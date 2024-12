Na een verwoestend jaar tarten Braziliaanse producenten alle verwachtingen

Intense regenval overstroomde tussen april en mei 2024 de zuidelijke Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul, waardoor de inspanningen van de lokale olijventelers aanzienlijk werden belemmerd.

Tijdens de cruciale oogstweken, 800 millimeter regen — meer dan de helft van het verwachte jaarlijkse volume — doorweekte een groot deel van de regio in minder dan 15 dagen. De overstromingen veroorzaakten 181 doden en veroorzaakten $ 3.7 (€ 3.47) miljard aan schade in de regio.

Het is spannend om te bedenken dat dit kan leiden tot een groeiende olijfoliecultuur in ons land. - Luiza Osorio, mede-eigenaar, Al-Zait

Hoewel de overstromingen niet veel schade aanrichtten aan de boomgaarden, meldden producenten wel problemen met het verzenden van hun producten, het ontvangen van verpakkingsmateriaal en het verwerken van persoonlijke verliezen.

In zo'n uitdagende context is het niet verrassend dat het aantal Braziliaanse extra vierge olijfolie verzonden naar 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition daalde tot slechts 14, vergeleken met 53 inzendingen vorig jaar.

Estância das Oliveiras, gevestigd in Viamão, Rio Grande do Sul, was een van de winnaars van 2024. Het won een Gold Award voor zijn vlaggenschip extra vierge olijfolie, een mix van Arbosana, Arbequina en Koroneiki olijven. Dit markeert zijn derde opeenvolgende overwinning.

Echter, deelname aan de NYIOOC dit jaar vergde het familiebedrijf buitengewone inspanningen.

""Onze staat werd geconfronteerd met de ergste klimaatramp in de geschiedenis van Brazilië, met enorme overstromingen in verschillende grote steden, waaronder onze hoofdstad", aldus managing partner Rafael Sittoni Goelzer. ​"Ondanks alle verwoesting hebben we olijfolie geproduceerd die internationale erkenning kreeg.”

"“De luchthaven in onze regio stond volledig onder water en was zes maanden lang, van mei tot oktober, buiten gebruik”, voegde hij toe. ​"We moesten meer dan 1,000 kilometer reizen om onze oliën naar wedstrijden te verschepen vanaf een luchthaven in een andere staat. Toch werden al deze inspanningen en veerkracht beloond met aanzienlijke lofbetuigingen.”

Rio Grande do Sul blijft de belangrijkste Braziliaanse olijfolieproducerende staat, goed voor ongeveer 75 procent van de nationale opbrengst. De staat produceerde echter slechts 193,150 liter olijfolie in 2024, 67 procent onder de recordhoge opbrengst van 2023 en ruim onder het vijfjarig gemiddelde van 295,346 liter.

Estância das Oliveiras behaalde een derde opeenvolgende overwinning in 2024 NYIOOC. (Foto: Estância das Oliveiras)

""Veel producenten hier hebben dit jaar hun oogst verloren door de regenval in september en oktober 2023, die een directe impact had op hun olijfgaarden", aldus André Bertolucci, mede-eigenaar van Olivas de Gramado in Rio Grande do Sul.

"Dit maakte ons erg verdrietig, omdat we de enorme uitdagingen van het investeren in olijventeelt hier begrijpen, aangezien het niet tot de erkende ​'"De grondstoffen van de Braziliaanse landbouwindustrie", voegde hij toe.

Hoewel veel regio's in de staat zwaar getroffen werden door regenval en overstromingen, bleef Olivas de Gramado gespaard.

Het bedrijf won een Silver Award voor zijn Terroir Serrano, een blend van Arbequina-, Picual-, Frantoio-, Koroneiki-, Ascolana- en Manzanilla-olijven.

"Voor ons hier in Serra Gaúcha, in het binnenland van Rio Grande do Sul, is het voor het tweede jaar op rij een prijs die wordt uitgereikt op de NYIOOC “Het is een grote eer, vooral gezien de deelname van uitstekende producenten van over de hele wereld”, aldus Bertolucci.

"“Tot de besten behoren is een ongelooflijke erkenning van het harde werk, de toewijding en de liefde van het hele Olivas de Gramado-team”, voegde hij toe.

De prijs van dit jaar was ook bijzonder omdat het de eerste keer was dat Bertolucci en zijn team olijfolie produceerden in hun eigen molen. Voorheen vertrouwden ze op de molen van de familie Goelzer.

"Dit jaar viel de verantwoordelijkheid voor het malen op mijn schouders, en met de steun en aanmoediging van geweldige mensen uit de hele nationale olijfoliesector zijn we erin geslaagd om goed werk te leveren," zei hij.

Volgens Bertolucci kent Brazilië een groeiende markt voor producenten van hoogwaardige olijfolie.

Andre Bertolucci vierde zijn tweede opeenvolgende NYIOOC onderscheiding. (Foto: Olivas de Gramados)

"“Het is een nieuw tijdperk, waarin we hoogwaardige oliën produceren met behulp van geavanceerde technologie en vakkundige arbeid in het beheer van olijfgaarden, de oogst en het extractieproces”, zei hij.

Ondanks de uitdagingen bij de oogst, waren de producenten niet geheel verrast door het aanhoudende succes van het land op de wereldcompetitie.

""We wisten dat we op de goede weg waren. We hebben uitgebreid gestudeerd, ideeën en informatie uitgewisseld met andere Braziliaanse producenten en geïnvesteerd in onze olijfgaard en onze molen gebouwd, wat het hele proces heeft geoptimaliseerd", aldus Bertolucci.

"Wij geloven ook dat de invloed van onze unieke ​'"Terroir' was een van de belangrijkste factoren bij het bereiken van deze buitengewone resultaten", voegde hij toe.

Nog een prijswinnende producent, Al Zait, gevierd nog een jaar van succes Bij de 2024 NYIOOC met zijn monovarietal Picual.

De extreme overstromingen in Brazilië hadden gevolgen voor producenten, waaronder Al-Zait. (Foto: Al-Zait)

"“Onze triomf in New York was een ongelooflijk moment voor ons”, aldus mede-eigenaar Luiza Osorio. ​"Opnieuw erkend worden als een van de beste ter wereld is een grote eer en een weerspiegeling van onze toewijding om olijfolie van hoge kwaliteit te produceren.”

"Voor ons is het een bevestiging van al het harde werk, de passie en de toewijding die we in elke oogst steken', voegde ze toe. ​"Deze erkenning motiveert ons om de grenzen van uitmuntendheid te blijven verleggen en Brazilië met trots te vertegenwoordigen op het wereldtoneel.”

De activiteiten van Al-Zait werden direct beïnvloed door de extreme weersomstandigheden.

"“De overmatige regenval had een grote impact op onze olijfboomgaarden”, aldus Osorio. ​"De hevige regenval bedreigde niet alleen de kwaliteit van het fruit, maar leidde ook tot een vermindering van ons totale productievolume.”

"Bovendien hadden we te maken met wisselende bloeiperiodes als gevolg van onverwachte hittegolven in de winter, wat de groeicyclus van onze olijven nog verder compliceerde', voegde ze toe. ​"Ondanks deze tegenslagen heeft ons team onvermoeibaar gewerkt om de hoogste normen gedurende het hele proces te handhaven.”

Volgens Osorio zijn de overwinningen bij de NYIOOC Want olijfolie van hoge kwaliteit die in Brazilië wordt geproduceerd, biedt kansen voor alle belanghebbenden.

""Het winnen van deze prestigieuze prijs zet de kwaliteit van Braziliaanse extra vierge olijfolie in de schijnwerpers en helpt lokale en internationale consumenten te informeren over het potentieel van onze producten", aldus Osorio.

"Wij geloven dat naarmate meer mensen het vakmanschap en de toewijding achter de productie van olijfolie van dit kaliber erkennen, dit zal leiden tot een grotere waardering en vraag naar hoogwaardige extra vierge olijfolie in Brazilië", voegde ze toe.

"Het is opwindend om te bedenken dat dit zou kunnen leiden tot een groeiende olijfoliecultuur in ons land,” concludeerde Osorio.