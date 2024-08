EVOO en A-Rod: het begin van het testtijdperk van olijfolie

Wat een interessante paar weken is het geweest. Op 14 julith we kregen 's avonds laat een tip dat het UC Davis Olive Center een rapport zou uitbrengen dat het grootste deel van de... ​""extra vierge" olijfolie die we kopen, verdienen het niet om zo genoemd te worden. Wij brak het verhaal, het rapport uren eerder dan iemand anders plaatste, en sindsdien brengen we u ontwikkelingen. Beschuldigingen van fraude, woekerwinsten en PR-oorlogen waren niet wat we in gedachten hadden toen we onze server een paar maanden geleden aanzetten met de slogan ​"olijfolie nieuws, recensies en discussie, ”maar er gebeurt nieuws en olijfolie is onze maat.

Het verbaast ons niet dat de meeste olijfoliën uit de schappen van supermarkten in Californië niet voldeden aan de richtlijnen voor extra vierge. Laten we zeggen dat u het hoofd bent van een olijfolieconglomeraat van een miljard euro dat rekening moet houden met aandeelhouders en tegelijkertijd steeds betere jaarresultaten moet produceren. U produceert een bepaalde hoeveelheid extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit voor uw huishoudelijke klanten, maar stelt u zich de druk voor om die productie en uw eeuwenoude merknaam te benutten door het goede spul te verwateren met goedkopere additieven en het te verkopen , schepen er vol van, aan nietsvermoedende bevolkingsgroepen die het verschil niet weten, en wier regeringen de zwakke wetten die er zijn niet zullen handhaven. De Verenigde Staten zijn een geldkoe voor gewetenloze olijfolieproducerende giganten die zich lange tijd meer zorgen hebben gemaakt over het opbouwen van merken en distributienetwerken dan over de kwaliteit van hun olijfolie.

Dus wat verandert er nu? Aangemoedigd door de recente herzieningen door het Amerikaanse ministerie van landbouw, dat op zijn minst minimumnormen vereist voor extra vierge etikettering, wijzen de California Olive Oil Council en hun vrienden in het Davis Olive Center er opnieuw op dat consumenten in de Verenigde Staten opgelicht worden . De kleine steekproef weerspiegelde een goedkope studie, maar de onontkoombare realiteit blijft, en we durven te wedden dat je de tests in een willekeurig aantal cash cow-landen over de hele wereld zou kunnen dupliceren en vergelijkbare resultaten zou krijgen. Probeer het in China, India, Japan, Mexico, Canada, Duitsland.

Vandaag een rechtszaak werd aangekondigd op typisch Amerikaanse wijze, compleet met een semi-beroemde chef-eiser en ​"prominente restauranthouders, ”om de druk op de grote bedrijven die de olijfolieschappen van plaatsen als Costco, Walmart en Albertson's vullen. Het merk van Rachael Ray is een van de genoemde vervalsingen, hoewel Amerika's culinaire schat waarschijnlijk een ongelukkig slachtoffer is, net als wij. Misschien is dit wat het nodig heeft om te komen. Er gebeurt hier niets zonder het geroezemoes.

Dit is niet waar we op deze pagina's over willen schrijven (maar dat zullen we wel doen). We praten liever over de mensen die olijfolie maken, hoe je olijfolie kunt gebruiken en ervan kunt genieten, de oude cultuur en de plaats in onze moderne manier van leven. En hoewel we de University of California, de International Olive Council, North American Olive Oil Association en het advocatenkantoor Callahan en Blaine willen bedanken voor de enorme groei van ons lezerspubliek, krijgen we ook een heleboel e-mails van lezers die in de war zijn en wat begeleiding willen. Ze willen graag weten hoe ze extra vierge olijfolie kunnen kopen zonder te worden ingenomen.

Eerlijk gezegd hebben we dat probleem niet. De redactie van Olive Oil Times ontvangt meer dan zijn eerlijk deel van echt geweldige extra vierge olijfolie van producenten die moeten nadenken dat als ze ons gratis dingen sturen, we over hen zullen schrijven (en misschien wel). We zullen nooit meer een andere fles hoeven te kopen en als we deze belachelijke voorraad met onze lezers zouden kunnen delen, weet je dat we dat zouden doen. Maar laat me even doen alsof ik echt naar buiten moest om een ​​fles te kopen goede olijfolie van bijvoorbeeld een kruidenierswinkel. Onze Denise Johnson een stuk gepost onlangs over de kleine oogst bij een typische supermarkt in New England. Ze had de keuze tussen enkele van de merken die betrokken waren bij ​"The Study ”en ​"premium” extra vierge spul van geïdentificeerde oorsprong dat best goed had kunnen zijn, als het niet pre-Obama was geweest.

Er gaat een modewoord rond in de wereld van de productie van extra vierge olijfolie: traceerbaarheid. Het is nu mogelijk om het lotnummer van een aantal dure flessen EVOO te nemen, dit op een website in te voeren en uitgebreide informatie over de olie te bekijken, inclusief de oogstdatum, variëteiten en een luchtfoto van het perceel waaruit de olijven zijn geplukt. Om echt te weten wat je koopt, moet er een zekere mate van traceerbaarheid zijn. Met veel voedselproducten, waaronder enkele die misschien zelfs beroemde namen dragen als Rachael Ray of Paul Newman, maakt het misschien niet zo veel uit. Met extra vergine olijfolie wel. Premium sinaasappelsap kost $ 3 per liter. Premium olijvensap kan tien keer zoveel zijn. We moeten weten in welk jaar de olijven zijn geplukt en wanneer de olie is gebotteld.

Alex ​"A‑Rod” Rodriguez, een van de meest begaafde honkbalspelers aller tijden, sloeg zijn 600th home run deze week temidden van grote tamtam en aanbidding. Weinigen leken het erg te vinden dat hij toegaf steroïden te hebben gebruikt in een tijd die is bedacht ​"Steroïden tijdperk. " Professioneel honkbal is nu in wat de . wordt genoemd ​"Era of Testing ”waarin, zo wordt algemeen aangenomen, niemand wegkomt met het nemen van prestatiebevorderende medicijnen onder zo'n intensieve controle.

Ik geloof dat we een vergelijkbare periode ingaan in de olijfoliesector. De studie van Dan Flynn en de rechtszaak van Dan Callahan zullen het begin van de... ​"Era of Testing ”voor extra vierge olijfolie en het zal niet lang duren voordat we er vrij zeker van kunnen zijn wat we in de supermarkt kopen, is wat het beweert te zijn. Net zoals ik wist, was de homer van A ‑ Rod het resultaat van zijn eigen natuurtalent (en een fastball hoog in de zone).

De olijfolieproducenten en marketeers die bij het proces betrokken zijn, zullen het overleven, net als Alex Rodriguez, zolang ze het niet nogmaals verpesten. Consumenten zullen binnenkort op zoek gaan naar labels voor de vrije vetzuren (FFA) en peroxidewaarden, oogstdata en landen van herkomst. U scant een streepjescode met uw telefoon om een ​​Google-kaart van het bos te zien. Traceerbaarheid.

Vraag intussen uw kruidenier waarom er geen dadel op de olijfolie staat. Kies een supermarktmerk om te gebruiken om te koken en overweeg meer te betalen voor een premium extra vierge gemaakt door een ambachtelijke producent, uit het land van je keuze, om voor al het andere te gebruiken. Als je genoeg geniet van extra vierge olijfolie om dit bericht te lezen, ben je het aan jezelf verplicht om te leren hoe je het goede van het slechte, het grote van het niet zo geweldige kunt onderscheiden. Je kunt een cursus volgen, een boek pakken, enkele van onze berichten over dit onderwerp lezen of gewoon thuis verschillende merken vergelijken. U zult er geen spijt van krijgen.