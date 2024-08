Griekse politie onderzoekt onder schot gestolen olijfolie

De Griekse politie doet onderzoek naar drie overvallen op olijfolie die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden, waarvan er twee betrekking hadden op het stelen van olijfolie onder schot.

Gewapend in Thessaloniki

Eén incident deed zich voor nadat een bezorger naar een onbekende locatie in Thessaloniki was gereisd om een ​​grote levering van olijfolie te doen. Volgens de Griekse krant DefensieNetToen de bezorger ter plaatse aankwam, dwongen vier mannen hem om de olijfolie en enkele andere voedselproducten onder schot te overhandigen. De totale waarde van de gestolen goederen was naar verluidt 4,000 euro waard.

De tweede gewapende overval met olijfolie vond plaats in de EKO-sportarena waar olijfolie werd opgeslagen. Verschillende nieuwsbronnen meldden dat op klaarlichte dag zes gewapende mannen naar verluidt in totaal 50 kratten gevuld met flessen olijfolie hadden gestolen. Getuigen vertelden de politie later dat ze de schutters de dozen in een ongemarkeerd busje zonder kentekenplaten hadden zien laden.

Patras overval

In de stad Patras in de westelijke Peloponnesos doet de politie onderzoek naar een derde overval op olijfolie waarbij dieven grote, zware tanks met olijfolie stalen uit de opslagruimte van een bejaarde bewoner in de buitenwijk Saraveli. Volgens een lokaal nieuwsbericht vertelde de oudere vrouw de politie dat ze op een zaterdagavond voor een korte tijd haar huis had verlaten om terug te keren en ontdekte dat er in haar opslagloods was ingebroken. Dieven waren erin geslaagd om verschillende grote en zware tanks gevuld met olijfolie en een paar gereedschappen mee te nemen. De inbrekers hebben niet ingebroken in het hoofdgebouw.

Volgens de the Top 7 Patras artikel, ​"Het is een voorbeeld van de armoede die tegenwoordig in onze samenleving bestaat. "

De recente overvallen op olijfolie volgen het nieuws van andere aan olijfolie gerelateerde misdrijven vond plaats in Thessaloniki en Athene eerder in de zomer. De Griekse politie had in beide steden verschillende arrestaties verricht in verband met twee afzonderlijke ringen voor olijfoliefraude.