Gerenommeerd Sommelierprogramma breidt zich uit in Europa

Olive Oil Times werkt samen met de Olijfolie Academie in Nederland om haar vlaggenschip aan te bieden Sommelier-programma in Europa.

De vijfdaagse cursus over sensorische analyse van olijfolie, beste productiepraktijken, gezondheidsvoordelen, voeding, culinaire toepassingen en kwaliteitsborging maakt in september zijn Europese debuut in de Jamfabriek in ​'s-Hertogenbosch, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Amsterdam.

Curtis Cord, de oprichter-CEO van Olive Oil Times en NYIOOC World Olive Oil Competition, zei de Olijfolie Academie team ​"belichaamt de missie van ons programma om een ​​generatie olijfolie-educatoren te ondersteunen.”

"Samenwerking is de sleutel tot het bevorderen van olijfolie-educatie op wereldwijde schaal", aldus Christianne Noordermeer Van Loo, uitvoerend directeur van de Olive Oil Academy en alumna van de opleiding van 2023. Olive Oil Times Sommelierprogramma.

Of u nu een producent, chef-kok, inkoper of een enthousiaste kenner bent: u krijgt de tools in handen om extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit te beoordelen, waarderen en verdedigen. - Wilma van Grinsven-Padberg, panelleider, Olijfolie Instituut, Nederland

"Door de krachten te bundelen met Olive Oil Times"We kunnen de beste middelen, expertise en lesmethoden combineren om ervoor te zorgen dat studenten een eersteklas opleiding krijgen in het evalueren en waarderen van olijfolie", voegde ze toe.

"“We integreren de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen en markttrends om ervoor te zorgen dat het programma perfect aansluit op de behoeften van professionals en liefhebbers”, aldus van Grinsven-Padberg, die de Olive Oil Times programma in 2017 en is nu panelleider van de International Olive Council bij de Olijfolie Instituut.

Noordermeer Van Loo en van Grinsven-Padberg prezen de Jamfabriek en ​''s-Hertogenbosch als ideale locatie voor het programma.

De Jamfabriek, een voormalige jamfabriek, is omgebouwd tot een evenementenlocatie met faciliteiten speciaal voor voedselbereiding en demonstraties.

"Bekend om zijn rijke geschiedenis en levendige culinaire scene, ​'s-Hertogenbosch biedt een inspirerend decor voor de sommeliercursus”, aldus Noordermeer Van Loo en van Grinsven-Padberg. ​"Deelnemers kunnen zich verdiepen in het culturele erfgoed van de stad en tegelijkertijd hun waardering voor olijfolie vergroten.”

De stad met 161,000 inwoners, gesticht in 1185, is goed bereikbaar met de trein en bus. Vier grote luchthavens — Amsterdam, Brussel, Eindhoven en Rotterdam — liggen op minder dan een uur afstand, waardoor het voor bezoekers die overal vandaan komen, bereikbaar is.

Wilma van Grinsven-Padberg, Curtis Cord en Christianne Noordermeer Van Loo

Het Sommelier Certificate Program, dat voor het eerst in 2016 in New York City werd gehouden, met latere edities in Londen en San Francisco, telt bijna 500 Olive Oil Times Gecertificeerde sommeliers werkzaam in alle facetten van de olijfoliewereld.

Van onderzoekers en bekroonde producenten tot importeurs, ondernemers en nieuwsgierige consumenten: alumni van het Sommelier Certificate Program uit alle lagen van de bevolking hebben de cursus geprezen.

"Ik heb echt van elk moment van de cursus genoten. Deze week was echt mindblowing. De docenten zijn allemaal fantastisch, de panels waren geweldig en complex, maar ook vermakelijk,” zei Emese Tombor na het afronden van het programma in Londen.

De bekroonde producer Mehmet Taki woonde het programma bij in Londen in 2023 en wilde een aantal van de nieuwe landbouw- en maaltechnieken die hij had geleerd, toepassen.

"“Het is een zeer uitgebalanceerd programma, dat zich niet alleen beperkt tot het proeven van de olijfolie, maar ook gedegen informatie biedt over elk aspect, van landbouw tot opslag, nieuwe trends en praktijken”, aldus hij.

In de loop der jaren hebben veel alumni gezegd dat ze naar de cursus zijn gekomen om te leren hoe ze kwalitatief hoogwaardige en defect die klanten en cliënten adviseren.

"We wilden onze kennis vergroten om door te geven aan onze chefs, retailers en distributeurs, en onze smaakpapillen blootstellen aan oliën die buiten onze Spaanse competenties vallen', aldus Karrie Kimble, een importeur bij Philosophy Foods die aanwezig was in New York in 2019.

"Het programma is mindblowing; ik dacht dat het te duur was. Ik denk dat het meer zou moeten kosten,” zei Herman Pobrati, die onlangs ook de cursus in Londen volgde. ​"Ik heb zoveel geleerd en mijn perceptie van de EVOO-wereld is ten goede veranderd. Uitstekend.”

"Onthulling na onthulling, supersterren line-up, het beste wat het had kunnen zijn. Een training en ervaring van wereldklasse,” zei een nieuwe sommelier, Jacqueline Conibeer.

Van Grinsven-Padberg zei de samenwerking met Olive Oil Times zou een maatstaf vormen voor olijfolie-educatie in Europa, die verder gaat dan de traditionele opleidingsmogelijkheden.

"Of u nu een producent, chef-kok, koper of een enthousiaste kenner bent, u krijgt de tools om hoogwaardige producten te evalueren, waarderen en te bepleiten. extra vergine olijfolie," ze zei.

Inschrijving voor de cursus van 22 t/m 25 september is mogelijk al open.