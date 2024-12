Italiaanse boeren doneren 20 ton voedsel voor noodhulp in Gaza

Italiaanse boeren namen deel aan het programma Food for Gaza, dat werd gepromoot door het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking om de mensen in Gaza te ondersteunen.

Onder leiding van het ministerie, in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), werd in maart het initiatief Food for Gaza gelanceerd om voedsel te leveren en de voedselzekerheid in de Palestijnse enclave te verbeteren.

WFP kampt met enorme uitdagingen bij het vervoeren van goederen naar en binnen Gaza. Daarom is het bedrijf gedwongen de rantsoenen te verlagen en voorrang te geven aan warme maaltijden en bakkerijen. - Emanuela Cutelli, communicatie, WFP Italië

Twintig ton aan agrovoedingsproducten, gedoneerd door de Italiaanse boeren in Confagricoltura en Coldiretti, samen met twintig ton aan medische apparatuur, verstrekt door het Rode Kruis, werden op 20 november verzondenth van het humanitaire hulpdepot van de Verenigde Naties, beheerd door het WFP, in Brindisi, Puglia, naar de Jordaanse hoofdstad Amman en vervolgens over land naar Gaza getransporteerd.

De humanitaire hulp werd toevertrouwd aan de Jordan Hashemite Charity Organization, die vervolgens de toegang tot Gaza regelde.

""Sinds het begin van het conflict is Italië koploper in het verlenen van humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza, door hulpgoederen te leveren en zorg te verlenen aan mensen die medische hulp nodig hebben, waaronder minderjarigen en hun families", aldus minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani, die het initiatief promootte. ​"Het programma Food for Gaza heeft als doel de toegang tot voedselhulp te vergemakkelijken, de voedselzekerheid te waarborgen en het lijden van de bevolking te verlichten.”

Een van de vijftien vrachtwagens die Italië aan het WFP doneerde om de humanitaire hulp van Food for Gaza in Gaza te bezorgen. (Foto: Wereldvoedselprogramma)

Al in juli droegen de Italiaanse boeren in Confagricoltura en Coldiretti bij aan het initiatief door 45 ton aan agrovoedingsproducten te leveren. Deze werden verzonden en gedistribueerd, samen met hygiënepakketten, medische apparatuur en tenten die door het Rode Kruis ter beschikking werden gesteld.

Italië doneerde 15 vrachtwagens aan het WFP, die gebruikt zullen worden om hulpgoederen te distribueren. Tajani en de assistent-directeur van het WFP, Rania Dagash, woonden op 25 oktober een leveringsceremonie bijth in de haven van Genua, Ligurië.

Italië heeft bovendien 12 miljoen euro aan het WFP gedoneerd voor de aankoop van voedselproducten die in Gaza worden gedistribueerd.

Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds Israël de Palestijnse enclave begon, meer dan 44,500 mensen in Gaza omgekomen.

Meer dan 1.9 miljoen mensen, wat overeenkomt met ongeveer 90 procent van de bevolking, zijn ontheemd en kampen met extreme honger, waarvan 70 procent oogsten vernietigd, de levensomstandigheden werden gedecimeerd en zowel commerciële als humanitaire aanvoerlijnen werden ernstig beperkt.

De Israëlische invasie was een reactie op de door Hamas geleide aanval op Israël op 7 oktober, waarbij 1,180 Israëliërs en buitenlandse landen werden gedood, 3,400 gewond raakten en 251 werden gevangengenomen en teruggebracht naar Gaza.

Volgens een recent onderzoek naar voedselveiligheid onderzoekhet WFP gerapporteerd Het risico op hongersnood zal deze winter in Gaza aanhouden, tenzij de gevechten stoppen en er meer humanitaire hulp naar de bevolking gaat.

"In een complexe context als die van Gaza, waar de behoeften immens zijn en de omgeving steeds uitdagender wordt, kampt het WFP met enorme uitdagingen op het gebied van toegang om goederen naar en binnen Gaza te vervoeren en is het gedwongen om de rantsoenen te verminderen en prioriteit te geven aan warme maaltijden en bakkerijen," vertelde Emanuela Cutelli, die verantwoordelijk is voor communicatie bij het WFP in Italië. Olive Oil Times.

"Maar zelfs bakkerijen lopen het risico te sluiten vanwege een gebrek aan meel en brandstoffen', voegde ze toe. ​"Het WFP en haar partners doen er alles aan om de bevolking die dringend behoefte heeft aan basisgoederen, te helpen.”

"“Het Italiaanse humanitaire initiatief Food For Gaza is een waardevol instrument en een concreet teken van humanitaire respons op de behoeften van de bevolking”, concludeerde Cutelli. ​"Wij zijn dankbaar voor het initiatief van het ministerie en de verschillende Italiaanse publieke en private actoren die het WFP hebben gesteund bij het brengen van voedsel en hoop aan een wanhopige bevolking.”