Peru heeft zijn eigen door de Olijvenraad goedgekeurde proefpanel

Producenten en ambtenaren in Peru vierden de certificering van het eerste door de International Olive Council goedgekeurde proefpanel van het land, voorafgaand aan wat naar verwachting een recordoogst zal worden.

Het panel van 12 leden werd opgericht in Tacna, de hoofdstad van de olijventeelt in het land, om de kwaliteit van olijfolie te verbeteren en de regio te helpen bij het verkrijgen van een certificering met geografische aanduiding.

Er is ook optimisme dat de geloofwaardigheid die een door het IOC goedgekeurde certificering van een proefpanel biedt, waarde zal toevoegen aan individueel verpakte exportproducten.

"Het proefpanel werd geïdentificeerd als een behoefte om de productie van kwaliteitsvolle olijfolie in Peru te ondersteunen en om de innovatiekloven die we op het niveau van onze regio hadden geïdentificeerd enigszins te dichten", aldus Lourdes González, een bekroonde producer in Vallesur en panelleider.

Voorheen moesten Peruaanse producenten monsters naar buurland Chili sturen om gecertificeerd te worden als extra vergine olijfolie – waarvoor fysiochemische en organoleptische tests vereist zijn – door een geaccrediteerd proefpanel.

González zei dat de uitgebreide sensorische analyse van Peruaanse olijfolie elk jaar de producenten ook feedback zou geven waarmee ze eventuele agronomische of verwerkingsproblemen kunnen oplossen waarvan bekend is dat ze tot veelvoorkomende defecten leiden.

Ze voegde eraan toe dat producenten in Peru de kwaliteit moeten verbeteren om lokaal te kunnen concurreren met importproducten en internationaal aan de bovenkant van de markt.

"“In Tacna zetten we in op een toekomstige beschermde oorsprongsbenaming (BOB) voor olijfolie”, zei ze. ​"We hebben kenmerken geïdentificeerd die een PDO-certificering passend maken. Het panel zal een belangrijk hulpmiddel zijn bij het ondersteunen van dit initiatief.”

De formatie van de panelen verloopt ook sneller dan wat González verwacht als een recordoogst in Peru.

Na een hete winter die resulteerde in een historisch slechte oogst in 2024, zei ze, waren de omstandigheden uitstekend geweest in aanloop naar de oogst van 2025.

"“We hebben een normale winter gehad met voldoende temperaturen, daarna was er een intense bloei en was er een goed percentage vruchtzetting”, aldus González. ​"“Daarom zal de productie dit jaar het gemiddelde overtreffen.”

Gianfranco Vargas, een andere producent in de buurt van Tacna, waarschuwde echter voor de voortdurende verspreiding van de mediterrane fruitvlieg, waarvan de larven zich voeden met olijven.

Hoewel de plaag inmiddels onder controle is in buurland Chili, gaf Vargas aan dat de verdrievoudiging van het aantal hectares fruitbomen dat de afgelopen 15 jaar in het zuiden van Peru is geplant, niet gepaard is gegaan met meer middelen voor toezicht.

"“Sinds we de klacht in Tacna hebben ingediend, is het aantal gevangen fruitvliegjes maandelijks toegenomen”, zei hij. ​"Deze toename sleepte zich al sinds september vorig jaar voort vanwege de toename van het warme seizoen, waardoor de voortplantingscyclus van de vliegen werd versneld.”

Ambtenaren in de regio hebben gereageerd door overrijp fruit te oogsten en te begraven. Anders zouden ze in het veld blijven rotten en de broedplaats vormen voor toekomstige generaties van de vlieg.

Ondanks deze inspanningen is Vargas sceptisch over de vraag of de Nationale Dienst voor Agrarische Gezondheid (Sensa) de doelstelling van twee tot drie jaar om de fruitvlieg in de regio uit te roeien, zal halen.