Sensoren ontwerpen om menselijke sensorische analyse van olijfolie na te bootsen

Onderzoekers hebben een sensor ontworpen, genaamd ​"Oliver', dat een menselijke eigenschap probeert na te bootsen: it ​"tastes” olie en kan een analyse verstrekken die het extra vierge of anderszins certificeert.



Om bij te praten met Oliver nam ik contact op met professor Arnaldo D'Amico van de Universiteit van Rome Tor Vergata, aangezien hij het eerste experiment uitvoerde voor de overdracht op afstand van reuksensaties van een elektronische neus.

D'Amico stuurde me door naar twee van zijn medewerkers, die een sensor ontwikkelen die volledig op olijfolie is gericht: prof.Giorgio Pennazza en prof.Marco Santonico, van de Universiteitscampus Bio-Medico van Rome, zijn coördinatoren van een onderzoeksgroep genaamd de Elektronica voor Sensor Systems Unit die Oliver ontwikkelt.

Hun onderzoeksmethode is gebaseerd op een interessante multidisciplinaire aanpak, die elektronica ten dienste stelt van geneeskunde en voeding door middel van ontwerp, implementatie, testen en toepassingen van sensoren. Hun doel is om praktische sensoren te maken die goedkoop, gebruiksvriendelijk, snel en niet-destructief zijn.

Eenheid elektronica voor sensorsystemen, Universiteitscampus Bio-Medico van Rome

Bionote (Biosensor-gebaseerd systeem voor het nabootsen van multisensoriële neus, tong en ogen) werd in deze context geboren.

Het systeem is bedoeld om de werkingsprincipes van de neus, tong en ogen na te bootsen. Het werk stelt voor om het concept van kunstmatige geur en smaak uit te breiden, door een innovatief multisensorieel systeem te ontwerpen op basis van het bio-senserende materiaal anthocyanines.

Bionote-systemen moeten gespecialiseerd zijn voor elk type voedsel en ze zijn al ontworpen voor mineraalwater, truffel, serum van mozzarella en chili peper. Oliver is de sensor die zich specifiek bezighoudt met de evaluatie van EVOO.

"Het idee kwam in februari 2014, na het schandaal dat werd veroorzaakt door de publicatie van een Infographic van de New York Times over Italiaanse olijfoliefraude, ”onthulde Pennazza. ​"Italië werd ervan beschuldigd vervalste olijfolie van lage kwaliteit te exporteren. We hebben de uitdaging op een constructieve manier verwelkomd en besloten een positief bericht te sturen, waarin we de Italiaanse toewijding tonen aan hoge kwaliteit en het ontwikkelen van technologie voor het behoud ervan. "

Oliver's structuur biedt een interne elektronische kaart en een klep. Naast de lage testkosten, werkt het door simpelweg de flap in vloeistof te plaatsen.

Tijdens het testen wordt tegelijkertijd een track opgenomen en kun je snel achterhalen om welk type olie het gaat en, of het olijfolie is, of het vierge of extra vierge is, of mogelijk vervalst.

Oliver is getraind om informatie te correleren met zijn interne database om monsters te identificeren.

"We willen benadrukken dat je met deze tools een aantal laboratoriumtests kunt overslaan en de kosten kunt verlagen, ”zei Santonico. ​"Alleen als Oliver onthult dat olijfolie vervalst is, stuur je het monster naar een laboratorium om specifieke kenmerken te analyseren. "

Tot nu toe kan Oliver bepaalde vervalsingen waarnemen, maar het doel is om een ​​volledig analysebereik te hebben. Vloeistoftesten leveren uitstekende resultaten op, maar de eenheid werkt aan de ontwikkeling van verdere Bionote-toepassingen om gassensaties te detecteren en aan een volledige multisensorische kruisanalyse om zoveel mogelijk menselijke sensoranalyse te reproduceren.

Een ander belangrijk kenmerk is dat Oliver ook voedingsaspecten kan detecteren. ​"We voeren dit soort analyses nu uit met chilipepers, ”zei Santonico. ​"Er zijn inmiddels methoden om de kruidigheid te meten (dwz de hoeveelheid capsaïcine), maar met Bionote kunnen we zelfs fruitsoorten en voedingswaarden detecteren, met name de hoeveelheid antioxidanten, ”voegde Pennazza eraan toe. ​"Oliver kan deze voedingswaarde ook identificeren in EVOO. "