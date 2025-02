Nieuwe lichting olijfolie-sommeliers bevestigd in Londen

Van Virginia tot New South Wales kwamen olijfolieprofessionals en -liefhebbers bijeen in het CIEE Global Institute in het centrum van Londen voor de uitverkochte Olive Oil Times Sommeliercertificeringscursus eind januari.

Gedurende vijf dagen onderzochten de deelnemers de sensorische analyse van olijfolie, de beste landbouw- en productiepraktijken, gezondheidsvoordelen, voeding, culinaire toepassingen en kwaliteitsborging.

Het rigoureuze programma werd geleid door gerenommeerde experts uit zes landen. De groep analyseerde meer dan honderd olijfoliemonsters uit elke producerende regio.

Ik heb nu veel meer kennis over extra vergine olijfolie en het vermogen om een ​​echt kwaliteitsproduct te herkennen. - Inigo Garel-Jones Garrigues, IGJG Ltd

Onder de aanwezigen was Chasity Pritchett van de Amerikaanse retailer Embleem Olijfolie, die zich richt op de verkoop van in eigen land geproduceerde extra vergine olijfolie.

Chasity Pritchett (Foto: Andrew Mullan voor Olive Oil Times)

"“Deze cursus heeft me zoveel geleerd en me een ongelooflijk inzicht gegeven in het productieproces van olijfolie”, zei ze. ​"Het opende mijn ogen voor een compleet nieuwe wereld van smaken en complexiteiten van verschillende cultivars.”

Pritchett is van plan om de kennis die ze tijdens de cursus heeft opgedaan te gebruiken om kansarme gemeenschappen, zoals Afro-Amerikanen en indianen, toegang te geven tot educatief materiaal en onderzoek.

"Deze missie is zeer persoonlijk en het werk gaat door terwijl ik streef naar het opleiden en vergroten van het bewustzijn in het hele land over de gezondheidsvoordelen van olijfolie', zei ze. ​"Omringd worden door mensen die net zo gepassioneerd en enthousiast zijn over olijfolie als ik, was werkelijk inspirerend.”

Thelka Galazoudi, de oprichter van het in Londen gevestigde Terug naar de wortels, verlieten de Sommelier Certificeringscursus ook met een geïnspireerd gevoel.

Galazoudi, die Griekse biologische extra vierge olijfolie en andere producten importeert en distribueert, is van plan om wat hij tijdens de cursus heeft geleerd te gebruiken om nieuwsgierige consumenten te informeren tijdens zijn proeverijen.

"“De cursus tot olijfoliesommelier is een logische volgende stap in mijn reis om mijn kennis en expertise te verdiepen”, zei ze. ​"Het bracht mij samen met gelijkgestemde, gepassioneerde individuen die een diepe liefde en respect voor olijfolie delen.”

Hedzer Roodenburg Vermaat en Thelka Galazoudi (Foto: Andrew Mullan voor Olive Oil Times)

Stefano Chessa van Oliveto-import Hij volgde de cursus om zijn initiatief voor de marketing van extra vierge olijfolie uit het Middellandse Zeegebied in Londen voort te zetten.

"Ik werk aan een project om het Britse distributienetwerk voor Domenico Manca, "Zei hij. ​"Hun producten zijn verkrijgbaar via een gespecialiseerde distributeur voor de hotel- en restaurantsector, maar hun aanwezigheid op de gespecialiseerde detailhandelsmarkt is totaal afwezig.”

Chessa zei dat hij enorm van de cursus had genoten, daarbij verwijzend naar de ​"“verfrissende” benadering van de manier waarop de cursus lesgeeft over de wereld van extra vierge olijfolie.

Zelfs ervaren producenten vonden de cursus waardevol, omdat de nieuwste innovaties werden onderzocht als aanvulling op hun tientallen jaren ervaring in het veld. (Foto: Andrew Mullan)

"“Alle instructeurs waren vriendelijk en professioneel, maar ook ongelooflijk deskundig”, zei hij. ​"Het evenement was uitzonderlijk goed georganiseerd. Ik heb nu veel meer vertrouwen in mijn begrip van de extra vergine olijfolie-industrie. Ik weet zeker dat dit mijn interacties met huidige en toekomstige klanten zal verbeteren.”

Naast retailers en importeurs namen ook olijfolieproducenten deel aan de cursus om op de hoogte te blijven van de laatste trends in de sector en de bredere olijfoliesector.

"“Ik ken het product nu”, zei Jorge Miranda, die onlangs bij de bekroonde Spaanse producent is gaan werken. Huizen van Hualdo om de export te beheren.

De zoektocht naar kwaliteit bracht een andere Spaanse olijfolieproducent, Inigo Garel-Jones Garrigues, naar Londen. ​"“Ik ben een producent die de kwaliteit van het fruit en de oliën die ik en onze coöperatie als geheel produceer, wil verbeteren”, zei hij.

"De cursus was een echte eyeopener voor mij. Omdat ik was blootgesteld aan één land [Spanje] en regio, gaf het me een bredere kijk op de sector en productie,” voegde Garel-Jones Garrigues toe. ​"Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ik nu veel meer kennis heb van extra vergine olijfolie en het vermogen om een ​​echt kwaliteitsproduct te onderscheiden.”

Hoewel de cursus vooral door professionals werd gevolgd, namen ook nieuwsgierige consumenten deel om hun kennis over olijfolie te vergroten. (Foto: Andrew Mullan)

Zelfs ervaren producenten vonden de cursus waardevol, omdat ze de nieuwste wetenschappelijke inzichten en innovaties op het gebied van landbouw, oogsten en malen kregen, als aanvulling op hun tientallen jaren ervaring in het veld.

"“Ik woon al 20 jaar in Toscane en maak daar olijfolie”, aldus Elizabeth Ward-Booth. ​"Veel dingen met betrekking tot olijfolieproductie zijn in de loop der jaren veranderd. Nu ik verhuis naar een nieuw gebied in Toscane met een reputatie voor uitstekende olijfolieproductie, wil ik mijn ervaring en nieuwe kennis gebruiken om de beste kwaliteit olijfolie te produceren.”

Ward-Booth zei dat de cursus haar begrip en waardering voor extra vierge olijfolie buiten Italië verdiepte.

""Ik geloof dat de brede kennis die is opgedaan over olijfolie, met name het belang van aandacht voor detail bij het oogsten, malen en opslaan, van onschatbare waarde zal zijn bij het produceren van olijfolie van goede kwaliteit", zei ze.

Naast de inhoud van de cursus, maakten deelnemers ook van de gelegenheid gebruik om te communiceren met de eclectische mix van docenten en medestudenten.

Naast retailers en importeurs namen ook olijfolieproducenten deel aan de cursus om de laatste trends in de sector en de bredere olijfoliesector te leren kennen. (Foto: Andrew Mullan voor Olive Oil Times)

"De cursus bood ook netwerkmogelijkheden, waardoor ik in contact kon komen met telers en kopers van over de hele wereld', aldus Hedzer Roodenburg Vermaat van de Olijfolie Club.

Roodenburg Vermaat bronnen momenteel bekroonde Tunesische olijfolie en is van plan zijn assortiment uit te breiden naar andere landen.

Hij zei dat het een sommelier helpt hem de kwaliteit van de olijfolie die hij importeert beter te beoordelen en verbetert hij de manier waarop hij particulieren en zakelijke klanten begeleidt bij zijn olijfoliemarketingevenementen.

"De cursus heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bereiken van mijn doelen door mijn geloofwaardigheid als olijfolieprofessional te vergroten, mijn vermogen om olijfolie te beoordelen aan te scherpen en mijn netwerk in de sector uit te breiden. Dit alles zal bijdragen aan de groei van de Olive Oil Club", voegde hij toe.

Shannon Hurd, die de in de VS gevestigde Cesena Familie Import, vond de cursus ​"grondig en toepasbaar. Sprekers waren deskundig en boeiend, en boden inzichten en verduidelijkingen over onderwerpen die overladen waren met informatie.”

Stefano Chessa van Oliveto Imports nam deel aan de cursus om zijn initiatief om extra vierge olijfolie uit de Middellandse Zee in Londen op de markt te brengen, verder te ontwikkelen. (Foto: Andrew Mullan)

""Ik wilde kennis vergaren om ervoor te zorgen dat elke fles die we selecteren onze toewijding aan uitmuntendheid en authenticiteit weerspiegelt", voegde Hurd toe. ​"De kennis die ik als sommelier heb opgedaan, vergroot mijn vermogen om consumenten te informeren over de voordelen die extra vierge olijfolie biedt.”

Hoewel de cursus vooral door professionals werd gevolgd, namen ook nieuwsgierige consumenten deel om hun kennis over olijfolie te vergroten.

"“Ik heb geen enkele connectie met de olijfoliehandel – alleen een passie voor lekker eten en koken en een verlangen om met pensioen te gaan in Puglia”, aldus Andrew Waters.

"“Ik begon de cursus met kennis over extra vierge olijfolie, maar er was heel weinig over bekend”, voegde hij toe. ​"“De breedte van de cursus en de hoeveelheid die ik heb geleerd, was echt indrukwekkend.”

Inschrijving voor de maand mei Sommeliercertificaatprogramma in New York City is al geopend.