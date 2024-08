Jaarlijkse apotheekbijeenkomst toont groeiende belangstelling voor olijfolie

Patrick J.Donnelly, CEO van de American Oil Chemists 'Society, sprak de groep toe tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst in Montreal op 28 april 2013.

De 104th American Oil Chemists' Society (AOCS) Annual Meeting & Expo vond plaats van 28 april - 1 mei 2013 in het Palais des congrès in Montréal, Canada met 1500 aanwezigen. De reikwijdte van de jaarlijkse bijeenkomst is breed - er waren meer dan 500 presentaties over alle gebieden van vetten en oliën, wat het brede scala van AOCS-activiteiten weerspiegelt - maar olijfolie trekt steeds meer aandacht in deze wetenschappelijke gemeenschap.

AOCS gaat terug tot 1909 en de katoenzaadindustrie, en heeft altijd de ontwikkeling en beoordeling van analytische methoden voor oliën als kern gehad. Het is uitgegroeid van zijn Amerikaanse roots tot een internationale organisatie, met leden en gelieerde ondernemingen over de hele wereld. Een van de essentiële diensten van AOCS is zijn bekwaamheidstestprogramma voor laboratoria dat periodieke oliemonsters voor analyse naar deelnemende laboratoria over de hele wereld stuurt. AOCS evalueert vervolgens de resultaten, vergelijkt ze met de bekende waarden van de monsters en geeft feedback aan het laboratorium. Alleen wanneer een laboratorium consequent met nauwkeurigheid en precisie presteert op deze tests, kan het AOCS-accreditatie krijgen.

In 2012 lanceerde AOCS zijn serie bekwaamheidstests voor sensorische panelleden voor olijfolie als antwoord op een wereldwijde vraag naar meer getrainde en bekwame sensorische panels om de kwaliteit van olijfolie te beoordelen. De Internationale Olijfraad (IOC) programma van sensorische panelherkenning is alleen beschikbaar voor een beperkte groep van panels, namelijk diegenen die zijn aangesloten bij een overheidsinstantie. Aangezien er veel panels zijn verbonden aan privélaboratoria, instituten en bedrijven die niet in aanmerking komen voor IOC-erkenning, stapte AOCS in met zijn bekwaamheidstestprogramma voor sensorische olijfoliepanels dat openstaat voor alle conforme olijfoliesmaakpanels.

Een update over het programma voor sensorische bekwaamheidstesten was een onderwerp tijdens een van de olijfoliebijeenkomsten. Vertegenwoordigers van deelnemende panels in de VS en elders kregen een anonieme samenvatting van de resultaten van de twee tot dusver geëvalueerde steekproeven en kregen de gelegenheid om feedback te geven. De serie 2013 zal twee keer zoveel monsters bevatten - vier rondes van elk vier monsters.

Het grootste olijfolie-evenement was de 5th bijeenkomst van het AOCS-expertpanel voor olijfolie onder voorzitterschap van Richard Cantrill, Chief Science Officer en technisch directeur van AOCS. Er waren updates over de voortgang van olijfolienormen rond de wereld. Paul Miller van de Australian Olive Association – die pleitte voor de vorming van het panel van olijfoliedeskundigen – meldde dat de Australische norm aangenomen in 2011 kreeg eindelijk wat grip bij retailers en binnenlandse en geïmporteerde merken in Australië die het gebruiken als een punt van kwaliteit in hun marketing. Zuid-Afrika boekt ook vooruitgang bij de invoering van een norm die vergelijkbaar is met die in Australië.

Miller schreef het baanbrekende werk in Noord-Europa toe, waar kwaliteitsparameters door retailers worden gebruikt om de kwaliteit van olijfolie in de loop van de tijd te bewaken. Hij schetste ook de inspanningen die in Italië gaande zijn om een ​​overheidsstandaard aan te nemen voor een kwaliteit extra vierge van hoge kwaliteit. Er zijn voortdurende inspanningen in Turkije en Israël om ook nieuwe normen te ontwikkelen. Terzijde noemde Miller de uitdagingen die China als exportmarkt presenteert, waar soms testresultaten voor onverwachte zaken zoals aflatoxine nodig zijn.

De USDA Kwaliteitscontroleprogramma (QMP) werd in april 2012 uitgebreid met olijfolie. Tijdens de bijeenkomst van het deskundigenpanel bleek uit de QMP-update dat het programma nog steeds slechts één deelnemend bedrijf heeft, Pompeiaanse olijfolie. De vertegenwoordiger van een binnenlandse olijfolieproducent gaf hierover commentaar en zei dat zijn bedrijf het programma had onderzocht, maar vond dat het niet haalbaar was vanwege de lasten die het testprotocol oplegde.

Een update van Dan Flynn van het UC Davis Olive Center informeerde de groep over het werk van het afgelopen jaar. Een overzicht van foodservice olijfoliën als vervolg op de twee UCD-rapporten over olijfolie voor supermarkten werd in september 2012 gepubliceerd. De resultaten van vijftien extra vierge en acht monsters van olijfoliekwaliteit, afkomstig van een grote leverancier van voedseldiensten, vonden één met canola vervalst monster per categorie, en bij algemene kwaliteits- en sensorische testen bleek dat 60 procent van de monsters niet aan de juiste kwaliteit was. Er was ook sprake van testen op Californische olijfolie om meer te weten te komen over de natuurlijke chemie van de olie (vetzuurprofielen, enz.) en lopend onderzoek om chemische markers te correleren met zintuiglijke waarneming van ranzigheid.

In een discussie over testmethoden sprak Claudia Guillaume van Modern Olives over haar werk gedurende vele jaren met pyropheophytin (PPP) en diacylglycerol (DAG) testen. Ze bewaart sinds 2010 monsters van olijfoliën en test ze periodiek om hun chemie in kaart te brengen naarmate ze ouder worden tot en na hun houdbaarheidsdatum (BBD). Ze meldde dat haar bevindingen zeer consistent zijn: PPP stijgt met 6 - 8% per jaar en DAG's dalen met 20 - 25 procent. De relatie tussen deze indices en de resultaten van vrije vetzuren (FFA) en ultraviolet (UV) geven veel informatie over de geschiedenis van een olie - de kwaliteit ervan toen deze werd geproduceerd en hoe deze sindsdien is behandeld, zei ze. Guillaume beschreef ook de methodologie die ze gebruikt om een ​​technisch verantwoorde BBD te bepalen, met DAG-, PPP-, UV-, FFA- en Rancimat-testen.

De uitdagingen waarmee olijfolie in de toeleveringsketen wordt geconfronteerd, waren een groot onderwerp. Een nieuwe standaard voor flexitank liners is in ontwikkeling met een focus op de fysieke integriteit van de zakken. De input van de groep over dit onderwerp werd opgemerkt door John Hancock, vertegenwoordiger van de Federation of Oils, Seeds and Fats Associations (FOSFA), een internationale organisatie die zich bezighoudt met de wereldhandel in vetten en oliën. Zuurstofpermeabiliteit, uitloging en absorptie werden door panelleden allemaal gesuggereerd als belangrijke kwesties voor olijfoliecontainers. Ook werd de noodzaak van recycling genoemd, als een manier om hergebruik van voeringen te voorkomen.

Tijdens de bijeenkomst van de Expertcommissie en een daaropvolgende bijeenkomst met deelnemers aan de studie was er een update van een door AOCS geleid onderzoek naar de effecten van veroudering op olijfolie. De studie kijkt naar de veranderingen in de chemie en sensorische eigenschappen van olijfolie in de loop van de tijd, met behulp van zowel standaardtests als -methoden, en de ​"nieuwste en beste ”in instrumenttechnologie. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de verbetering en uitbreiding van het project voor het komende jaar, met bijzondere aandacht voor het idee van een optie ​"stresstest” van de monsters voor aanvullende informatie. Er zal een protocol worden opgesteld voor het versnellen van de veroudering van de monsters, zodat laboratoria en panels die mogelijk verder willen gaan met hun testen, versnelde degradatie-effecten in de olie kunnen meten.

Naast de focus van het olijfolie-expertpanel en de bijeenkomsten met deelnemers aan de studie, was olijfolie het onderwerp van een aantal posters die tijdens de bijeenkomst werden gepresenteerd. Projecten voor snellere tests voor PPP, opslagtemperaturen voor olijfolie, karakterisering van geografische oorsprong en de gezondheidseffecten van olijfolie over vrouwen met diabetes werden gepresenteerd tijdens de postersessie. Er was ook een segment tijdens de Rancidity and Antioxidant Assessment-sessie over het interpreteren van de sensorische kwaliteit van olijfolie van eerste persing met behulp van vluchtige markers. DL García González uit Sevilla, Spanje, presenteerde zijn werk over de hersenactiviteit van mensen die verschillende vluchtige stoffen ruiken. De gecompliceerde aard van het trekken van conclusies over de betrouwbaarheid van vluchtige analyse voor het detecteren van defecten was duidelijk vanwege de complexe relaties in onze zintuiglijke waarneming van geuren - concurrentie-effecten bijvoorbeeld - die het moeilijk maken om uit een mechanische analyse van de vluchtige stoffen te weten wat de uiteindelijke zintuiglijke waarneming zal zijn. ​"Er moet verder worden gewerkt aan vluchtige interacties ", aldus González, ​"We zijn nog lang niet bezig met het vervangen van sensorische panelen. "

AOCS Chief Executive Officer Pat Donnelly, deelde zijn mening over olijfolie. ​"Aangezien olijfolie niet mijn achtergrond is, kom ik hier vanuit het perspectief van een consument. Ik leer wat er achter de productie- en toeleveringsketenkwesties en kwaliteitsnormen zit', zei hij. ​"Het consumerende publiek begrijpt dit allemaal niet.”

Gevraagd naar de rol van AOCS in de olijfolie-industrie, zei Donnelly, ​"We kunnen de wetenschap en technologie, de ontwikkeling van normen, vooruit helpen, zoals we hebben gedaan in alle industrieën waar we bij betrokken zijn. Daarna hopen we dat consumenten en overheidsinstanties de informatie zullen gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.” Zoals Donnelly het uitdrukte, ​"We gaan over de wetenschap. "