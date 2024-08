New World Labs brengt nieuwste prik uit bij geïmporteerde olijfolie

In een redux van Het dichtslaan van geïmporteerde olijfolie van afgelopen zomer Summerhebben het UC Davis Olive Center en het Australian Oils Research Laboratory opnieuw de handen ineengeslagen om een ​​kritische beoordeling te geven van de kwaliteit van enkele van Amerika's best verkopende olijfoliemerken die in de schappen van supermarkten in Californië te vinden zijn.

Het rapport van vandaag, Evaluatie van extra vierge olijfolie verkocht in Californië, laat zien dat onderzoekers rekening hielden met ten minste enkele van de kritiek op de methoden van vorig jaar door een veel grotere steekproef van best verkopende ingevoerde olijfoliën te trekken en door tests geaccrediteerd te gebruiken Internationale Olijfraad.

De geteste geïmporteerde olijfolie was: Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian en een premiummerk, Lucini. Ze werden vergeleken met Californische olijfboerderij (COR) en Cobram Landgoed – de grootste Amerikaanse en Australische olijfolieproducenten.

Het rapport concludeerde: ​"laboratoriumtests wezen uit dat de best verkopende geïmporteerde merken van ​'extra vierge 'olijfolie die in de Verenigde Staten wordt verkocht en in winkels in heel Californië wordt gekocht, voldoet vaak niet aan de sensorische normen van het IOC voor extra vierge olijfolie. "

Het was echter niet allemaal goed nieuws voor Australië en Californië. Elf procent van de Californische, en allen van de Australische olijfolie faalde de ​"PPP ”(pyropheophytine) -tests die aangaven dat ze werden blootgesteld aan hitte en licht of vervalst waren met geraffineerde oliën. In een verklaring op de website van California Olive Ranch Ranch, sprak Vice President of Marketing Claude S. Weiller zijn teleurstelling uit dat twee COR-flessen de PPP-test niet doorstaan. ​"Onze investering in technologie waarmee we de olijven kunnen identificeren die worden gebruikt om onze olie te maken, zou ons moeten helpen begrijpen wat er is gebeurd met de twee flessen die niet door de keuring zijn gekomen”, schreef hij.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Californië in het Olive Center van Davis die wordt ondersteund door de Olijfolieraad van Californië, waarvan de leden baat zullen hebben bij het in diskrediet brengen van geïmporteerde olijfolie. Californische olijfolieproducenten bieden ongeveer één procent van de olijfolie verbruikt in de Verenigde Staten, maar ze ontwikkelen de capaciteit om veel meer dan dat te leveren.

Het is het laatste hoofdstuk in wat een controversiële industrie is geworden, steeds meer verdeeld in producenten uit de Nieuwe en Oude Wereld die een voordeel nastreven om meer van de groeiende Amerikaanse honger naar olijfolie te vangen.

