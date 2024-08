Maffia-controle over olijfolie het onderwerp van '60 Minutes'-rapport

Het CBS News-magazine ​'60 Minutes' uitgezonden een segment op betrokkenheid van de maffia bij de Italiaanse landbouw vanavond, miljoenen kijkers kennis laten maken met de duistere onderwereld van de olijfoliehandel en een nieuwe sluier van wantrouwen werpen op de ​"Made in Italy ”merk.

"Maffia-kopieën van fijne olijfolie, wijn en kaas hebben geleid tot een explosie van voedselcriminaliteit in Italië, ”zei Bill Whitaker, correspondent van CBS News.



Het is erg moeilijk om in een bepaald geval met olijfolie precies te zeggen hoeveel druppels in een bepaalde fles daadwerkelijk maffiabloed bevatten. -Tom Müller

Naast een gesprek met de Italiaanse onderzoeker Sergio Tirro, wiens team van 60 getrainde proevers valse olijfolie kan detecteren ​"op het eerste slokje,” het rapport bevatte een interview met Tom Mueller, de auteur van de Extra maagdelijkheid blootleggen.



​"In veel gevallen krijg je olijfolie van een lagere kwaliteit die is gemengd met wat goede extra vierge olijfolie... je krijgt soms ontgeurde olie,' zei Mueller. ​"Ze mengen het met wat olie die wat karakter heeft om het een beetje kleur, een beetje smaak te geven... en dat verkopen ze als extra vierge. Het is illegaal - het gebeurt de hele tijd."

Voor naar schatting 12 miljoen kijkers die net hadden gezien hoe de Denver Broncos de San Diego Chargers versloegen in een spannende voetbalwedstrijd aan het einde van het seizoen, liet Tirro zien hoe gemakkelijk het is om na te maken extra vergine olijfolie.

Afbeelding: 60 Minuten / CBS News

Hij nam een ​​flesje kleurloze, geurloze zonnebloemolie en voegde een paar druppels chlorofyl toe. ​"Het wordt de kleur van olijfolie, "zei Tirro. Zo simpel is het.

Siciliaanse olijfolieproducent, Nicola Clemenza, leidt een opstand van 200 boeren tegen de controle van de maffia in de regio.

"Op de dag dat ik het consortium startte, verbrandden ze mijn auto, brandden ze een deel van mijn huis af en was ik binnen met mijn vrouw en mijn dochter, 'zei Clemenza.

Mueller zei dat maffiacontrole de voedselvoorziening in Italië doordringt, en beschreef de impact ervan op olijfolie in de meest sombere bewoordingen: ​"Het is heel moeilijk om in een bepaald geval met olijfolie precies te zeggen hoeveel druppels in een bepaalde fles daadwerkelijk maffiabloed bevatten. "

Toen Whitaker vroeg hoeveel van de olijfolie op het etiket stond? ​"extra maagd” dat Amerikanen bereikt, is echt geen extra maagd, antwoordde Mueller, ​"75% tot 80%, makkelijk.”

CBS News verscheepte 3 flessen olijfolie die in een niet nader genoemde Amerikaanse supermarkt waren gevonden naar het proefpanel van Tirro: slechts één bleek extra vierge te zijn.

"Ze beschreven er een als: lampante — de laagste kwaliteit olijfolie. Dat merk is toevallig een van de bestverkochte in Amerika”, aldus Whitaker.

Het best verkopende merk in de Verenigde Staten is Bertolli, dat het onderwerp is van een spraakmakende fraudeonderzoek en meerdere class action-rechtszaken.



Zie de ​'Segment van 60 minuten hier.