Eerste winnaars beschrijven de voordelen van World Competition Awards

Als registratie voor het zuidelijk halfrond-gedeelte van 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition sluit op 1 septemberst, reflecteren de eerste winnaars op de impact van hun debuutprijzen op hun merken.

"De overwinning heeft geholpen ons merk te promoten bij klanten die ons misschien niet kenden”, zegt Dimitrios Komninos, de eigenaar van het in Laconia gevestigde Dimitri Olijfboerderijen.

"We hebben nu een groter bereik, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook wereldwijd”, voegde hij eraan toe. ​"We voelen ons echt vereerd om een ​​prijs te ontvangen, vooral omdat het de eerste keer was dat we meededen aan een wedstrijd.”

Gelegen op het zuidelijkste puntje van het schiereiland Peloponnesos, hebben de producenten van de 200 jaar oude boerderij verdiende een Zilveren Award voor een ongefilterde Koroneiki met gemiddelde intensiteit. ​"Het is belangrijk om te weten waar je olijfolie vandaan komt”, zegt Komninos.

De onderscheiding was vooral verheugend na een uitdagend seizoen voor Dimitri Olive Farms. ​"Zoals veel boeren werden wij geconfronteerd personeelsproblemen en droogte”, zei Komninos.

Aan de andere kant van de Ionische Zee lopen de producenten achter Olio Infiore vierden hun allereerste World Competition-onderscheiding, een gouden prijs verdienen voor een organische Coratina met gemiddelde intensiteit.

Eigenaar Tommaso Fiore zei dat de Apulische producent van plan is de prijs te gebruiken om zijn product op de markt te brengen extra vergine olijfolie vooruitlopend op het komende seizoen.

Het debuut van Olio Infiore NYIOOC Deze onderscheiding zal Tommaso Fiore helpen zijn extra vergine olijfolie op de markt te brengen in Noord-Amerika. (Foto: Olio Infiore)

"We hopen dat de erkenning een showcase kan worden waarmee onze producten bekendheid kunnen krijgen op de Noord-Amerikaanse markt”, zei hij. ​"Het vertegenwoordigt onze droom voor de nabije toekomst.”

"We zullen met passie en toewijding blijven werken om onze klanten altijd het beste te bieden”, aldus Fiore. ​"We staan ​​altijd open voor nieuwe samenwerkingen en kansen om ons product te laten groeien en verder te verbeteren. We hopen dat deze erkenning slechts het begin is van iets nieuws, en daar zijn we dankbaar voor NYIOOC voor het toestaan ​​ervan.”

Samen met de marketinginvalshoek zei Fiore dat de prijs een erkenning is van het harde werk en de toewijding die nodig is om te produceren olijfolie van wereldklasse en motiveert hem om het volgend jaar beter te doen.

"Het is een motivatie om beter te doen voor ons merk en zo onze reputatie als producenten van hoogwaardige extra vierge olijfolie te versterken”, zei hij. ​"Voor mij is deze bijzonder omdat het nieuwe wegen voor groei opent.”

Fiore voegde eraan toe dat de prijs ook bijdraagt ​​aan de promotie van de zuidelijke regio Puglia, de grootste olijfolieproducerende regio van Italië, als bestemming voor kwaliteit extra vergine olijfolie in plaats van olijfolie in bulk.

"We kunnen de kenmerken van onze olijven benutten, te beginnen met Coratina, en producten van hoge kwaliteit tot leven brengen die met iedereen in de wereld kunnen concurreren”, aldus Fiore. ​"Dit kan worden bereikt door middel van een ​'magische' mix van traditie, innovatie en vaardigheden.”

Samen met mediterrane producenten, Canadese importeur Cibo Previ werd voor het eerst uitgereikt tijdens de 2024 NYIOOC, twee gouden onderscheidingen verdienen voor een Mariolo met gemiddelde intensiteit en zijn Itrana, verpakt onder de merken EVOO Previ en EVOO Previ Bimbi.

Het debuut van Sabrina Rea NYIOOC prijs helpt de kostbare maatregelen te rechtvaardigen die zij neemt om de kwaliteit te waarborgen. (Foto: Sabrina Rea)

"De prijzen hebben een impact gehad op mijn merk omdat het resoneert met mijn klanten”, aldus eigenaresse Sabrina Rea. ​"Het ontvangen van deze prestigieuze erkenning was een absolute vreugde. Ik ben heel dankbaar, want het vertegenwoordigt jarenlange toewijding aan het promoten van olie van de hoogste kwaliteit ter wereld.”

"Deze eer versterkt mijn overtuiging om voortdurend te innoveren en te pleiten voor positief ouder worden”, voegde ze eraan toe. ​"Het voedt ook mijn inzet om Noord-Amerikanen kansen te bieden om hun gezondheid te verbeteren door middel van dit uitzonderlijke, natuurlijke product.”

Rea zei dat als gevolg van barre weersomstandigheden tijdens Italië Oogst 2023/24, moest ze extra aandacht besteden aan de inkoop van de oliën van haar merk. ​"Als importeur van een private-label extra vierge olijfolie moet je ervoor zorgen dat je levert wat je beschrijft”, zegt ze.

"Elke olijfolieproducerende regio heeft zijn unieke zegeningen”, voegde Rea eraan toe. ​"Het maken van olijfolie met een uitzonderlijk hoog fenolgehalte die de perfecte balans tussen robuustheid en zonder overmatige bitterheid biedt, is vergelijkbaar met het creëren van een meesterwerk. Cibo Previ is dat meesterwerk, en ik ben vereerd om het aan de wereld te presenteren, want een sterke gemeenschap begint met een gezonde gemeenschap.”

Ze gelooft de NYIOOC De prijs zal helpen de kwaliteit van de extra vergine olijfolie te communiceren en de extreme maatregelen te rechtvaardigen die zij neemt om de kwaliteit ervan te garanderen bij het transport van deze van Italië naar Canada.

Aan de andere kant van de wereld, de eigenaar van Japan Oogstboerderij vierde zijn debuut op de Wereldcompetitie, een Gold Award voor zijn merk Virgin Valley, een mix van gemiddelde intensiteit van Frantoio-, Leccino-, Pendolino- en Taggiasca-olijven.

Yoshinori Shikamoto is van mening dat prijzen van de Wereldcompetitie helpen de boodschap over Japanse olijfolie van hoge kwaliteit te verspreiden. (Foto: Oogstboerderij)

Eigenaar Yoshinori Shikamoto zei dat het ontvangen van een onderscheiding het bedrijf in staat stelt de hoge kwaliteit van zijn extra vierge olijfolie te promoten. De overwinning toont ook aan dat de kwaliteit van de Japanse extra vierge olijfolie verbetert.

Harvest Farm verdiende de onderscheiding in het derde productiejaar. Nadat hij voor het eerst aan de wedstrijd had deelgenomen, zei Shikamoto dat hij geïnspireerd was ​"om zo’n eervolle onderscheiding te ontvangen.”

"We hebben verlaten landbouwgrond die in bos was veranderd, geregenereerd tot een olijfgaard”, zei hij. ​"Gedurende een aantal jaren hebben we het land uitgebreid en zijn we olijven gaan verbouwen, waardoor we extra vergine olijfolie konden produceren.

"Ik wil graag mijn vaardigheden blijven verbeteren en hard werken om goede extra vergine olijfolie te maken”, voegde hij eraan toe. ​"Ik zal deze prijs gebruiken als aanmoediging om harder te werken.”