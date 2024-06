De beste olijfoliemerken geven CIIE een glanzende glans

De China International Import Expo (CIIE), die jaarlijks van 5 tot 10 november in Shanghai wordt gehouden, biedt tal van olijfolie van topkwaliteit uit de hele wereld. (Foto/IC)

Olijfolie is rijk aan gezonde enkelvoudig onverzadigde vetten en antioxidanten en is een trend ​"superfood” van de laatste tijd.

Als 's werelds eerste vakbeurs met importthema op nationaal niveau heeft de China International Import Expo (CIIE) de afgelopen zes edities de deelname gezien van vele wereldwijd gerenommeerde olijfoliemerken.

CIIE

Fabio Maccari, CEO van Salov, de grootste olijfolieproducent van Italië, zei dat het bedrijf veel zakelijke kansen kreeg toen het deelnam aan de eerste CIIE in 2018.

Het jaar daarop bleef Salov deelnemen aan de tweede editie van de expo met zijn grote Bright Food-tentoonstellingsruimte met alle belangrijke merken van de groep.

Het presenteerde zijn complete assortiment olijfolie en promootte het gebruik ervan in het dagelijks leven door middel van interessante kookshows en educatieve evenementen, waarmee de internationale ontwikkeling en groei van het bedrijf op de Chinese markt verder werd gedemonstreerd.

Syrische bedrijven hebben de jaarlijkse CIIE ook gezien als een kans om hun goederen onder de aandacht te brengen en voet aan de grond te krijgen op de enorme Chinese markt.

Yassin Diab, een regionale verkoopmanager voor het Syrische merk olijfolieproducten, zei dat hij blij was dat zijn merk meer in China onder de aandacht werd gebracht en dat zijn Chinese partners hielpen het bereik van zijn goederen te vergroten.

"We zouden ons merk graag via de beurs bekender maken op de Chinese markt”, aldus hij.

Op de Landententoonstelling van CIIE 2021 betoverde Syrië de aanwezigen met zijn uitgelichte Aleppo-zeep, die is vervaardigd uit natuurlijke Syrische olijfolie en een zachte verzorging voor de huid kan bieden.

Er werden ongeveer 150 stuks zeep per uur verkocht omdat de artikelen zo populair waren bij de bezoekers.

Libanon, Cyprus, Marokko en Tunesië behoren tot de andere landen die hun olijfolieproducten op de CIIE hebben tentoongesteld.

Nu olijfolie steeds populairder wordt op de Chinese markt, zullen naar verwachting meer gerelateerde premiumproducten verschijnen op de zevende CIIE, die van 5 tot 10 november 2024 in Shanghai zal plaatsvinden, om de talloze marktkansen van China te verkennen.

Er zijn nog minder dan 150 dagen te gaan voordat CIIE 2024 van start gaat. Volgens het CIIE Bureau is tot nu toe 325,000 vierkante meter zakelijke tentoonstellingsruimte geboekt door meer dan 1,000 exposanten, meer dan de zesde editie.

Zorg ervoor dat je nu je plekje bemachtigt voordat het te laat is:

Meld u aan als exposant om premiumproducten onder de aandacht te brengen hier.

Registratie van exposanten

Schrijf je in als professionele bezoeker om te netwerken binnen uw vakgebied en meer te leren over trends in de sector.

Registratie van kopers

Het nieuws en de redactie van Olive Oil Times had geen rol bij de totstandkoming van dit artikel.