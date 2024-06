37 compleet Olive Oil Times Sommelierprogramma in New York

Extra vierge olijfolie is een van de gezondste producten ter wereld, een culturele hoeksteen en een wereldwijde business ter waarde van 20 miljard dollar. Toch weten de meeste kopers en consumenten er heel weinig van.

Zevenendertig olijfolieproducenten, detailhandelaren, liefhebbers en ondernemers willen daar verandering in brengen na het voltooien van de weeklange Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program in Manhatten.

Deelnemers kwamen van over de hele wereld voor de vijfdaagse cursus, waarin olijfolie aan bod kwam zintuiglijke beoordeling, beste productiepraktijken, gezondheid en voeding, culinaire toepassingen en kwaliteitsborging.

Ik vond de cursus geweldig. Het overtrof mijn verwachtingen en heeft mij gemotiveerd om te blijven leren. - Joe Maruca, mede-eigenaar, TRE Olive

Onder hen was Joe Maruca, de mede-eigenaar van TRE Olijf. ​"Ik wilde me al een paar jaar inschrijven”, zei hij. ​"Mijn familie is al vier generaties actief in de olijfolie-industrie en ik wilde mijn kennis vergroten en het familiebedrijf vooruit helpen.”

Het in Massachusetts gevestigde bedrijf importeert extra vergine olijfolie van de toegewijde olijfgaarden in Calabrië. Zelfs nadat winnen de meest begeerde kwaliteitsprijs in de sector tijdens de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, zei Maruca dat er altijd meer te leren valt.

TRE Olive's Joe Maruca is een bekroonde producent van Calabrische extra vierge olijfolie.

"Ik vond de cursus geweldig. Het overtrof mijn verwachtingen en heeft mij gemotiveerd om te blijven leren”, zei hij. ​"Als je niet leert, groei je niet.”

Maruca is van plan om te gebruiken wat hij heeft geleerd over de wetenschap achter olijfolie gezondheidsvoordelen om klanten en zijn team te informeren. ​"Onderwijs is de grootste afhaalmogelijkheid en ik hoop in de toekomst te blijven leren”, zei hij.

Rafael Buchabqui, de eigenaar van het in Brazilië gevestigde Azeite Torrinhas, was een andere producent die graag zijn kennis en netwerk wilde uitbreiden met gelijkgestemde mensen in New York.

Peter Mountanos, Bastian Jordan, John Reali, Rafael Buchabqui en Joe Maruca (Foto: Peter Mountanos)

"Ik wilde deze kwestie [de olijfoliewereld] verder onderzoeken om meer over mijn product te leren, met andere gespecialiseerde olijfoliesommeliers manieren te bespreken om onze oliën te verbeteren en de mensen om mij heen voor te lichten”, zei hij.

Buchabqui zei dat het interessant en uitdagend was om het enorme scala aan aroma's en smaken te identificeren in bijna honderd olijfoliemonsters uit 14 landen die tijdens de vijfdaagse cursus werden geanalyseerd.

“[Met deze kennis] zal ik met meer zelfvertrouwen onze oliën met ons personeel kunnen bespreken en in een betere positie zijn om mensen om mij heen voor te lichten”, zei hij.

Andere producenten namen deel aan de cursus om een ​​mondiaal perspectief op de olijfoliesector te krijgen.

"Ik besloot de cursus te volgen om meer te weten te komen over de perspectieven en meningen over olijfolie van mensen in de VS en het zuidelijk halfrond en om inzicht te krijgen in de situatie in de VS”, aldus Bastian Jordan, de eigenaar van Jordan Olivenöl. ​"Ik wilde deze informatie gebruiken voor mijn persoonlijke ontwikkeling in de olijfolie-industrie en om waardevolle contacten op te doen.”

Jordan, die olijfolie produceert op het Griekse eiland Lesbos en deze importeert naar Düsseldorf in het westen van Duitsland, is zijn hele professionele leven betrokken geweest bij de olijfoliehandel. Hij zei dat hij de kans waardeerde om nieuwe mensen te ontmoeten en zijn sensorische analysevaardigheden aan te scherpen.

Bastian Jordan bij zijn olijfgaarden op Lesbos

"Ik zal de inzichten terugbrengen naar het Duitse Olijfoliepanel, waar ik lid van ben, om de overeenkomsten en verschillen in sensorische evaluaties te bespreken”, zei hij.

Samen met boeren en molenaars reisden professionals op het gebied van olijfolieverkoop naar het Flatiron-district in New York om meer te leren over extra vierge olijfolie en de belangrijkste verkoopargumenten ervan: smaak en gezondheid.

"Ik werd verliefd op extra vergine olijfolie toen ik in mijn vorige functie O-Med verkocht, en nu heb ik het geluk om [het Spaanse merk] Castillo de Canena aan de oostkust te vertegenwoordigen”, aldus Shea Vinson. ​"Ik heb me ingeschreven voor de cursus om mijn kennis van extra vierge olijfolie te vergroten, zodat ik de waarde ervan beter kon overbrengen aan mijn distributeur, retailklanten en eindgebruikers.”

Vinson, die in New York City woont, zei dat de cursus veelomvattend was, met boeiende presentatoren en essentiële informatie in elke sessie.

"Het sensorische beoordelingsgedeelte was mijn favoriet, hoewel het gedeelte over voedselparen een goede tweede was, 'zei ze.

Vinson is van plan haar meesterschap te gebruiken om de verkoopcommunicatie te verbeteren en de informatie door te geven aan klanten en het grote publiek.

"Ik zou graag genoeg ervaring willen opdoen om op een proefpanel en idealiter gebruik ik wat ik heb geleerd om mijn eigen winkelselectie samen te stellen,' zei ze.

Mark Lemmens, de oprichter van Olicious, reisde vanuit Nederland naar New York in de verwachting zijn smaakhorizon te verbreden en een nieuwe breedte van kennis aan zijn klanten in de restaurant- en detailhandelsector te brengen.

Mark Lemmens

"Ik ben al vier jaar bezig met olijfolie en ik heb een missie om consumenten, detailhandelaren en professionals voor te lichten over de kwaliteit en gezondheidsvoordelen van olijfolie”, zei hij. ​"Ik verwachtte ook dat ik door de uitgebreide proeverijmogelijkheden meer over de olijfvariëteiten zou leren.”

Lemmens vertrok niet teleurgesteld en prees de cursusstructuur en het gevarieerde aanbod van professionals die elke sectie gaven.

"Het was een geweldige ervaring om met zoveel mensen samen te zijn die dezelfde passie delen”, voegde hij eraan toe. ​"Vooral de proeverijen en de meer technische sessies over het productieproces van olijfolie heb ik zeer gewaardeerd. Het heeft me geholpen de positieve en negatieve eigenschappen tijdens het proeven beter te beschrijven.”

Lemmens zei dat hij het geleerde in de cursus zou gebruiken om zijn klanten te informeren en de kennis te integreren in zijn masterclasstraining.

"Ik kan klanten beter informeren over de gezondheidsvoordelen en hoe defecten kunnen ontstaan ​​tijdens de productie”, zegt hij. ​"Als olijfoliesommelier krijg ik meer vertrouwen van professionals in retail en HORECA.”

Carline Brandao Procell, eigenaar van Bella Nonnas Olive Oil & Vinegar in Shreveport, Louisiana, volgde de cursus om haar olijfoliekennis op te frissen en zich voor te bereiden op het leiden van enkele olijfgaardtochten volgend jaar.

Carline Brandao Procell

"Ik vond de cursus uiterst informatief en heeft wat verwarring aan mijn kant weggenomen met betrekking tot de oogst- en verwerkingsaspecten van de olijfoliesector”, zei ze. ​"Ik vond het vooral leuk om meer te leren over de gezonde aspecten van olijfolie, met name de polyfenolen. '

"Dat is een aspect waar ik in mijn winkel vaak naar wordt gevraagd”, aldus Procell. ​"Ik merk dat mijn klanten steeds meer proberen hun gezondheid te verbeteren. Ik heb het geluk dat ik voor hen een bron mag zijn, niet alleen van gezonde oliën en balsamico's, maar ook van relevante informatie over hun voedingskeuzes.”

Procell geniet van haar rol als olijfoliespecialist en kan nu haar uitleg versterken waarom klanten moeten kiezen voor extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit.

"Een wijnmakerij heeft voor mij een cursus over het combineren van eten, wijn en olijfolie ingepland, 'zei ze. ​"Eén familie heeft mij geboekt om met hen te spreken tijdens hun zondagse diner en hen te vertellen over het bestellen van hun olijfolie. Twee cruisemaatschappijen hebben mij gevraagd om rondreizen in de Middellandse Zee te leiden voor het oogstseizoen van 2025.”

Terwijl veel deelnemers aan het programma doorgewinterde olijfolieprofessionals zijn die hun kennis willen uitbreiden, kwamen anderen hun passie voor het product uitleven en persoonlijke projecten informeren.

Abir Ali

"Ik ben een formeel opgeleide architect met een multidisciplinaire ontwerppraktijk, dus professioneel sta ik ver buiten de branche”, zegt Abir Ali, die vanuit Detroit naar New York reisde.

"Maar persoonlijk maakt olijfolie een groot deel uit van mijn leven”, voegde ze eraan toe. ​"Mijn moeder is Libanees en ik ben opgegroeid in een cultuur waar olijven en olijfolie dagelijks voorkomen in alles, van voedsel tot schoonheid tot medicijnen.

Ali, die opgroeide met de met olijfolie doordrenkte Pakistaanse keuken van haar vader, zei dat ze enorm van de les genoot. Ze noemde daarbij specifiek de diversiteit van haar medestudenten en de docenten.

"De proeverijen waren mijn favoriet,” zei Ali. ​"Het uitdagen en trainen van mijn reuk- en smaakvermogen was een traktatie en een welkome onderbreking van beeldschermen en vergaderingen.”

Ali is van plan om wat ze tijdens de cursus heeft geleerd te gebruiken om haar eigen proefervaring samen te stellen.

De volgende editie van het sommelierprogramma zal volgend jaar januari in Londen plaatsvinden.

"Mijn ontwerpwerk, buiten de olijfolie-industrie, draait om het bouwen van letterlijke en figuurlijke tafels waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen”, zei ze. ​"Nu kan ik, met de kennis die ik in New York heb geleerd – en veel voortdurende praktijk – mensen samenbrengen door middel van een ambachtelijke gemeenschapservaring die draait om de schoonheid en kracht van olijfolie.”

De inschrijving voor de volgende is geopend Olijfoliesommelierprogramma in Londen, die in januari zal plaatsvinden.