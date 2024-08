Olive Center organiseert inaugurele olijfolieduurzaamheidsconferentie

Naar schatting 250 wetenschappers en olijfolieprofessionals zullen vanaf 5 september de eerste International Olive Sustainability Conference bijwonen in het Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science in Davis, Californië.th naar 7th.

De Universiteit van Californië-Davis Olijfcentrum is gastheer van de conferentie, die onderzoekspresentaties, paneldiscussies, vraag- en antwoordsessies en casestudies zal bieden over een breed scala aan onderwerpen die relevant zijn voor de olijventeelt, -maling en -marketing.

"Aan de landbouwkant zullen we onderwerpen bespreken als watergebruik, klimaatverandering en koolstofvastlegging”, zegt Javier Fernandez-Salvador, directeur van het Olive Center. uitvoerend directeur. ​"We zullen ook aandacht besteden aan de optimalisatie van kunstmest, de vermindering van pesticiden, het behoud van habitats, het beheer van heggen, de gezondheid van de bodem en regeneratieve landbouw.”

"We willen ook onderzoeken wat er gebeurt aan de maalkant – specifiek [hoe afvallen] worden gedroogd en gebruikt als compost of verder worden verwerkt om nuttige stoffen te extraheren,” voegde hij eraan toe.

De conferentie wordt afgesloten met een proeverij en kookdemonstratie op de Napa-campus van het Culinary Institute of America. ​"Het zou geen goede conferentie zijn als we de voedselkant er niet bij betrekken”, zei Fernandez-Salvador.

De organisatoren zien de conferentie als een forum om de nieuwste duurzaamheidsonderzoek en praktische manieren demonstreren voor boeren en molenaars om de duurzaamheid te verbeteren. Ze hopen het evenement ook te gebruiken om de aandacht van de media en de consument over olijfolie te trekken duurzaamheidsreferenties.

Daartoe zal de ochtend van de derde dag worden gewijd aan casestudies, waaronder hoe duurzaamheid waarde kan toevoegen aan producten op de markt.

"Er zijn zoveel mensen die komen leren hoe ze hun producten beter op de markt kunnen brengen, omdat ze soms niet weten hoe ze de boodschap van de teler moeten vertalen”, aldus Fernandez-Salvador. ​"Hoe maken ze die boodschap van het duurzaamheidsbeleid van de teler duidelijk aan de consument.”

Casestudies zullen ook betrekking hebben op specifieke manieren om duurzame praktijken te implementeren in traditioneel en intensief beplante olijfgaarden honderdjarig bestaan ​​behouden en duizendjarige olijfbomen.

"De helft van de presentatoren zijn wetenschappers, en de helft zijn boeren, producenten en mensen die betrokken zijn bij de handel, dus er is van alles een beetje”, aldus Fernandez-Salvador. ​"We wilden niet dat het een conferentie zou worden die zich uitsluitend op de landbouw, uitsluitend op irrigatie of uitsluitend op de maalderij zou richten. Het moet elk aspect en alle kanten van duurzaamheid omvatten.”

Hoewel in Californië gevestigde boeren, molenaars en onderzoekers een belangrijke aanwezigheid zullen hebben, zei Fernandez-Salvador dat het Olive Center heeft samengewerkt met de Universiteit van Évora in Portugal, de Universiteit van Jaén in Spanje en de Internationale Olijfolieraad om deskundigen uit de hele olijfgaard samen te brengen. oliewereld om hun perspectieven te delen.

Samen met de presentatoren voegde hij eraan toe dat er ook deelnemers uit de hele wereld aanwezig zouden zijn, waaronder al lang bestaande olijventeeltlanden in Europa, het Midden-Oosten, Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika, samen met nieuwe grenzen van de olijvenproductie, waaronder Afghanistan. en Pakistan.

Fernandez-Salvador gelooft dat dit de eerste van vele duurzaamheidsconferenties zal zijn. ​"We hopen dat andere universiteiten de uitdaging zullen aangaan en in de toekomst internationale duurzaamheidsconferenties zullen blijven houden”, zei hij. ​"Er is interesse van andere universiteiten die nu partner zijn om dit in de toekomst voort te zetten.”

Registratie voor de International Olive Sustainability Conference sluit op 18 augustusth.