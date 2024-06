Mei markeerde opnieuw een recordjaar voor hitte

Na een nieuw rapport van de Copernicus Climate Change Service van de Europese Unie ontdekte dat mei 2024 de warmste mei ooit was, riep secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties op tot een mondiaal verbod op reclame voor fossiele brandstoffen.

"Ik dring er bij elk land op aan om reclame van fossielebrandstofbedrijven te verbieden”, zei Guterres in zijn toespraak in het American Museum of Natural History in New York. ​"En ik dring er bij de nieuwsmedia en technologiebedrijven op aan om te stoppen met het adverteren voor fossiele brandstoffen.”

Volgens het Copernicus-rapport was mei 2024 de warmste mei ooit gemeten, en markeerde het ook twaalf opeenvolgende maanden (van juni 12 tot mei 2023) van de warmste maanden ooit.

"Het afgelopen jaar heeft elke draai van de kalender het vuur hoger gezet”, aldus Guterres.

"Klimaatverandering is de moeder van alle stealth-belastingen die worden betaald door gewone mensen en kwetsbare landen en gemeenschappen”, voegde hij eraan toe. “Intussen harken de grondleggers van de klimaatchaos – de fossiele-brandstofindustrie – recordwinsten binnen en smullen ze van biljoenen aan door de belastingbetaler gefinancierde subsidies.”

Guterres herhaalde zijn voorstel voor een mondiale belasting op bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken. ​'meevallers, waardoor de financiële instellingen in de wereld ook worden opgeroepen hiermee te stoppen ​"het financieren van de vernietiging van fossiele brandstoffen en beginnen met investeren in een wereldwijde revolutie op het gebied van hernieuwbare energie.”

Groepen op het gebied van fossiele brandstoffen reageerden op de beweringen van de VN-chef en zeiden dat het aanpakken van de klimaatverandering een belangrijk aspect is van hun energieproductie.

"Onze industrie is erop gericht betaalbare, betrouwbare energie te blijven produceren en tegelijkertijd de klimaatuitdaging aan te pakken, en alle beschuldigingen van het tegendeel zijn vals”, zegt Megan Bloomgren, senior vice-president communicatie bij het American Petroleum Institute.

Hoewel de stijging van de mondiale temperaturen voornamelijk wordt toegeschreven aan de menselijke uitstoot van planeetverwarmende gassen, is de... El Niño klimaatverschijnsel heeft ook bijgedragen tot a warmere planeet in 2023 en de eerste maanden van 2024.

Uit de gegevens van Copernicus bleek ook dat de mondiale gemiddelde temperatuur in de periode van twaalf maanden de hoogste ooit was, met een stijging tot 12 ºC boven het gemiddelde van 0.75 tot 1991 en 2020 ºC boven het pre-industriële tijdperk (1.65 tot 1850).

De drempel voor de opwarming van de aarde is niet overschreden, aangezien een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 1.5 ºC gedurende tientallen jaren vergeleken met pre-industriële temperaturen nodig is om de limiet te overschrijden.

Wetenschappers waarschuwen al lang dat het overschrijden van de drempel van 1.5 ºC onomkeerbare gevolgen zal hebben voor menselijke en natuurlijke systemen op de planeet.

Volgens een onderzoek van 57 wetenschappers over de hele wereld zal de planeet, als de mensheid voor haar energie afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen, over 4.5 jaar een punt bereiken waarop het overschrijden van de drempel voor de opwarming van de aarde onvermijdelijk zal zijn.

"We hebben een afrit nodig van de snelweg naar de klimaathel”, zei Guterres. ​"De strijd om 1.5 graad zal in de jaren 2020 gewonnen of verloren worden.”