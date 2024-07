Nieuwe Spaanse podcast duikt in de wereld van olijfolie

Olijfboeren, molenaars en bottelaars klagen consequent over het gebrek aan kennis van de consument extra vergine olijfolie.

Sterker nog, 49 procent van de respondenten op de 2023 Olive Oil Times Oogstonderzoek noemden een gebrek aan consumentenkennis als een van hun grootste zorgen.

Daartoe hebben drie olijfolieprofessionals een Spaanstalige podcast gelanceerd om de kwestie te bespreken basisprincipes van olijfolie met een divers aanbod aan gasten en nieuwe enthousiastelingen creëren.

De sector olijfolie van eerste persing heeft veel verspreiding nodig en er moeten mensen bij betrokken zijn, vooral jongeren. - Mercedes Uceda, medepresentator, A la Sombra del Olivo

Pablo Voitzuk, olijfolie-voorlichter, adviseur en NYIOOC World Olive Oil Competition rechter, kwam op het idee voor A la Sombra del Olivo (In the Shade of the Olive Tree) in 2023 en tikte Mercedes Uceda en Maripaz Aguilera aan als zijn co-hosts.

"Pablo vertelde me met Kerstmis dat hij een podcast wilde maken”, zegt Aguilera, technisch specialist in olijfolie bij het Andalusische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en Training (IFAPA), panelleider en adviseur.

"Door ons werk blijven we vaak op technisch niveau. We richten ons altijd op de sector en deze podcast is een manier om de olijfoliecultuur onder een groot publiek te verspreiden”, voegde ze eraan toe.

Uceda, een gecertificeerde proever wiens familiebedrijf zich toelegt op de bouw en het ontwerp van olijfmolens, luistert regelmatig naar podcasts en was enthousiast om aan het project deel te nemen. Ze gelooft dat podcasts een uitstekende manier zijn om een ​​jonger publiek te vermaken en te informeren.

Volgens Spotify, een platform voor audiostreaming, luistert meer dan de helft van de Spanjaarden naar podcasts, terwijl een derde er gewoonlijk naar luistert. Uit afzonderlijk onderzoek van iVoox Observatory, dat gegevens verzamelt over Spaanstalige podcasts, bleek dat 40 procent van de luisteraars tussen 18 en 44 jaar oud is.

"De wereld van podcasts, waar ik verslaafd aan ben geraakt, lijkt een heel goede manier om welk onderwerp dan ook te verspreiden”, aldus Uceda.

"De sector olijfolie van eerste persing heeft veel verspreiding nodig en mensen die zich ermee willen verbinden, vooral jongeren”, voegde ze eraan toe. ​"Podcasts zijn een vorm van kennis delen of verbinding maken met verschillende onderwerpen die jongeren gebruiken, dus het leek ons ​​een heel goed idee.”

Uceda is van mening dat het lange conversatieformaat van podcasts, dat tot de meest populaire genres behoort, bij uitstek geschikt is voor het bespreken van olijfolie, waardoor de presentatoren en hun gasten de details en nuances van elk onderwerp kunnen onderzoeken in plaats van gebruik te maken van de typische soundbites van elk onderwerp. kabelnieuws en traditionele radioprogramma's.

"We bespreken veel, maar de podcast is gemaakt voor niet-professionals”, aldus Uceda. ​"Het heeft een redelijk overdraagbare woordenschat, zodat iedereen het kan begrijpen. We proberen het gebruik van technische woorden te vermijden.”

Aguilera was het ermee eens dat de podcast toegankelijk moet zijn voor het grote publiek, maar voegde eraan toe dat olijfolieprofessionals het ook interessant zouden vinden. Aguilera heeft haar hele professionele leven olijfolie bestudeerd, maar heeft tijdens het maken van de podcast toch veel intrigerende feiten geleerd.

"Het doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken”, zegt ze. ​"Ik denk dat we hebben geprobeerd allerlei soorten mensen erbij te betrekken, vooral mensen die willen leren.”

De drie hosts hebben zes afleveringen van de podcast opgenomen, die thematisch zijn verdeeld. De eerste is een introductie waarin de presentatoren hun visie op de podcast bespreken en hoe ze hopen dat luisteraars over olijfolie gaan nadenken.

De rest van de podcast gaat over gezondheid, gastronomie, cultuur, olijfvariëteiten en marketing. Elke aflevering, die ongeveer een uur duurt, begint met een discussie tussen de drie presentatoren en wordt gevolgd door een interview met een expert op elk gebied.

"We zochten naar gasten van over de hele wereld, zowel uit Europa als het zuidelijk halfrond, dus de podcast zou ook breder zijn”, aldus Uceda. ​"We dachten dat mensen in Spanje op deze manier zouden luisteren naar mensen en meningen uit de rest van de wereld, vooral als het gaat om de verkoop in Zuid-Amerika, wat erg interessant was.”

"Er zijn mensen uit Chili, Argentinië, de Verenigde Staten en Italië”, voegde Aguilera eraan toe. ​"Dat wil zeggen: we wilden niet alleen dat het onze visie zou zijn, maar ook een visie die put uit verschillende delen van de wereld.”

De derde aflevering bevat gastinterviews met Alicia Moya en Carola Dümmer, co-auteurs van Chili's eerste olijfoliegids, om detailhandel en cultuur te bespreken.

Filippo Falugiani, de oprichter en voorzitter van de Internationale Associatie van Olijfolierestaurants, en Dani Garcia Peinado, een chef-kok die gespecialiseerd is in olijfolie en kookt voor de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie, verschijnen in de vierde aflevering om de rol van restaurants als ambassadeurs van olijfolie te bespreken. olie voor een breder publiek.

"Ik vond de aflevering met Filipo en Dani leuk omdat het over de horeca- en restaurantkanalen ging, 'zei Uceda. ​"We zeggen altijd dat het penetreren van het restaurantkanaal het moeilijkste is in de wereld van olijfolie van eerste persing, en de laatste tijd hebben we het moeilijk gehad. Chef-koks en restaurateurs zijn ook de schrijvers van ons product.”

Andere gasten zijn Nico en Rafael Alonso Barrau van de bekroonde producer Oro del Désierto, onder meer Carmen Nieto van Paraiso Virgen Extra, een speciaalzaak, en Juan Pablo Castellano, lid van de Olive Chamber of Commerce van San Juan, Argentinië.

De eerste afleveringen van A la Sombra del Olivo worden al gestreamd op Spotify en videoversies zijn beschikbaar op YouTube.