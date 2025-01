Deskundigen beschrijven duurzame landbouwpraktijken voor een warmere, drogere wereld

Om aan de wereldwijde vraag naar voedsel te kunnen voldoen, heeft de conventionele landbouw door niet-duurzame praktijken essentiële landbouwgrond uitgeput. Ironisch genoeg vormt dit een bedreiging voor de toekomstige voedselvoorziening.

Think Dirt: The Erosion of CivilizationsDavid R. Montgomery benadrukt het grote contrast tussen duurzame landbouw en conventionele landbouwpraktijken.

Behoud van landbouwsystemen… hebben de olijfproductiesector nieuw leven ingeblazen, de veerkracht versterkt, het potentieel voor bodem- en landproductiviteit verbeterd en landdegradatie beperkt. – Amir Kassam, lid, FAO Global Forum

Montgomery betoogt dat het toepassen van duurzame landbouwpraktijken cruciaal is voor de gezondheid van de bodem op de lange termijn en het voortbestaan ​​van menselijke samenlevingen.

Hij betoogt dat de mensheid een veerkrachtigere en productievere toekomst voor de landbouw kan garanderen door te leren van de fouten van vroegere beschavingen en duurzamere methoden te omarmen.

Amir Kassam, gasthoogleraar aan de School of Agriculture, Policy and Development van de Universiteit van Reading en lid van het wereldwijde forum van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, pleit voor de overgang naar duurzamere landbouwmethoden.

"De Europese Unie heeft een vorm van geïndustrialiseerde, synthetische landbouw geërfd die de

de heersende landbouwnorm, aangevuld met grondbewerking en agrochemische technologie, die

schadelijk voor de gezondheid van de bodem, nuttige insectenpopulaties en biodiversiteit,” vertelde hij Olive Oil Times.

"Dit model werkt op een simplistische input-output basis; meer input zou tot meer output moeten leiden,” voegde Kassam toe. ​"Deze aanpak is echter schadelijk voor de gezondheid van de bodem en het landschap.”

Hij merkte op dat conventionele landbouw op verschillende manieren de gezondheid van de bodem negatief kan beïnvloeden.

Intensieve grondbewerking en monocultuurpraktijken resulteren vaak in bodemerosie, waarbij de bovenlaag van de grond wordt weggespoeld of weggeblazen. Dit vermindert de vruchtbaarheid van de grond en het vermogen om water en voedingsstoffen vast te houden.

De afhankelijkheid van chemische meststoffen en pesticiden in de conventionele landbouw put de hoeveelheid organische stof in de bodem uit, die essentieel is voor de bodemstructuur, vruchtbaarheid en microbiële activiteit.

Bovendien kunnen zware machines bodemverdichting veroorzaken, waardoor de porositeit afneemt en de worteldoordringing wordt bemoeilijkt. Dit belemmert vervolgens de infiltratie en afvoer van water.

De ophoping van schadelijke chemicaliën uit synthetische meststoffen, herbiciden en pesticiden kan de microbiële gemeenschappen verstoren en de biodiversiteit van de bodem aantasten.

Bovendien kan een te grote afhankelijkheid van chemische meststoffen leiden tot een onevenwicht aan voedingsstoffen in de bodem. Dit kan leiden tot tekorten of toxiciteiten die een negatief effect hebben op de plantengroei en de gezondheid van de bodem.

"“Het concept kan worden vergeleken met een input-outputmodel, waarbij wordt aangenomen dat een toename van de input resulteert in een overeenkomstige toename van de output”, aldus Kassam. ​"Deze stapsgewijze aanpak is echter, samen met intensieve grondbewerking, problematisch geworden, met name wat betreft de gezondheid van de bodem.”

"Moderne landbouwpraktijken geven geen prioriteit meer aan kritische vragen, zoals de overkoepelende doelstellingen van landbouwsystemen voor de boeren, de gemeenschap en het milieu", voegde hij toe. ​"De focus is verschoven van duurzaamheid naar louter opbrengsten en winstgevendheid, waarbij er weinig aandacht is voor de gevolgen voor het milieu en duurzaamheid.”

Kassam waarschuwde dat deze verschuiving heeft geleid tot degradatie van landbouwgrond en erosie van de bovenlaag van de bodem. Hij voegde toe dat de situatie steeds ernstiger is geworden naarmate de omvang van landbouwmachines toeneemt, wat leidt tot stofstormen in de Verenigde Staten en Europa.

"“Een dieper begrip van duurzame landbouwpraktijken is essentieel voor het bevorderen van op behoud gerichte regeneratieve landbouw”, zei hij. ​"Het fundamentele principe van conserverende landbouw is om de verstoring van de bodem te minimaliseren door grondbewerking te vermijden, de bodem te bedekken met biomassa-mulch en het teeltsysteem te diversifiëren, waardoor het ecosysteem en de diverse nuttige organismen die erin leven worden beschermd.”

"“Het is van cruciaal belang om de bodembedekking met biomassa-mulch te onderhouden om de natuurlijke omstandigheden zo dicht mogelijk te benaderen”, voegde Kassam toe. ​"Bovendien is de kringloop van organisch materiaal van vitaal belang, omdat de mulch het bodemoppervlak beschermt tegen de gevolgen van stormen, regenval en wind, terwijl het ook voeding biedt aan bodemorganismen en de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem en de voedingsstoffen voor planten verhoogt.”

Hij betoogt dat deze schadelijke effecten verzacht kunnen worden door duurzamere praktijken te hanteren.

Een van deze praktijken is mulchen, wat volgens Kassam een ​​uitstekende bron is van gewasvoedingsstoffen. Deze voedingsstoffen zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en het creëren van natuurlijke habitats voor roofdieren.

Olijfbomen staan ​​erom bekend dat ze goed gedijen op slechte bodems. Toch merken olijfboeren dat landdegradatie een negatief effect heeft op hun bomen.

"Boeren, waaronder olijfboeren, zien een degradatie van het land als gevolg van de grondbewerking en

“Slecht beheer van de bodemgezondheid en de diversiteit van gewassen, wat resulteert in dalende opbrengsten”, aldus Kassam. ​"De afgelopen decennia zijn veel boeren overgestapt van conventionele grondbewerkingsmethoden naar

“conservatieve landbouw in jaarlijkse en meerjarige systemen, inclusief biologische systemen.”

"Bovendien brengen boeren in de olijfsector de gezondheid van de bodem in gevaar door praktijken toe te passen die de gezondheid van de bodem verstoren door regelmatige grondbewerking", voegde hij toe.

Christiane Wassman, mede-eigenaar van de bekroond producent Hark in Umbrië, vertelde dat zij en haar familie met succes een aantal eeuwenoude olijfbomen op hun boerderij nieuw leven hebben ingeblazen door duurzame praktijken toe te passen, met name mulch.

Mulchen is essentieel voor het behoud van water, vooral in de olijfteelt in gebieden die gevoelig zijn voor droogte.

Technieken zoals druppelirrigatie, die water direct naar de wortels van olijfbomen brengt, kan het waterverbruik aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de bomen voldoende hydratatie krijgen. Bovendien helpt het aanbrengen van mulch rond de basis van de bomen om het vocht in de grond vast te houden en verdamping te minimaliseren.

"“Druppelirrigatie is bijzonder effectief in duurzame landbouwpraktijken”, aldus Wassman. ​"Deze methode behoudt de integriteit van de bodem en verbetert de vochtretentie, zelfs tijdens regenval.”

"Zonder dergelijke maatregelen wordt geschat dat tot 70 procent van het vocht verloren kan gaan door afstroming, omdat water niet effectief in de bodem kan doordringen", voegde ze toe. ​"Daarom is het cruciaal om de infiltratie en retentie van regenwater te maximaliseren. Directe afdichting en mulch na het ploegen dragen verder bij aan deze doelstellingen.”

Volgens Juan Vilar, strategisch adviseur voor de olijfoliesector, is irrigatie in Spanje een dringende behoefte geworden.

"Hoewel ongeveer 30 tot 35 procent van de Spaanse olijfgaarden over irrigatie beschikt, geldt dat niet voor 65 procent', zei hij. ​"Ze hebben niet de infrastructuur voor irrigatie.”

Vilar voegde eraan toe dat tijdens de periode van het land historische droogtewerden er vrijwel geen olijfgaarden geïrrigeerd, omdat grote steden in de Zuid-Spaanse regio Andalusië waterbeperkingen invoerden.

"“In de zomer wordt het moeilijker, vooral als er in het voorjaar onvoldoende regen valt”, zei hij.

Duurzame landbouwpraktijken binnen de olijfoliesector winnen steeds meer aan populariteit.

Een van die technieken is conserverende grondbewerking, waarbij de bodem zo min mogelijk wordt verstoord en de bodemstructuur en het organische materiaal behouden blijven.

Deze methode vermindert erosie en verbetert de waterretentie, waardoor olijfbomen toegang hebben tot voedingsstoffen en vocht voor een optimale groei.

Een andere belangrijke praktijk is vruchtwisseling. Hierbij worden olijfbomen afgewisseld met andere gewassen om de toename van plagen en ziekten te beperken.

Deze aanpak verbetert ook de bodemvruchtbaarheid, omdat verschillende planten de bodem kunnen verrijken.

"In Andalusië is ongeveer 40 procent van de landbouwpraktijken in de olijventeelt al afgestemd op duurzaam landbouwbeheer op basis van conserverende landbouw", aldus Kassam. ​"Bovendien vormt de implementatie van druppelirrigatietechnieken een aanvulling op de conserverende landbouw, wat een effectieve synergie in duurzame landbouwpraktijken aantoont.”

"“Systemen voor behoud van landbouw en de daarmee samenhangende praktijken dragen aanzienlijk bij aan de verbetering van de productiviteit, economische levensvatbaarheid, ecologische duurzaamheid en sociale prestaties binnen de olijfproductiesector in de droge en semi-aride mediterrane regio's van Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-Azië”, voegde hij toe. ​"Deze praktijken hebben de olijfproductiesector nieuw leven ingeblazen, de veerkracht versterkt, het potentieel voor bodem- en landproductiviteit verbeterd en landdegradatie beperkt.”