Archeologische tentoonstelling onderzoekt geschiedenis van olijfolie in het Middellandse Zeegebied

An tentoonstelling aan het Collège de France in Parijs, een vijf eeuwen oude openbare instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en debat, werden archeologische ontdekkingen en voorwerpen uit verschillende Franse musea gepresenteerd, waaronder de afdeling Griekse, Etruskische en Romeinse oudheden van het Louvre, uit de Archaïsche periode tot de vierde eeuw na Christus.

"Wijnen, oliën en parfums: een archeologische reis rond het oude Middellandse Zeegebied" bood een unieke kans om de productie en handel van olijfolie en andere voedingsproducten in het Romeinse Gallië, Italië, Griekenland en Egypte te verkennen.

Samengesteld door een team van experts onder leiding van professor Jean-Pierre Brun—een veldarcheoloog en senior wetenschapper van de Franse Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) die leiding gaf aan het Centrum Jean-Bérard in Napels, een Franse basis voor de historische en archeologische verkenning van het oude Zuid-Italië — het evenement was ook een eerbetoon aan Bruns levenslange toewijding aan archeologie.

In zijn inaugurele lezing voor de leerstoel Technologie en Economie in het Oude Middellandse Zeegebied legde hij uit dat Sicilië en Egypte zich tijdens het Romeinse Rijk specialiseerden in graanproductie en Gallië in wijnproductie om een ​​efficiënte organisatie en rationalisatie van de bevoorrading van het leger en de grote stedelijke centra te bereiken, terwijl Spanje [de Romeinse provincie Hispania Baetica, overeenkomend met het huidige Andalusië] en Afrika [vooral Tripolitania, het Noord-Afrikaanse kustgebied van het huidige Libië] zich specialiseerden in olijfolie.

Volgens Brun had de centralisatie van de productie van landbouwproducten als reactie op de eisen van de Romeinse politieke macht invloed op de economie van de veroverde gebieden en droeg deze bij aan de structuur van het platteland.

Dit is bijvoorbeeld te zien in de overblijfselen van oude olijfboerderijen in de Vallei van de Baetis, tussen Córdoba en Sevilla in Spanje — de productie van olijfolie uit Baetis bereikte zijn hoogtepunt tussen de eerste en derde eeuw na Christus — en in de Tunesische Sahel. Deze regio's waren niet a priori geschikt voor de olijventeelt.

Tegenwoordig is olijfolie vooral bedoeld voor consumptie in levensmiddelen. De tentoonstelling belicht ook de andere toepassingen ervan in de oudheid.

Het werd veelvuldig gebruikt voor medicinale doeleinden en rituelen, als ingrediënt in gezichtscrèmes en als zalf bij persoonlijke hygiënebehandelingen en massages in Griekse en Romeinse sportfaciliteiten en thermale baden.

Bovendien werd olijfolie in die oude tijden ook gebruikt om olielampen van verschillende typen te voeden, sommige met meerdere sproeiers. Olielampen werden gebruikt voor binnenverlichting in die gebieden waar de productie het meest prominent was.

In parfum maken en andere geparfumeerde oliën met therapeutische eigenschappen, de kostbare oleum omphacium Olie gemaakt van groene olijven werd vaak gebruikt als basisolie, vooral in het Romeinse Gallië, Italië en Griekenland. Het diende als een natuurlijk medium in geurige formules.

Een van deze eeuwenoude formules was te zien op de tentoonstelling in Parijs en bezoekers konden de geur ook ruiken.

De antieke, door het Centre Jean-Bérard uitgevoerde, nagebouwde rodinon met zijn delicate rozengeur was zeer populair in de Griekse en Romeinse oudheid en werd ook geciteerd in Homerus Ilias.

Tot de tentoonstelling behoorde ook een modelopstelling van de parfumerie van het Griekse eiland Delos, die Challimachus (derde eeuw v.Chr.) beschouwde ​"het heiligste van alle eilanden.”

Overvloedig en complex bewijsmateriaal uit archeologische opgravingen, studies naar nederzettingen, plaatsen en vormen van werk, voedsel en sanitaire voorzieningen, heeft Brun ook aan het denken gezet over vragen over groei in de oudheid - de vrucht van het welzijn en de opleiding van mensen.

Deze bevindingen kunnen worden vergeleken met geschreven bronnen om zo een beter begrip te krijgen van de sociaaleconomische en technologische systemen uit het verleden.

Brun heeft echter geschreven over de moeilijkheid om geschiedenis in al haar dimensies te benaderen wanneer er slechts beperkt gegevens over gewone mensen beschikbaar zijn.

Hij heeft benadrukt dat historici alleen toegang hebben tot gedeeltelijke feitelijke verslagen en literaire commentaren en inscripties, voornamelijk van de hogere klassen, aangezien ​"“Min of meer alle schriftelijke bronnen uit de oudheid zijn in de loop van de middeleeuwen verdwenen.”

Deze gedachten zijn vandaag de dag nog steeds relevant voor twee redenenTen eerste bestaat het risico dat archeologisch erfgoed verloren gaat door de vernietiging van materiële archieven, dat wil zeggen archieven die in de grond begraven liggen en verloren gaan door werkzaamheden en herontwikkelingen.

Ten tweede is er te weinig aandacht besteed aan archeologisch onderzoek naar productiegereedschappen en handelsvoertuigen, die verband houden met de overblijfselen van gewone mensen die niet over de macht of cultuur beschikken om schriftelijk bewijs te leveren.

De overweldigende nadruk van wetenschappers op epigrafie (de studie van inscripties op oude artefacten), beeldhouwkunst, schilderkunst, architectuur en stedenbouw heeft geleid tot een historische vooringenomenheid ten gunste van machthebbers.

De recente tentoonstelling in het Collège de France kan dan ook worden beschouwd als een erkenning van Bruns gewetensvolle en toegewijde inspanning om een ​​vergeten geschiedenis van plattelands- en stedelijke bevolkingsgroepen in hun productieve rollen te reconstrueren - inclusief de geschiedenis van de productie van olijfolie en de handel in het Middellandse Zeegebied - en als een uitnodiging om na te denken over hoe zelfs de Grieks-Romeinse beschaving, ondanks haar vele successen, in verval is geraakt.