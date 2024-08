New York Times herziet infographic over olijfoliefraude

De New York Times heeft een herziene versie van een infographic over olijfoliefraude dat critici zeiden was sensationeel en onnauwkeurig in delen.

De wijzigingen zijn vandaag aangebracht op de website van de New York Times, net na 8:00 uur Eastern Standard Time, of ongeveer vier dagen nadat het originele stuk was geplaatst.

Onder de veranderingen, Tom Mueller, auteur van het boek Extra maagdelijkheid, werd verwijderd als de bron van het artikel na Mueller aangedrongen hij was niet verantwoordelijk voor de verkeerde informatie.

De dia die de meeste aandacht trok, luidde: ​"69 procent van de olijfolie die (in de VS) te koop is, is gemanipuleerd.” The Times veranderde het in ​"69 procent van geïmporteerde olijfolie geëtiketteerd ​'extra vierge' voldeed in een smaaktest niet aan de norm voor dat label.”

Een andere dia luidde oorspronkelijk: ​"Flessen zijn gelabeld ​'Extra Virgin 'en gebrandmerkt met ​'Made in Italy '(Vreemd genoeg is dit legaal, zelfs als de olie niet uit Italië komt). "

Het werd veranderd in: ​"Flessen zijn gelabeld ​'Extra Virgin' en gelabeld ​'Verpakt in Italië 'of ​'Geïmporteerd uit Italië. ' (Vreemd genoeg is dit legaal, zelfs als de olie niet uit Italië komt – hoewel de bronlanden geacht worden op het etiket te staan.)”

Nog een dia gelezen, ​"De olijfolie wordt versneden met goedkopere olie.” Het is gewijzigd in: ​"At sommige raffinaderijen de olijfolie wordt gesneden met goedkopere olie.”

Eerder klaagde de illustrator van het artikel in a Twitter-updates Dat hij was ​"Hij kreeg brieven over de kernmagnetische resonantie van olijfolie van Italiaanse chemici”, en toch deed hij dat ​"slechts een illustrator.” Nu Mueller is verwijderd als bron van het artikel, blijft het onduidelijk wie het stuk heeft geschreven.

Een uitleg van de correcties was nog niet verschenen op de Times Corrections-pagina.

De correcties zouden degenen kunnen verlichten die dachten dat de generalisaties van het artikel stereotypen versterkten en legioenen eerlijke Italiaanse olijfolieproducenten aanklaagden. Maar als nieuws zich met de snelheid van het licht voortbeweegt, zijn vier dagen een eeuwigheid, en de uitspraken die de Times vandaag heeft ingetrokken, waren al over de hele wereld uitgezonden en gedeeld.

UPDATE (25 februari 2014): Een eerdere versie van deze afbeelding bevatte verschillende fouten. Olijven die worden gebruikt in olie van mindere kwaliteit worden meestal dagen, weken of zelfs maanden nadat ze zijn geplukt naar molens gebracht - niet ​"binnen enkele uren." De afbeelding bracht twee dubieuze praktijken samen die te vinden zijn in delen van de olijfolie-industrie. Sommige producenten mengen olijfolie met sojabonen of andere goedkope oliën, terwijl anderen plantaardige oliën mengen met bètacaroteen en chlorofyl om nep-olijfolie te produceren; de twee praktijken worden meestal niet gecombineerd. Olijfolie die in Italië wordt gebotteld en in de Verenigde Staten wordt verkocht, mag worden geëtiketteerd ​"verpakt in Italië” of ​"geïmporteerd uit Italië” — niet ​"geproduceerd in Italië” – zelfs als de olie niet uit Italië komt. (De bronlanden zouden echter op het etiket moeten worden vermeld.) Een onderzoek uit 2010 door onderzoekers van de Universiteit van Californië, Davis, toonde aan dat 69 procent van de geïmporteerde olijfolie werd gelabeld met ​"extra vierge” voldeed in een deskundige smaak- en geurtest niet aan de norm voor dat label. De studie suggereerde dat de monsters van mindere kwaliteit waren geoxideerd; was vervalst met goedkopere geraffineerde olijfolie; of van slechte kwaliteit waren omdat ze gemaakt waren van beschadigde of overrijpe olijven, of olijven die verkeerd waren opgeslagen of verwerkt - of een combinatie van deze gebreken. Het kwam niet tot de conclusie dat 69 procent van de olijfolie die in de Verenigde Staten te koop werd aangeboden, was gemanipuleerd. Ten slotte citeerde de afbeelding ten onrechte Tom Mueller, die de blog Truth in Olive Oil runt, als de bron van de informatie. Terwijl de blog van de heer Mueller en andere geschriften werden geraadpleegd ter voorbereiding van de afbeelding, werden verschillende van zijn bevindingen verkeerd geïnterpreteerd.”

