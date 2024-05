De beste extra vierge olijfolie van het noordelijk halfrond onthuld

Boeren, molenaars en bottelaars uit 18 landen op het noordelijk halfrond hebben samen 584 prijzen gewonnen uit 901 inzendingen op de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Producenten overwonnen een tweede opeenvolgende slechte oogst, gekenmerkt door klimatologische en economische uitdagingen, en wonnen 368 Gold Awards en 216 Silver Awards voor hun productie. extra vierge olijfolie.

Voor ons bedrijf bevestigen deze prijzen onze inspanningen om olijfolie van hoge kwaliteit te produceren die de unieke smaken en kenmerken van Turkse olijfvariëteiten onder de aandacht brengt. - Tuba Yilmaz, eigenaar, Gaia Oliva

Volgens een Olive Oil Times enquêteHoge productiekosten, overmatige hitte, droogte, de olijffruitvlieg, overmatige regen en tekorten aan arbeidskrachten waren de belangrijkste uitdagingen waarmee producenten in het oogstjaar 2023/24 te maken kregen.

Nogmaals, Italiaanse merken leidde de weg, die 147 prijzen heeft gewonnen bij 's werelds grootste wedstrijd voor olijfoliekwaliteit. Zij werden gevolgd door de Verenigde Staten (95), Spanje (82), Kroatië (80) en Griekenland (56) als de meest succesvolle landen in de competitie.

Terwijl de usual suspects de resultaten domineerden, zegevierden ook producenten uit minder bekende landen, waaronder boeren en molenaars uit Albanië, Bosnië en Herzegovina, China, Japan en Jordanië.

De jurering voor producenten van extra vergine olijfolie op het zuidelijk halfrond zal in het najaar beginnen.

Ongeacht hun land van herkomst waren de producenten het erover eens dat ze erkenning kregen van de NYIOOC beloonden hun inspanningen tijdens een moeilijke oogst en verbeterden hun vooruitzichten om nieuwe markten te betreden.

NYIOOC Awards helpen producenten van elke omvang zaken te doen op nieuwe markten. (Foto: Fattoria San Michele a Torri)

"We zijn erg trots dat we hebben gewonnen in New York, een geweldige stad en markt met geweldige mensen”, zegt Leonardo Francalanci, de CEO van het in Toscane gevestigde bedrijf. Fattoria San Michele a Torri, die won een Gold Award voor een Frantoio met gemiddelde intensiteit.

Ondanks de hoge zomertemperaturen na een slechte vruchtzetting in het voorjaar, produceerde het bedrijf in het oogstjaar 30,000/2023 24 liter extra vergine olijfolie met plannen om een ​​aanzienlijk deel te exporteren. ​"Wij geloven dat deze prijs ons zal helpen om ons internationaal beter te profileren”, aldus Francalanci.

Naast het verbeteren van de merkpositie in de Verenigde Staten, zeiden producenten uit minder bekende olijfolieproducerende gebieden dat de World Competition Awards het profiel van hun hele regio helpen promoten.

“[Het winnen van een Silver Award] is een erkenning voor goed werk”, zegt Fatima Elizalde, de marketingmanager van Bodega Nekeas, gelegen in de Noord-Spaanse regio Navarra.

"Deze prijs verbetert de positionering van Navarra als een gebied waar extra vierge olijfolie van topkwaliteit wordt geproduceerd”, voegde ze eraan toe.

Producenten hebben gemeld dat het winnen op de NYIOOC biedt commerciële voordelen, inclusief het verbeteren van de reputatie van een merk in de ogen van potentiële en bestaande klanten.

Velen zien de prijzen echter als meer dan een verkooppraatje. De conclusies van de NYIOOC analyseteam worden gezien als een goedkeuring van duurdere biologische praktijken.

Think Olive Oil Times Wereldranglijst Volgens gegevens verdienden biologische merken 205 prijzen uit een recordaantal van 329 inzendingen.

De producenten achter Marciano Estate oogsten de lokale variëteit Mission, samen met vijf Italiaanse en drie Spaanse variëteiten, allemaal biologisch geteeld. (Foto: Marciano Landgoed)

"Het winnen van deze prijzen geeft ons meer vertrouwen dat we het juiste doen”, zegt Milagros Castro, de olijvenconsulent voor het in Californië gevestigde Landgoed Marciano.

De producent uit Napa Valley verdiende een paar gouden onderscheidingen voor een medium Italiaanse blend en medium Arbequina, geoogst uit het gecertificeerde biologische bos in Sint-Helena.

Een van de biologische praktijken van Marciano Estate is het laten grazen van schapen tussen de bomen om onkruid te verwijderen en voor natuurlijke bemesting te zorgen.

Samen met organische inzendingen, Olive Oil Times Wereldranglijst Uit gegevens blijkt dat monovariëteitsoliën aan populariteit winnen.

Eenenzeventig procent van monovariëteit NYIOOC in 2024 werden inzendingen toegekend, vergeleken met 57 procent van de blends. Tussen 2016 en 2022 was er veel meer gelijkheid tussen het succes van oliën van één enkele variëteit en oliën die twee of meer cultivars combineren.

Terwijl de meest voorkomende olijfvariëteiten blijven domineren als de meest bekroonde – waaronder Picual, Koroneiki, Frantoio en Arbequina – zeggen producenten wereldwijd dat internationale erkenning hen aanmoedigt om lokale cultivars te omarmen.

In Turkije, bekroonde producenten probeerde de talrijke endemische variëteiten van het land onder de aandacht te brengen. Vierentwintig van de 29 winnende merken zijn vervaardigd met inheemse olijfvariëteiten.

"Twee gouden prijzen winnen tijdens de 2024 NYIOOC is echt een eer voor ons en een bewijs van de toewijding en het harde werk van ons team”, aldus Tuba Yilmaz, de eigenaar van Gaia Oliva.

Tuba Yilmaz bekijkt de NYIOOC als een uitstekende manier om inheemse Turkse olijfvariëteiten aan de wereld te laten zien. (Foto: Gaia Oliva)

"Voor ons bedrijf bevestigen deze prijzen onze inspanningen om olijfolie van hoge kwaliteit te produceren die de unieke smaken en kenmerken van Turkse olijfvariëteiten onder de aandacht brengt”, voegde ze eraan toe.

Naast lokale variëteiten benadrukken prijzen van de Wereldcompetitie de rol van olijventelers als bewaarders van traditionele landschappen en olijvenbiodiversiteit.

Gelegen in de uitlopers van de Sierra Nevada in Californië, waar de producenten achteraan staan Olivia's OLA gevierde overwinning twee Gold Awards voor mengsels waarin wilde olijven zijn geoogst van eeuwenoude bomen.

"We waren niet alleen enthousiast over de onderscheidingen, maar we voelden ook dat de waarde die we in onze bomen zagen gevalideerd werd”, aldus mede-eigenaar Giulio Zavolta. ​"De bomen hadden hun waarde bewezen als bron van een unieke olie, als transporteur van het rijke erfgoed van de regio en als cultureel monument.”

Eerste winnaars zien winnen NYIOOC prijzen als bevestiging dat hun agronomische en maalpraktijken werken. (Foto: OPG Garmica)

Terwijl veel producenten die hun overwinningen vierden eerder tijdens de competitie werden beloond, waren er tijdens de editie van 2024 ook veel winnaars die voor het eerst een prijs wonnen.

"Dit was de eerste keer dat ik binnenkwam NYIOOC, en ik ben erg opgewonden en blij”, zegt Ante Đuderija, de eigenaar van OPG Garmica.

Gelegen op het eiland Hvar voor de kust van Zuid-Kroatië, zei de producent Gold Award voor zijn medium Levantinka komt na een uitdagende oogst.

"Voor OPG Garmica is dit nog maar het begin; Ik hoop de komende jaren op continuïteit in de kwaliteit van olijfolie”, besluit Đuderija.