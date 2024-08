Raad hoort waarom kwaliteitszegels voor olijfolie groeien

Leden van de sector die een recente bijeenkomst van de Internationale Olijfolieraad bijwoonden, riepen op tot een hernieuwde inspanning om tot één enkele internationale norm voor olijfolie te komen, zegt het IOC in een samenvatting van de gebeurtenis.

In haar verklaring met betrekking tot de bijeenkomst van het Raadgevend Comité voor olijfolie en tafelolijven in Madrid op 25 oktober staat een dergelijke norm: ​"zou dienen als een gemeenschappelijk fundament en zou vervolgens particuliere initiatieven van bedrijven, nationale verenigingen of internationale verenigingen in staat stellen hun extra vierge olijfolie te differentiëren op basis van strengere eisen die aanvullende parameters of strengere limieten voor specifieke parameters uit de enkele norm met zich meebrengen.”

Geen oproep voor een nieuwe IOC-norm voor premium extra vergine olijfolie

Als onderdeel van een discussie over het groeiende aantal conformiteits- en kwaliteitszegels voor olijfolie, had de commissie verschillende verenigingen uit niet-IOC-lidstaten uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Het IOC zei in zijn verklaring dat de belangrijkste punten die naar voren kwamen uit hun presentaties en het daaropvolgende debat ​"waren dat de deelnemers blijk gaven van kwaliteitszegelregelingen die erop gericht zijn onderscheid te maken tussen extra vergine olijfolie op basis van striktere parameters dan in de IOC's Handelsnorm die van toepassing is op olijfolie en oliën uit afvallen van olijven.

"Maar tegelijkertijd vonden ze dat dergelijke premium extra vierge olijfolie niet onder een nieuwe IOC-norm mocht vallen. "

IOC klaagt ​"gebrek aan monitoring ”in de meeste niet-IOC-importerende landen

Ondertussen is de kernkwestie, zoals die door de Adviescommissie wordt gezien, die van ​"overheidstoezicht op de naleving van de huidige IOC-normen”, aldus de IOC-verklaring.

"Dergelijk toezicht, of het gebrek daaraan, in de meeste niet-IOC-importerende landen vanwege het ontbreken van ad-hocregelgeving is precies wat verschillende importeursverenigingen (Australië, Japan, VS) ertoe heeft aangezet het IOC te vragen hun programma's te ondersteunen voor de vrijwillige controle en certificering van de oliën die door hun leden worden verkocht, met verwijzing naar de IOC-norm, en om hun autoriteiten over te halen de IOC-norm over te nemen.”

Australisch voorbeeld

Met betrekking tot producenten uit niet-IOC-landen zei het IOC dat er in Australië een campagne was voor de goedkeuring van een nationale norm: - momenteel alleen vrijwillig - wijkt op bepaalde parameters af van de IOC-norm.

"Ze hebben een systeem voor zelfcontrole ingevoerd dat de conformiteit van de olie met deze norm certificeert, "zei het.

De adviescommissie merkte op dat het de bedoeling was dat dit via de EVA (Extra Maagdelijke Alliantie) schema, ​"maar nog meer om een ​​praktische oplossing te vinden die voldoet aan zowel bedrijven in IOC-lidstaten (die minimaal aan de IOC-standaard moeten voldoen) als bedrijven in niet-IOC-lidstaten (in het geval van Australië) die van bepaalde limieten willen afwijken in de IOC-norm voor bepaalde zuiverheidsparameters door hogere limieten toe te passen (voor het gehalte aan campesterol en linoleenzuur) om de onderscheidende kenmerken van sommige lokaal geproduceerde olijfolie van eerste persing weer te geven.”

"Het Adviescomité is zeer bekend met de situatie in de niet-IOC-lidstaten, maar de deelnemers herhaalden de hoop dat alle olijfolieproducerende landen een hernieuwde poging tot dialoog zouden doen om tot één enkele internationale standaard te komen”, aldus het IOC.

Deelnemers kwamen uit landen als Australië, Brazilië, Japan, Peru en de Verenigde Staten

Het IOC zei dat de deelnemers aan de vergadering de Australische Olijfvereniging (AOA), die producenten vertegenwoordigen. ​"De Australian Olive Oil Association (AOOA), die importeurs vertegenwoordigt, verontschuldigde zich voor het niet aanwezig kunnen zijn, maar stuurde een presentatie door.

"De Braziliaanse importeursvereniging OLIVA was aanwezig naast twee verenigingen uit Japan – de importeursvereniging JOA en TOYO, die in de eerste plaats een producentenvereniging is, de olijfolieproeversvereniging Peruolivo uit Peru, en de Noord-Amerikaanse Olijfolie Vereniging (NAOOA) uit de Verenigde Staten, die importeurs vertegenwoordigen.

"De Californian Olive Oil Council (COOC), bestaande uit Californische producenten, heeft niet gereageerd op de uitnodiging van het IOC.

"Twee internationale verenigingen waren ook aanwezig, de in Californië gevestigde vereniging EVA en de in Spanje gevestigde QvExtra! ”

Portugal Luis Folque benoemd tot commissievoorzitter

In een aparte verklaring zei het IOC dat de adviescommissie in 1991 is opgericht ​"als ontmoetingspunt voor professionals uit de industrie uit de IOC-lidstaten om hun mening te uiten, is het een belangrijke gesprekspartner voor het uitvoerend secretariaat van het IOC en helpt het om effectieve oplossingen te vinden voor problemen die de sector aanbelangen.”

Tijdens haar laatste vergadering heeft de commissie een nieuwe voorzitter en twee vice-voorzitters benoemd.

Luis Folque, een vertegenwoordiger van verwerkers en voorzitter van de Portugese vereniging CASA DO AZEITE, zal in 2014 en 2015 voorzitter zijn, ter vervanging van de Tunesische Ali Ben El Hadj M'Barek, ​"die producenten heeft vertegenwoordigd sinds de oprichting van het comité en twee keer voorzitter van het comité was, eerst in 1997 – 2000 en vervolgens in 2010 – 2013.”

"Voor de twee vicevoorzitters kozen commissievertegenwoordigers de voormalige voorzitter Ali Ben El Hadj M'Barek en het hoofd van de institutionele betrekkingen van het Consorzio Olivicolo Italiano (UNAPROL, Rome, Italië), Michele Bungaro, die ook de producenten vertegenwoordigt", aldus het IOC. .