De temperaturen van de lucht aan het aardoppervlak blijven gestaag stijgen, en gegevens van het Copernicus-observatorium van de Europese Unie geven aan dat 2024 ingesteld om te worden het warmste jaar ooit gemeten.

Bovendien kan 2024 het eerste jaar zijn waarin de wereldwijde temperaturen 1.5 ºC hoger liggen dan de gemiddelde oppervlaktetemperaturen die vóór de Industriële Revolutie werden geschat.

Onderzoekers ontdekten specifiek dat de gemiddelde mondiale temperatuurafwijking in de eerste tien maanden van 2024 0.71 ºC hoger was dan het gemiddelde van 1991 tot 2020 en 0.16 ºC warmer dan in 2023.

Het gemiddelde van 1991 tot 2020 is het meest recente ​"klimaatnormaal” zoals gedefinieerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De WMO gebruikt deze periode van 30 jaar om referentiewaarden voor temperaturen en andere variabelen vast te stellen.

In oktober 2024 stegen de temperaturen aan het aardoppervlak met 1.65 ºC boven het pre-industriële niveau. In 1.5 van de laatste 15 maanden werd de grens van 16 ºC overschreden.

"“Het is nu vrijwel zeker dat 2024 het warmste jaar ooit zal zijn”, schreven onderzoekers in het laatste Copernicus-bulletin.

"Om te voorkomen dat er in 2024 een nieuw record wordt gevestigd, zou de gemiddelde temperatuurafwijking voor de rest van het jaar moeten dalen tot bijna nul", voegden ze toe.

Onderzoekers voorspellen nu dat de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak in 2024 1.55 ºC hoger zal liggen dan vóór de industriële revolutie.

Europa heeft ervaren bovengemiddelde temperaturen het hele jaar door.

In oktober 2024 was de gemiddelde landtemperatuur in heel Europa 10.83 ºC, wat 1.23 ºC boven het gemiddelde van 1991 tot 2020 ligt. Oktober 2022 blijft echter de warmste oktober ooit, met temperaturen die 1.92 ºC hoger waren dan de basislijn.

Een stijging van 1.5 ºC boven het pre-industriële niveau wordt beschouwd als een kritische drempelIn 2015 ondertekenden tientallen landen het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging onder de 2 ºC te houden, met een ambitieuzere doelstelling om onder de 1.5 ºC te blijven.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een interdisciplinair wetenschappelijk orgaan onder de Verenigde Naties, heeft deze temperatuurdrempels aangemerkt als kantelpunten voor significante veranderingen in de ecosystemen van de aarde.

Volgens Copernicus stijgen de temperaturen van de oceanen ook. Afgezien van specifieke gebieden in de zuidelijke Stille Oceaan en kleine regio's in de noordelijke Stille Oceaan en de noordelijke Atlantische Oceaan, liggen de zeetemperaturen in 2024 nog steeds ruim boven de niveaus die werden gemeten tussen 1991 en 2020.

In de zomer van 2024 bereikte de Middellandse Zee een recordtemperatuur van het zeeoppervlak van 28.56 ºC.

Deze hoge zeetemperaturen hangen samen met landtemperaturen, neerslag en weerpatronen in het Middellandse Zeegebied. Ruim 95 procent van de wereldwijde olijfolieproductie vindt hier plaats.

Samantha Burgess, de adjunct-directeur van de Copernicus Climate Change Service, verklaarde dat de meest recente gegevens ​"markeren een nieuwe mijlpaal in de wereldwijde temperatuurrecords en zouden als katalysator moeten dienen om de ambities voor de komende Klimaatveranderingsconferentie, COP29, te verhogen.”

COP29, de laatste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties, vindt momenteel plaats in Bakoe, Azerbeidzjan – een olijfolieproducerend land en een van de ondertekenaars van het Akkoord van Parijs. De conferentie duurt tot 22 novembernd.