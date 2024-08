Spaanse olijfolie in de 'Top 50' in de Great Taste Awards in het VK

De Cortijo de Suerte Alta Coupage Natuurlijke extra vierge olijfolie, geproduceerd in Cordoba, Spanje, heeft een sterk contingent internationale voedingsmiddelen verslagen en is uitgeroepen tot een van de Top 50 voedingsmiddelen in Engeland tijdens de Great Taste Awards die in het VK worden gehouden.



De olie, die valt onder de controle van de regelgevende raad van DOP Baena, werd door een panel van 8,800 juryleden gekozen uit meer dan 350 verschillende speciale voedingsmiddelen en dranken uit alle hoeken van de wereld. De Top 50 producten werden geselecteerd door deze juryleden, professionele fijnproevers en proevers, en zullen verschijnen in een exclusieve jaarlijkse gids.

De juryleden die bij de uitreiking van 2012 aanwezig waren, waren bekende gezichten zoals de Britse Masterchef-winnaar Mat Follas, restaurantcriticus Charles Campion en voedselschrijvers Lucas Hollweg en Xanthe Clay, naast meer dan 300 voedselinkopers van toonaangevende voedselhallen en delicatessenzaken, zoals die van Harrods en Selfridges.

De onderscheidingen, gehouden door de Guild of Fine Food in het VK, zijn zeer competitief, met verschillende sterren die aan producten worden toegekend volgens de mening van de proevers. Producten kunnen een onderscheiding van één, twee of drie gouden sterren krijgen, of de hoogste eer van allemaal, een plaats in de top 50-lijst. Om de drie sterren te krijgen, moet een product voldoen aan ten minste 25 van de proevers, maar om de Top 50-lijst op het hoogste niveau te bereiken, moeten 50 of meer proevers het product goedkeuren voor de unieke smaak.



Cortijo de Suerte

De Cortijo de Suerte-olie is de enige olijfolie die dit jaar in de top 50 staat, op een lijst van de beste Britse en geïmporteerde voedingsproducten, variërend van gerookte bacon uit Ierland tot Griekse tijmhoning. Andere olijfolie om gouden sterren te verkrijgen, waren onder meer Spaanse ambachtelijke delicatessen van Ultracomidas Koningsweide extra vierge en Beneolivas' Señorio de Jaime Rosell extra vergine olie.

Cortijo de Suerte Alta is een biologische extra vierge olie, geproduceerd uit een mix van Picudo, Hojiblanco en Picual olijven op een traditioneel familiebedrijf in Zuid-Spanje. Het landgoed, opgericht in 1924, bestaat uit 255 hectare olijfgaarden, met een opbrengst van ongeveer 250,000 kg olie per jaar.

In april heeft de Spaanse Vereniging van Gemeenten van de Olijfboom (AEMO) herkende Francisco Bujalance, hoofd productie voor Cortijo de Suerte Alta, as ​"Beste Molenmeester” voor ​"zijn professionaliteit en zorg bij het omgaan met zijn moderne ecologische molen.”

De focus van het landgoed is om het hele proces van de boom tot het bottelen van de olie uit te voeren, wat heeft geresulteerd in een exclusieve olijfolie met de titels van landgoed geproduceerd en gebotteld, biologisch en DO Baena. Naast de internationale erkenning bij de Great Taste Awards, Cortijo de Suerte heeft talloze Spaanse olieprijzen gewonnen, waaronder de eerste prijs voor de beste olijfoliemolen in Spanje in 2007 - 2008.