwenoude technieken achter ons lieten en een uitstekend product afleverden”, vervolgde Fiore.

De eerste stap van het nieuwe bedrijf was om zich als biologische producent te profileren. ​"Naast het toepassen van de biologische landbouwprotocollen zijn we gestopt met de meest voorkomende traditionele praktijken, zoals het ploegen van het land”, aldus Fiore. Nu concentreren we ons op spontaan wieden.”

"Kortom, we proberen een duurzamere benadering van de landbouw te ontwikkelen, een aanpak die de boom respecteert”, voegde hij eraan toe. ​"Bovenal respecteert een dergelijke aanpak de bodem en probeert jaar na jaar de hoeveelheid organische stof in de bodem te vergroten.”

Steenstof in de olijfgaard helpt het zonlicht terug in de atmosfeer te reflecteren, waardoor de temperatuur tussen de bomen daalt. (Foto: Olio Infiore)

Tegenwoordig zijn de meeste klanten van Infiore Italianen. ​"We exporteren heel weinig, omdat het grootste deel van het product op de Italiaanse markt wordt geconsumeerd”, zei hij.

"Een paar jaar geleden hebben we enkele pogingen ondernomen om naar de Verenigde Staten te exporteren, en dat ging redelijk goed”, aldus Fiore. ​"Toch hebben we daar geen distributeur die continu en structureel zorg draagt ​​voor de producten van ons bedrijf.”

Hoewel een aanzienlijk deel van de culturele identiteit van Italië en vooral Puglia verbonden is met olijfolie, merkte Fiore op dat de heersende olijfoliecultuur vandaag de dag een uitdaging vormt voor een producent van hoge kwaliteit.

"Olijfolie wordt al lang gezien als de ongelukkige neef van wijn”, zei hij. ​"Hoewel wijn altijd superverheven is geweest, zoals het hoort, heeft olijfolie nog nooit zoveel aandacht genoten.”

"Misschien is dat gebeurd omdat olijfolie als smaakmaker wordt beschouwd en mensen het al zo lang alleen voor dat doel gebruiken”, voegde Fiore eraan toe. ​"Zelfs vandaag de dag doen velen dat niet gebruik het om te koken. '

Fiore gelooft dat de uitdaging waarmee de Italiaanse producenten van extra vergine olijfolie worden geconfronteerd, is om de olijfoliecultuur van het land uit te breiden naar alle soorten koken, waarbij de nadruk wordt gelegd op de waarde die het product kan toevoegen aan het organoleptische en gezonde profiel van alle soorten voedsel.

Tommaso Fiore

"Klanten moeten zien dat wanneer ze extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit kopen, ze niet alleen voor een goed product kiezen, en niet alleen voor een eenvoudige smaakmaker”, aldus Infiore. ​"Ze introduceren een ingrediënt dat dankzij de unieke inhoud goed en gezond is, zoals fenolen.”

Om dit nieuwe culturele raamwerk voor de waardering van extra vierge olijfolie te helpen opbouwen, vergezelt Tommaso Fiore zijn klanten vaak naar zijn bosjes om hen voor te lichten over een bredere benadering van de consumptie van olijfolie.

"Als onze klanten onze olijfbomen willen zien, ga ik graag met ze mee, omdat het voor mij essentieel is om ze te laten zien waar de extra vergine olijfolie die ze consumeren vandaan komt”, zei hij.

"Daarnaast bespreek ik onze vruchtbare, met gras begroeide grond, waar ik erg trots op ben”, aldus Fiore. ​"Momenteel bruisen onze boomgaarden van de geur van bloeiende goudsbloemen.”