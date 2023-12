31 Voltooi de Sommelier-certificeringscursus in Londen

Aspirant-olijfoliesommeliers van Istanbul tot Ottawa verzamelden zich eerder deze maand bij het CIEE Global Institute in de wijk Bloomsbury in Londen om de Olijfolie Sommelier Certification Program.

Na vijf dagen voltooiden 31 deelnemers de cursus, die ging over kwaliteitsbeoordeling van olijfolie, teelt en geschiedenis, oogsten en productie, gezondheidsvoordelen, chemie, regio's en cultivars, normen en kwaliteiten, culinaire toepassingen en consumenteneducatie.

Ik dacht dat het tijd was om te leren hoe je de kwaliteit van olijfolie kunt beoordelen. Ik vond de cursus buitengewoon goed. Boven mijn verwachtingen. - Mehmet Taki, vermogensbeheerder en olijfolieproducent

"Het programma is fantastisch; alles is gedekt', vertelde Christianne Noordermeer Van Loo, een niet-uitvoerend bestuurder in de gezondheids-, financiële en culturele sector die uit Nederland kwam, Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo besloot zich na bijna tien jaar in te schrijven voor de cursus olijfolie produceren als hobby uit een klein bosje op een landgoed dat ze in Umbrië heeft gekocht.

"Ik was onder de indruk van het plezier dat ik had tijdens de oogst en om mijn eigen te hebben extra vergine olijfolie," ze zei. ​"Ik heb deze cursus een tijdje geleden opgemerkt en het was een droom om me in te schrijven, maar ik dacht dat het niet voor mensen zonder of met weinig kennis was. In november 2022 besloot ik me in te schrijven… en ze lieten me binnen.”

Noordermeer Van Loo is van plan om een ​​geschiktere molen te vinden om haar olijven voor verwerking volgend jaar te verwerken. Ook wil ze haar kennis gebruiken om haar zintuiglijke vaardigheden te vergroten en zich verder te ontwikkelen als proever.

Het programma bleek populair bij hobbyboeren. Mehmet Taki, een vermogensbeheerder, vloog van Istanbul naar Londen om deel te nemen aan het programma nadat hij tien jaar geleden zijn olijfkwekerij in Turkije had opgericht.

"Ik dacht dat het tijd was om te leren hoe je de kwaliteit van olijfolie kunt beoordelen,” vertelde hij Olive Oil Times. ​"Ik vond de cursus buitengewoon goed. Boven mijn verwachtingen. Het is een zeer uitgebalanceerd programma, niet alleen beperkt tot het proeven van de olijfolie, maar ook gedegen informatie over elk aspect van de olijfolie, van landbouw tot opslag, inclusief nieuwe trends en praktijken.”

Taki is van plan zijn meesterschap te delen met zijn landarbeiders om zijn productie te verbeteren. ​"Verder zijn er een aantal ideeën met betrekking tot landbouwpraktijken en het malen van olijfolie waarmee ik op mijn boerderij zou willen experimenteren en de resultaten wil zien, "voegde hij eraan toe.

Veel olijfolieprofessionals en hobbyboeren woonden het programma bij om expertise te ontwikkelen en hun bedrijven te helpen.

Birger Vanacker, de eigenaar van een onafhankelijke delicatessenzaak in België die extra vierge olijfolie verkoopt, schreef zich in voor het programma om zijn beheersing van de producten te verbeteren en zijn klanten te informeren.

Birger Vanacker

"Omdat olijfolie zo'n belangrijk onderdeel van mijn verkoop is, wilde ik er meer over leren," vertelde hij Olive Oil Times. ​"Niet alleen voor mezelf om een ​​betere selectie te maken in mijn assortiment, maar ook om meer grip te hebben op kwaliteit en variëteit.”

"Ik kan mijn klanten beter informeren en hen helpen bij het kiezen van de juiste olijfolie voor hun eigen persoonlijke doeleinden en smaakvoorkeuren”, voegde hij eraan toe.

Vanacker is van plan deze vaardigheid te gebruiken om proefworkshops te geven. Hij bestelde 144 officiële proefglazen en zal zijn eerste les geven op 30 mei.

"Ik zal mijn kennis toepassen op de selectie van mijn assortiment, wat misschien vrij voor de hand ligt”, zei hij. ​"Wat ik heb geleerd, wil ik echter ook doorgeven aan mijn klanten door ze te onderwijzen via workshops en demo's, want mensen weten nog steeds niet genoeg over extra vergine olijfolie.”

Hoewel Vanacker al een beetje wist over olijfolie uit eerdere ervaring, zei hij dat de cursus waardevol was vanwege het brede scala aan sprekers die hun specifieke expertisegebieden bespraken.

"Ik had geen idee dat sommige proefnotities een indicatie waren van slechte olijfolie”, zei hij. ​"Sommige dingen waarvan ik dacht dat ze normaal waren, zijn eigenlijk helemaal niet normaal.”

In tegenstelling tot Vanackers eerdere ervaring reisde Guy Hendrickx, een olijfoliesommelier en importeur uit België, naar Londen om de positieve zintuiglijke eigenschappen van extra vierge olijfolie na onderzoek olijfolie gebreken uitgebreid.

"Ik ben een olijfoliesommelier en importeur van Italiaanse olijfolie van topkwaliteit, dus het implementeren van delen van wat ik heb geleerd, zal tijdens het werk vrij soepel worden gedaan, "zei hij.

"Mijn favoriete onderdelen waren het proeven van echt goede olijfolie en het proeven van niet-Italiaanse olijfolie, aangezien ik vooral veel Italiaanse oliën proef”, voegde Hendrickx toe.

De editie van dit jaar van de London Olive Oil Sommelier Certification Program was populair bij winkeliers.

Elizabeth Kilvert, de eigenaar van twee winkels genaamd The Unrefined Olive, reisde vanuit Ottawa om meer te leren over olijfolie en dat begrip door te geven aan haar klanten.

Elisabeth Kilvert

"Het is onze verantwoordelijkheid als verkopers om alles te leren wat we kunnen en een gids voor de klant te zijn”, zei ze. ​"We moeten ons enthousiasme voor olijfolie doorgeven.”

Kilvert zag de cursus als een essentieel onderdeel van de dialoog in de olijfoliesector. Ze gelooft dat producenten en consumenten van elkaar kunnen leren en de industrie kunnen helpen groeien.

"Ik wil overdragen wat ik heb geleerd om de klant mee te nemen op een reis van waardering voor olijfolie”, voegde ze eraan toe. ​"Ik denk dat olijfolie beter moet worden begrepen en voor iedereen toegankelijk moet zijn.”

Terwijl aanwezigen over de hele wereld samenkwamen in het centrum van Londen om hun hobby's te bevorderen of hun winkelselecties te verbeteren, reisde Marilena Joannides vanuit Cyprus met een ander doel.

"De afgelopen 21 jaar ben ik betrokken geweest bij het onderzoeken en promoten van de traditionele keuken van Cyprus”, vertelde ze Olive Oil Times. ​"Als Cyprus culinair specialist neem ik deel aan proefpanels voor traditionele producten, waaronder olijfolie.”

"Het beoordelen van extra vierge olijfolie is een van die dingen waarvan ik voel dat ik er goed in ben, en ik wilde deze vaardigheid verder ontwikkelen”, voegde ze eraan toe.

Marilena Joannides

Joannides, die de Cypriotische keuken promoot in haar televisieprogramma en op binnenlandse en internationale evenementen, zei dat ze wat ze van de cursus heeft geleerd zou gebruiken om mensen overal te onderwijzen over de organoleptische en gezonde eigenschappen van extra vergine olijfolie van het oostelijke mediterrane eiland.

"Afgezien daarvan is er werk te doen met professionele koks, want dit is een product met een groot gastronomisch potentieel”, zei ze. ​"Ik zou ook graag verder willen studeren met betrekking tot de sensorische analyse van extra vergine olijfolie.”

De meeste aanwezigen hadden eerdere ervaring met olijventeelt en olieproductie en -proeverij. Toch heeft iedereen tijdens het programma iets nieuws en verrassends geleerd.

"Ik heb echt nooit geweten dat je zoveel verschillende smaken fruit en groenten in olijfolie kunt ruiken en proeven”, zegt Noordermeer Van Loo. ​"Dat was een complete verrassing.”

"Een andere verrassing was dat ondanks dat de lokale boeren in mijn omgeving me vertelden dat bezinksel op de bodem volkomen normaal is en absoluut niet schadelijk, ik nu begrijp dat het veel beter is om filter de olijfolie voor het bottelen om defecten te voorkomen, "voegde ze eraan toe.

Ondertussen werd Hendrickx eraan herinnerd hoe olijfvariëteiten verschillende zintuiglijke eigenschappen hebben, afhankelijk van waar en hoe ze werden verbouwd.

"Mijn meest verrassende leermoment is dat olijfolie het enige vet is dat emotie oproept', zei Kilvert. ​"De geur en smaak kunnen je overbrengen naar een veld, een boerderij of een herinnering.”

Joannides was aangenaam verrast toen hij hoorde over de volledige omvang van de wereldwijde olijventeelt, met commerciële boomgaarden in 58 landen op zes continenten.

Voor Taki was de grootste verrassing de volledigheid van het programma, wat hij bij inschrijving niet had verwacht.

"Het was een samenvatting van mijn 10 jaar ervaring in vijf dagen, plus het leren evalueren van olijfolie daarbovenop”, zei hij. ​"Ik wou dat ik het programma 10 jaar geleden had gevolgd.”

De volgende edities van de Olijfolie Sommelier Certification Program zal worden gehouden in New York City van 22 tot 26 mei en in San Francisco van 25 tot 29 sept.