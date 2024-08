's Werelds grootste en meest prestigieuze olijfoliecompetitie zal dit jaar groter zijn dan ooit, met meer dan 800 merken uit 27 landen die volgende maand strijden om de felbegeerde Silver, Gold en Best in Class awards.

De vierde jaarlijkse New York International Olive Oil Competition (NYIOOC), die van 11 tot 14 april in New York City wordt gehouden, zal de olijfolie onthullen die door een internationaal panel van topexperts is beoordeeld als 's werelds beste voor 2016. De resultaten zullen worden aangekondigd tijdens een persconferentie live gestreamd om 5:30 Eastern (UTC -5) op donderdag 14 april.



Dat er zoveel producenten zijn die streven naar uitmuntendheid is vernederend. - Curtis Cord, NYIOOC

De organisatoren zeiden dat het recordaantal inzendingen het resultaat was van een goed algemeen oogstseizoen en de ondubbelzinnige voordelen voor merken die erin slagen een prijs te winnen op de NYIOOC. ​"Nu, meer dan ooit, is het nodig om 's werelds beste extra vierge olijfolie te identificeren en te vieren," zei Curtis Cord NYIOOC oprichter en president. ​"Dat er zoveel producenten zijn die naar uitmuntendheid streven, is vernederend.”

Winnaars van de NYIOOC worden gepresenteerd op de populaire Gids voor de beste olijfolie (bestoliveoils.org), de gezaghebbende lijst die wordt gebruikt door chef-koks, voedselinkopers en veeleisende consumenten die waarde hechten aan extra vierge olijfolie van de allerhoogste kwaliteit.

NYIOOC en Olive Oil Times onlangs ontwikkelde een koppelings-app die de beste bekroonde oliën identificeert die passen bij bepaalde voedingsmiddelen. Sinds de lancering in januari is de app al meer dan een half miljoen keer gebruikt. Het team ontwikkelt momenteel een mobiele app waarmee gebruikers elke fles olijfolie kunnen scannen om het kwaliteitsprofiel te bekijken.

En misschien nog wel to the point, NYIOOC zegt dat het binnenkort een zal onthullen ​"Nu kopen”-knop op de lijst met beste olijfolie-gidsen, mogelijk gemaakt door een nieuw platform, de Best Olive Oils Marketplace, waardoor handelaren - detailhandelaren en distributeurs - kunnen verkopen NYIOOC winnaars rechtstreeks via de meest bezochte olijfoliewebsites ter wereld. ​"We zullen de cirkel rond maken, 'zei Cord. ​"We zullen niet alleen de beste olijfolie van het jaar onthullen, we zullen ze ook in de keukens krijgen."