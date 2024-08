Jaén zoekt UNESCO-kenmerk voor zijn 'Zee van Olijven'

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), volgens haar website, ​"wil de identificatie, bescherming en instandhouding van cultureel en natuurlijk erfgoed over de hele wereld aanmoedigen dat als van uitzonderlijke waarde voor de mensheid wordt beschouwd. "

Spanje heeft 45 UNESCO-sites, de derde op de lijst na Italië en China van landen met de meeste erkenningen. In Andalusië bevinden zich zeven locaties: Nationaal Park Doñana; De kathedraal, Alcázar en Archivos de Indias in Sevilla; Gorham's grottencomplex; Antequera Dolmens-site; Het Alhambra, Generalife en Albyzin; Het historische centrum van Cordoba en; De renaissance monumentale ensembles van Úbeda en Baeza, Jaén.

Spanje was ook een van de zeven landen die door UNESCO zijn vermeld om de Mediterraan dieet, erkend als een Immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Elke reiziger die door Andalusië en meer specifiek door de provincie Jaén heeft gereden, kan je vertellen over het spectaculaire landschap, bezaaid met miljoenen olijfbomen. Hun schijnbaar oneindige bestaan ​​is de Mar de Olivos of ​"Zee van Olijven.”

Sinds een jaar is de provinciale overheid van Jaén de leider in het streven naar erkenning van het unieke Andalusische terrein als werelderfgoed.

In april vond een seminar plaats aan de Internationale Universiteit van Andalusië (UNIA) in Baeza. Het evenement bracht experts en specialisten samen om de ecologische, antropologische, economische en fysieke waarden van de olijfboomgaarden te bespreken en hoe het idee het beste aan UNESCO kan worden gepresenteerd.

De universiteit bood een zomercursus aan om de gemeenschap toe te spreken en voor te bereiden op de culturele waarde van haar olijfbomen.

Er is een technische commissie opgericht met vertegenwoordigers van de regering van Jaén, de regionale regering van Andalusië, de universiteit van Jaén, coöperaties, de Andalusische biologische landbouwvereniging (CAAE), de vereniging voor groepen voor plattelandsontwikkeling (ARA), de Guillén Foundation en , De Spaanse Vereniging voor Olijfgemeenten (AEMO).

De commissie erkent dat het geen gemakkelijke opgave zal zijn om op de Werelderfgoedlijst te staan. Ze wijzen echter op het grote belang van de ecologische, traditionele, culturele en economische waarde van de Olijfzee. Er zijn naar schatting 180 miljoen olijfbomen in de autonome gemeenschap. Hoewel alle acht provincies van Andalusië olijven verbouwen, is Jaén de grootste producent die de wereld van 22 procent van zijn olijfolie voorziet.

De commissie stelt ook dat Andalusië meer dan 300 gemeenten heeft die afhankelijk zijn van het gewas als primaire economische activiteit, 170,000 boerderijen en anderhalve miljoen hectare (370,658,072 acres) van het platteland beplant met de boom.

De technische commissie streeft ernaar het project in 2017 voor te leggen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport. Het ministerie beslist dan of het waardig is om een ​​voorstel aan UNESCO voor te leggen. Als het wordt geselecteerd, is het aan UNESCO om in 2019 de definitieve beslissing te nemen.