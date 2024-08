Voordat het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten woensdag de Farm Bill versloeg, debatteerden congresleden onder andere over een amendement om een ​​bepaling uit de wet te schrappen die nieuwe beperkingen oplegt aan geïmporteerde olijfolie.

Uiteindelijk werd het amendement om de olijfolievoorziening uit het wetsvoorstel te schrappen met overweldigende meerderheid aangenomen, uren voordat de Farm Bill zelf werd verworpen in een partijdige stemming die scherpe kritiek opleverde.

De controversiële bepaling stelde dat, als een Amerikaanse marketing bestelling zouden worden aangenomen voor binnenlandse olijfolieproducenten, zouden geïmporteerde olijfolie aan dezelfde normen moeten voldoen als vastgelegd in de marketingorder – en zouden ze verschillende stappen moeten ondernemen om dit te bewijzen.

Op dezelfde dag ontmoetten de Yankees de Dodgers in Los Angeles voor een dubbele kopbal (die ze 1-1 hadden gesplitst) vertegenwoordigers uit New York stonden op de huisvloer tegenover hun collega's uit Californië over olijfolie.

niettegenstaande studies waaruit blijkt hoe weinig gemiddelde Amerikanen weten over de normen en kwaliteit van olijfolie, ten minste één lid van het Congres had woensdag het vertrouwen om de staat van olijfolie-uitmuntendheid in zijn district te verklaren.

Michael G. Grimm, een Republikein die Brooklyn en Staten Island vertegenwoordigt, kondigde aan de kamer aan: ​"mijn kiezers consumeren meer Griekse en Italiaanse olijfolie dan je je ooit zou kunnen voorstellen, en het is niet ranzig.”

Bellen met de olijfolievoorziening ​"een oormerk van meerdere miljoenen dollars”, zei Grimm tegen distributeurs, restaurants en consumenten in het zuiden van New York ​"kennen goede olie, en ze hebben geen probleem gehad.” Grimm citeerde een schatting van het Congressional Budget Office dat de importbeperkingen bedrijven zouden kosten ​"tientallen miljoenen dollars.”

"De producenten hier zijn degenen met de problemen, "zei Grimm, verwijzend naar producenten in Californië, Georgia en Texas die zijn geweest pleiten voor een nivellering van het veld met importeurs van gesubsidieerde Europese oliën die de supermarktschappen domineren en vaak niet voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Terwijl het congreslid van New York een opmerkelijk vertrouwen toonde in de kennis van zijn kiezers over olijfolie, gaf een federale rechter aan de andere kant van de East River vorige maand consumenten weinig kans om veel te weten.

In een besluit om af te wijzen een gerechtelijk bevel tegen een importeur van olijfolie die willens en wetens geraffineerde olie uit afvallen van olijven verkocht als ​"pure”, de Amerikaanse rechtbank van het zuidelijke district van New York in NAOOA tegen Kangadis Food Inc. gevonden ​"geen extrinsiek bewijs dat de perceptie van gewone consumenten overeenkomt met deze verschillende etiketteringsnormen.” Met andere woorden, de meeste consumenten kennen de ene kwaliteit niet van de andere, laat staan ​​of een olijfolie goed is of niet.