Eerste OlivitalyMed-festival geprezen als succes in Cilento

Organisatoren en aanwezigen hebben de premier verwelkomd OlivitalyMed-festival als een succes.

Gehouden vanaf 4 meith naar 6th in het duizend jaar oude kasteel van Rocca Cilento in Campanië bracht het evenement producenten, beleidsmakers en enthousiastelingen samen voor proeverijen, conferenties en discussies.

Voor de nationale spelers was (OlivitalyMed) een moment van discussie om de huidige kritieke kwesties te definiëren en een pad uit te stippelen naar de toekomst van extra vierge olijfolie. - Nicolangelo Marsicani, olijvenmolenaar en organisator van evenementen

"Het is een succes waar we trots op zijn en de verwezenlijking van zijn droom om een ​​evenement in Cilento te organiseren dat de duizenden facetten van extra vergine olijfolie”, aldus de familie Sgueglia, de eigenaar en organisator van de locatie.

Het evenement was het geesteskind van wijlen Stefano Sgueglia. ​"Hij had zich een transversaal programma voorgesteld dat zowel aan de verwachtingen van professionals als aan de nieuwsgierigheid van nieuwkomers kon voldoen”, aldus de familie. ​"Gedurende deze drie dagen hebben de vele bezoekers grote belangstelling getoond en de kamers en ruimtes van het kasteel druk bezocht.”

Olijfolieliefhebbers en deskundigen uit de industrie kregen de kans om deel te nemen aan gratis en begeleide proeverijen en conferenties over gezondheid, koken en wetenschap.

Het was geen toeval dat Cilento de gekozen locatie was voor OlivitalyMed. Het zuidelijke deel van de provincie Salerno is de geboorteplaats van de studie die leidde tot de wetenschappelijke validatie van de Mediterraan dieet.

In 1962 vestigden Ancel Keys en zijn team van onderzoekers zich in Pioppi, waar ze begonnen met onderzoek voor de Seven Countries Study om de correlatie tussen voeding, levensstijl en hart- en vaatziekten te onderzoeken.

"Dit is een belangrijk initiatief voor dit gebied, dat zich toelegt op de productie van extra vergine olijfolie en waar de basis van het mediterrane dieet meer dan 40 jaar geleden werd gelegd”, zegt Giuseppe Coccorullo, de president van de Cilento, Vallo di Diano. en de autoriteit van het Alburni National Park.

"De olijfboom is een fundamentele plant van ons park, waar de verschillende olijfvariëteiten de lokale biodiversiteit verrijken”, voegde hij eraan toe. ​"Het mediterrane dieet is niet alleen een werelderfgoed, maar ook een aanwinst voor de lokale economieën; het is niet alleen een voedingspatroon, maar een levensstijl die zijn ideale setting vindt in deze omgeving, waar buitenactiviteiten en sporten veilig en gezond kunnen worden beoefend.”

Tijdens het festival waren er in een ruime hal stands van producenten van extra vergine olijfolie uit Campanië. Tegelijkertijd werd een ander groot gebied gewijd aan producenten uit andere Italiaanse regio's en enkele emblematische gemeenschappen van het Mediterrane Dieet.

In deze ruimtes konden bezoekers en kopers met producenten praten en genieten van een gratis proeverij van hun producten.

In de buitenruimtes vonden de aanwezigen de stands van verschillende lokale voedselambachtslieden, die zeevruchten en plantaardige gerechten, gebak en gebak aanboden bakkerijproducten, gelato en cocktails gecombineerd met de beste extra vierge olijfolie van Cilento.

Onder hen was de pizzabakker Cristian Santomauro, een van de ambassadeurs van het mediterrane dieet, die Ammaccata bereidde, een typische pizza gebakken in een houtoven.

Cristian Santomauro bereidt Ammaccata tijdens het OlivitalyMed-festival in Castello di Rocca. (Foto: Ylenia Granitto)

Ammaccata is een geregistreerd handelsmerk in de nationale lijst van traditionele landbouwproducten, die een dermate beperkte verspreiding hebben dat ze niet in aanmerking komen voor de certificeringen voor de beschermde oorsprongsbenaming van de Europese Unie en de beschermde geografische aanduiding, maar toch een kwaliteitsgarantie bieden.

"Dit is een eeuwenoud recept dat ik van mijn grootmoeder Teresa heb geleerd,’ zei Santomauro. ​"In tegenstelling tot pizza is hij niet rond maar ovaal. De samenstelling omvat drie oude granen: Saragolla durumtarwe en een mix van Risciola en Carosella zachte tarwe.”

Santomauro kneedt het deeg met de hand in een grote houten trog voordat het wordt belegd met verschillende ingrediënten.

"Elk type Ammaccata wordt gecombineerd met een extra vierge olijfolie,” zei hij. ​"Vandaag ben ik bezig met het voorbereiden van de ​'klassieke versie met gekookte tomatensaus, bergoregano, geraspte oude Cilento cacioricotta-kaas en een Rotondella monovarietal.”

"Er zijn nog twee versies, één genaamd ​'Schietta' (Italiaans voor uitgesproken), die ik bereid met knoflook, oregano, Menaica-ansjovis en een monovariëteit van Salella, en één gesloten als een calzone, gevuld met wilde groenten gekookt met een Cilento BOB extra vergine olijfolie,” voegde hij eraan toe. ​"Aan deze vulling voeg ik, afhankelijk van het seizoen, Menaica-ansjovis, gebroken Salella-olijven of Cilento cacioricotta toe, allemaal Slow Food Presidia.

Het informatieve deel van OlivitalyMed begon met een discussie over harmonie en extra vierge olijfolie onder leiding van dirigent Giuseppe Vessicchio en voedingswetenschapper Michele Scognamiglio.

De cyclus van conferenties die voor het evenement gepland stond, begon toen met een seminar over de wetenschappen van extra vierge olijfolie, dat een overzicht bood van de nieuwste onderzoeksontwikkelingen met de nadruk op voeding en ziektepreventie.

Onder de sprekers was Raffaele Sacchi, coördinator van de opleiding Mediterrane gastronomische wetenschappen aan het Departement Landbouw van de Universiteit van Napels. ​'Frederik II.

"Extra vierge olijfolie is het krachtigste functionele voedsel van het mediterrane dieet”, zei hij. ​"Het belang ervan bij dagelijks gebruik, zowel rauw als tijdens het koken, wordt aangetoond door de talrijke gunstige en preventieve functies, waaronder ontstekingsremmende, antioxiderende en anti-verouderings-, hypotensieve, cardio- en neuro-beschermende, anti-diabetische, verzadigende, enz. op."

"Bovendien is het een geurig, scherp en levendig voedingsmiddel, een actief ingrediënt in al onze traditionele bereidingen, van ragù tot gefrituurd voedsel, van tonijn uit blik tot desserts en zelfs gelato”, aldus Sacchi.

Gedurende drie dagen vond een reeks masterclasses plaats, waaronder begeleide proeverijen: een sensorische analyse van extra vierge olijfolie met oorsprongsbenaming geproduceerd in Campanië, onder leiding van Maria Luisa Ambrosino, panelleider van de Kamer van Koophandel van Napels.

Het evenement omvatte ook begeleide proeverijen van oliën uit het Gargano-gebied van Puglia en het bredere Middellandse-Zeegebied. Een ander evenement richtte zich op hoe extra vergine olijfolie smaken variëren tussen regio's.

Het programma werd voortgezet met een conferentie over oleotoerisme met vertegenwoordigers uit Campanië en nationale en lokale verenigingen.

Uitzicht vanaf het kasteel van Rocca, locatie OlivitalyMed (Foto: Ylenia Granitto)

Vervolgens werd de conferentie getiteld ​"Evofuturo” met experts en vertegenwoordigers van producentenorganisaties gericht op de vooruitzichten van de sector en de komende uitdagingen.

Dit werd gevolgd door een lezing getiteld ​"Conversations about Pizza” tussen pizzabakker Franco Pepe (te zien in Netflix's Chef's Table Pizza), producer en molenaar Nicolangelo Marsicani en journalist Stefano Carboni.

"Deze lezing heeft een aantal kritische kwesties aan het licht gebracht en verschillende elementen om aan te werken, zoals het belang van consumenteneducatie voor de kwaliteit, de herkenbaarheid van het product gekoppeld aan de territorialiteit en de acties die moeten worden ondernomen om de communicatie te verbeteren”, aldus Carboni.

Tijdens het evenement werd de opkomende rol besproken die catering kan spelen bij het promoten van extra vierge olijfolie als belangrijk ingrediënt in de regionale keuken.

"We kunnen echter wel zeggen dat het bewustzijn van de consument vandaag de dag toeneemt en dat we allemaal over meer kritische instrumenten beschikken om het voedsel te kiezen dat we op tafel zetten”, aldus Carboni. ​"In die zin leen ik de beroemde zin van de filosoof Ludwig Feuerbach: ​'we zijn wat we eten', om dat vandaag te zeggen ​'we eten wat we zijn. ''

Deze observaties waren aanleiding voor een rijke discussie die werd voortgezet tijdens de slotconferentie over de rol van extra vierge olijfolie in de horecasector.

"OlivItalyMed was niet alleen een moment voor technische analyse en zakelijke bijeenkomsten, maar bovenal een uitwisseling van standpunten, culturen en kennis”, aldus Marsicani, die verantwoordelijk was voor de technische organisatie van het evenement.

"Voor Cilento, een iconische plek voor extra vergine olijfolie, was het een moment van vergelijking met andere olijventeelten die beter lijken te presteren op de markten. Deze vergelijking kan, als ze met vooruitziende blik en intelligentie wordt gedaan, de inspiratie bieden voor het verbeteren van de autochtone productie. producties door hun authenticiteit te vergroten”, voegde hij eraan toe.

"Voor de nationale spelers was het een moment van discussie om de huidige kritieke kwesties te definiëren en een pad te banen naar de toekomst van extra vergine olijfolie”, vervolgde Marsicani.

De organisatoren zeiden dat het evenement een kans bood om lokale en nationale producenten naar de toekomst te trekken, door hen aan te moedigen traditionele praktijken die de kwaliteit verlagen op te geven en een nieuwe cultuur te omarmen waarin ​"fruitige, bittere en kruidige extra vierge olijfolie, verlevendigd door aromatiteit en schoonheid.”

De organisatoren werken al aan de volgende editie van OlivitalyMed. Alle informatie vindt u op de evenement website.