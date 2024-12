Ontwikkelingslanden verlaten controversiële COP29 teleurgesteld

In een jaar dat gekenmerkt werd door extreme hitteDe landen die de klimaattop COP29 (Conference of the Parties) bijwonen, kwamen overeen om de financiering tegen 300 te verhogen tot 285 miljard dollar (2035 miljard euro) per jaar ter ondersteuning van landen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

De COP29-deal werd op dramatische wijze gesloten in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De onderhandelaars werden vlak voor de onderhandelingen mislukten naar een kamer gesleept om daar nog 33 uur langer dan gepland bijeen te komen om een ​​compromis te bereiken.

Financiering van de rijke landen van de wereld aan landen met een laag inkomen en kleine eilandstaten om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. klimaatverandering en de financiering van hun groene transitie bedraagt ​​momenteel 100 (€95) miljard dollar per jaar.

De overeenkomst die in Bakoe is bereikt, is de grootste in de geschiedenis van de COP met betrekking tot de toewijzing van fondsen aan ontwikkelingslanden, waarbij rijke en welvarende landen zich ertoe verbinden ​''het voortouw nemen' bij het mobiliseren van de financiering van 300 miljard dollar.

China, de op één na grootste economie ter wereld en de grootste vervuiler, heeft ook toegezegd bij te dragen aan de COP29-pot.

Desondanks voldeed de COP29-deal niet aan de verwachtingen van ontwikkelingslanden met een laag inkomen die $ 1.3 (€ 1.2) biljoen aan jaarlijkse financiering wilden veiligstellen. Het bedrag komt overeen met het advies van economen aan COP29-deelnemers om meer dan $ 1 biljoen (€ 950 miljard) aan klimaatfinanciering te verstrekken.

"“Het is een schamele som”, zei Chandni Raina, een lid van de Indiase delegatie, verwijzend naar het pakket van 300 miljard dollar. ​"Ik moet helaas zeggen dat we dit niet kunnen accepteren. We streven naar een veel hogere ambitie van ontwikkelde landen.”

De Afrikaanse Groep van Onderhandelaars (AGN), die alle Afrikaanse landen vertegenwoordigt op de COP29-top, reageerde ook op de overeenkomst en zei dat de financiële toezegging voor de COP29 ​"te weinig, te laat.”

Vertegenwoordigers van andere ontwikkelingslanden waren ook sceptisch over de COP29-financieringsovereenkomst, maar ze verwierpen de overeenkomst niet volledig.

"“We vertrekken met een klein deel van de financiering die klimaatgevoelige landen dringend nodig hebben”, aldus Tina Stege, klimaatgezant van de Marshalleilanden, een keten van vulkanische eilanden en koraalatollen in Oceanië. ​"Het is nog lang niet genoeg, maar het is een begin.”

Simon Stiell, uitvoerend secretaris van de VN-klimaatorganisatie, erkende dat de COP29-deal verre van perfect was.

"“Geen enkel land heeft alles gekregen wat ze wilden, en we laten Bakoe achter met nog een berg werk te doen,” zei hij.

Wopke Hoekstra, de klimaatcommissaris van de EU, vertelde daarentegen kleinere en lage-inkomenslanden dat hij ​"“We zijn ervan overtuigd dat we de 1.3 biljoen dollar zullen bereiken”.

Volgens The Financial Times gingen de ontwikkelingslanden uiteindelijk akkoord met de deal vanwege de onzekere wereldwijde sociaal-politieke situatie.

"De angst voor krappe budgetten over de hele wereld en de verkiezing van Donald Trump… heeft de ontwikkelingslanden ertoe aangezet het licht verbeterde pakket te accepteren,” schreef de Britse krant.

Naast het opschalen van de klimaatfinanciering kwamen de deelnemende landen aan COP29 overeen om een ​​wereldwijd handel in koolstofkredieten systeem.

Dankzij het handelssysteem kunnen grote vervuilers koolstofkredieten (één krediet staat voor één ton broeikasgassen) kopen van programma's voor koolstofreductie in ontwikkelingslanden, zoals projecten voor hernieuwbare energie en bescherming van regenwouden. De vermindering van de CO2-uitstoot in de atmosfeer wordt dan meegerekend in hun klimaatdoelstellingen.

COP29 slaagde er ook niet in een duidelijk plan te presenteren over hoe landen de historische overeenkomst zullen nakomen bereikt op COP28 vorig jaar besloten ze om af te stappen van fossiele brandstoffen voor energieproductie en hun gebruik van hernieuwbare energiebronnen uit te breiden.

COP30, de volgende wereldwijde klimaatconferentie van de Verenigde Naties, vindt in november 2025 plaats in de Braziliaanse stad Belém in het Amazonegebied.