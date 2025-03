2025 World Olive Oil Competition Resultaten beginnen zich te verspreiden

Van Jaén tot Hunan wachten boeren, molenaars en bottelaars vol spanning op het nieuws of hun extra vergine olijfolie is toegekend op de 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Resultaten van 's werelds grootste en meest prestigieuze olijfoliekwaliteitswedstrijd zijn al vrijgegeven. Tweeëntwintig oliën uit Albanië, Kroatië, Italië en de Verenigde Staten werden op de eerste dag bekroond.

De deadline voor het indienen van voorstellen is verlengd tot 15 maartth, producenten uit 25 landen op het noordelijk halfrond hebben hun extra vierge olijfolie al opgestuurd om te worden geanalyseerd door de NYIOOC team.

Professionals uit de voedingsindustrie, media en consumenten wereldwijd volgen de ontwikkelingen op de voet. NYIOOC resultaten. Veel producenten hopen een vruchtbare maar uitdagende oogst af te sluiten met een van de meest begeerde prijzen in de sector.

Dit geldt vooral in Spanje, waar productie verhoogd met meer dan 60 procent in het oogstjaar 2024/25, na opeenvolgende jaren van historisch slechte oogsten als gevolg van extreme hitte en droogte.

Boeren en molenaars in Portugal, Griekenland, Tunesië en Turkije hopen te profiteren van aanzienlijk verbeterde oogsten. Ondertussen kijken producenten in Italië, Marokko en de Verenigde Staten naar de NYIOOC om nog een laatste hoogtepunt te geven van een overigens teleurstellend oogstjaar.

Terwijl producenten de huidige oogst beoordeelden met 67 uit 100 in de 2024 Olive Oil Times Oogstonderzoek, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de beoordeling van 51 in 2023, benadrukten ze verschillende uitdagingen die overwonnen moesten worden om bekroonde kwaliteit te bereiken.

Voorbeelden van uitdagingen waren extreme hitte, extreme regenval, een tekort aan arbeidskrachten en slecht weer tijdens de oogst.

Bijvoorbeeld, producenten in Portugal kan vooral enthousiast zijn over de verdere uitrol van 's werelds beste olijfolie na de aanzienlijke regenval tijdens de oogst, die uitdagingen op het gebied van kwaliteit opleverde.

Bijna twee weken regen in Midden-Portugal zorgden voor uitbraken van antracnose en het vallen van fruit van de bomen.

Ondertussen is het in Griekenland ongewoon warm weer vertraagde de oogst op het vasteland en bedreigde kwaliteit.

"Onze olijfboomgaarden worden geïrrigeerd, maar we moesten dit jaar toch twee keer zo hard werken om de kwaliteit te krijgen die we zochten in onze olijfolie', aldus Maria Sgourou, mede-eigenaar van Skoutari olijfolie, die vier keer heeft gewonnen NYIOOC prijzen sinds 2021.

Ondanks een aanzienlijke productiedaling In Italië is de opbrengst met 30 procent gedaald tot 224,000 ton in het oogstjaar 2024/25, maar de producenten melden dat de kwaliteit nog steeds erg hoog is.

"De olijven waren prachtig en we zijn erg blij met de kwaliteit van de olie', aldus Ceil Friedman, mede-eigenaar van het tweevoudig NYIOOC winnaar Erminio Cordioli. ​"Het was zwaar werk, vooral omdat de oogst regelmatig werd onderbroken door regenval.”

Naast het feit dat ze een uitzonderlijke kwaliteit hebben bereikt, benadrukken producenten ook andere voordelen die het winnen van de wereldcompetitie met zich meebrengt.

Eerste keer NYIOOC World Olive Oil Competition Winnaars beschreven een grotere toegang tot mondiale markten, regionale promotie en motivatie om te blijven verbeteren.

Bianti Danaj, de oprichter van Donika olijfolie, vierde de eerste verjaardag van zijn bedrijf NYIOOC award in 2024. Dit jaar heeft het bedrijf een Gold Award gewonnen voor zijn Kalinjot monovrietal.

In een interview uit 2024 zei Danaj vertelde Olive Oil Times dat hij hoopt een rolmodel te zijn voor andere producenten in Albanië, en aantoont dat investeren in kwaliteit op de lange termijn zijn vruchten kan afwerpen. Winnen bij de NYIOOC is in dit opzicht een essentiële kwaliteitsmarkering.

""We proberen een rolmodel te zijn voor iedereen, om te laten zien dat het oké is om hogere productiekosten te hebben, maar toch een product te verkopen dat meer waarde heeft voor de consument en beter is voor hun gezondheid en het milieu", zei hij.

Olijfboerderij San Miguel uit centraal Californië is een van de winnaars van dit jaar en heeft al drie Gold Awards gewonnen bij de eerste uitslagen.

"De impact [van het winnen bij de NYIOOC] consolideert de kwaliteit van ons product,” mede-eigenaar Richard Meisler vertelde Olive Oil Times na het winnen van zes prijzen op de 2019 NYIOOC. ​"De marketing zal heel direct zijn: een gezonde extra vergine olijfolie. Onze Tuscan Gold [merken] zijn door de beste juryleden ter wereld gecertificeerd als extra vergine olijfolie.”