Uit de meest recente gegevens blijkt dat in 2023 het biologische landbouwareaal wereldwijd met 2.6 procent is uitgebreid. Er is 2.5 miljoen hectare bijgekomen en het totale wereldwijde biologische landbouwareaal komt daarmee op bijna 99 miljoen hectare.

De wereld van de biologische landbouw 2025 rapport, gepubliceerd door het Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) en IFOAM Organics International, geeft aan dat biologische landbouwgrond in 2.1 goed was voor 2023 procent van alle landbouwgrond wereldwijd.

Spanje was de koploper in de groei van alle olijfolieproducerende landen. Het biologische landbouwareaal groeide met bijna 12 procent, oftewel ruim 300,000 hectare.

Hiermee behoort Spanje tot de landen met de hoogste uitbreiding van de biologische landbouw, na Uruguay (30 procent) en China (18 procent).

In Italië, de biologische landbouw groeide met 4.5 procent, waarmee het totale aandeel biologische landbouwgrond op bijna 20 procent van het landbouwareaal van het land komt.

Permanente landbouwgewassen, zoals olijven, koffie, cacao en noten, namen 6.8 procent van het wereldwijde biologische landbouwareaal in beslag.

Uit het rapport blijkt dat de biologische olijventeelt in 825,000 wereldwijd de 2023 hectare overschreed.

De afgelopen tien jaar is de biologische olijventeelt met bijna 200,000 hectare gegroeid, een groei van 32 procent.

Uit het rapport blijkt echter dat er in 3.1 sprake zal zijn van een daling van 2023 procent ten opzichte van 2022, waarbij 26,572 hectare aan olijfgaarden de biologische landbouw vaarwel zullen zeggen.

Deze trend is waargenomen bij meerdere gewassen in verschillende regio's, waaronder de Europese Unie, ondanks de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) biedt biologische boeren meer financiering en mogelijkheden dan ooit tevoren.

Volgens de Italiaanse biologische vereniging FederBio is de neergang in de EU te wijten aan de groeiende bureaucratische lasten voor zowel landbouwbedrijven als nationale instellingen.

"Veel bedrijven zien het prikkelmechanisme niet langer als een kans om te grijpen, maar eerder als een strak netwerk van vrijwillige toezeggingen die bijdragen aan de bindende eisen van het nieuwe milieubeleid", aldus FederBio.

De vereniging benadrukte dat de Europese boeren wijdverspreide protesten in 2024 vloeiden voort uit meerdere factoren, waaronder een veranderende perceptie van het milieu- en landbouwbeleid van de EU.

"Veel boeren zijn deze strategie als vijandig gaan beschouwen, omdat ze het gevoel hebben dat ze hiermee voor de rechter worden gedaagd in plaats van dat ze hun rol als rentmeesters van het land en het milieu erkennen", aldus de vereniging.

"De EU wordt ervan beschuldigd de normen voor ecologische duurzaamheid te verhogen zonder voldoende rekening te houden met de haalbaarheid van bepaalde regelgeving en de balans tussen ecologische ambities en productieve realiteiten", voegde FederBio toe.

De protesten hebben Brussel ertoe aangezet om bepaalde aspecten van het GLB te herzien. Het is echter nog te vroeg om de impact hiervan op de biologische landbouw te kunnen vaststellen.

Volgens FIBL/IFOAM is Spanje nog steeds de wereldleider op het gebied van biologische olijventeelt, met 292,868 hectare, gevolgd door Italië (215,791 hectare) en Tunesië (153,233 hectare).

Opvallend is dat de wereldwijde verkoop van biologische producten in 136.4 € 2023 miljard bedroeg, een aanzienlijke stijging ten opzichte van € 15.1 miljard in 2000.

De Verenigde Staten blijven de grootste markt voor biologische producten, met een totale omzet van € 59 miljard. De EU staat op de tweede plaats met € 46.5 miljard.

Uit het rapport blijkt dat biologische landbouw in 188 landen wordt beoefend, maar dat slechts 75 landen deze volledig hebben geïmplementeerd met specifieke regelgeving.

In de EU beslaat biologische landbouw nu 11 procent van alle landbouwgrond, wat neerkomt op 19.5 miljoen hectare. De Green Deal en Farm-to-Fork-strategie van de EU willen dit tegen 25 verhogen tot 2030 procent.

Australië is nog steeds de wereldleider, met 53 miljoen hectare gewijd aan biologische landbouw, terwijl Oceanië, met 53.2 miljoen hectare, goed is voor 54 procent van alle biologische landbouwgrond.

In Noord-Amerika beslaat het biologische landbouwareaal 3.3 miljoen hectare, wat neerkomt op 3.4 procent van het totale landbouwareaal.