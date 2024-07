Olive Council neemt Germplasm Bank op in mondiaal verdrag

De Internationale Olijfolieraad (IOC) heeft ermee ingestemd de Wereldolijfkiemplasmabank op te nemen in het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw.

Het verdrag, eveneens ondertekend door het Spaanse Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, speelt een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit in de landbouw op wereldschaal en bij het waarborgen van een eerlijke en rechtvaardige verdeling.

"Het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw vestigt een multilateraal systeem om de toegang tot plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw te vergemakkelijken en om op een eerlijke en rechtvaardige manier de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan te delen”, aldus Lhassane Sikaoui, hoofd van de afdeling olijventeelt, olijfolietechnologie en milieu van het IOC

"Het voorziet in ex situ collecties van plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw in het bezit van internationale landbouwonderzoekscentra en andere internationale instellingen”, voegde ze eraan toe.

Volgens Sikaoui voorziet het verdrag in een effectieve samenwerkingsstrategie tussen de lidstaten met hun eigen kiemplasmabanken en door het IOC goedgekeurde collecties om genetisch materiaal uit te wisselen voor wetenschappelijke en praktische doeleinden en een mondiale natuurbeschermingsstrategie te ontwikkelen.

Veel IOC-lidstaten hebben hun eigen nationale collectie genetische hulpbronnen van olijven. De gemeente heeft ook zes internationale olijfkiemplasmabanken opgericht in Córdoba, Spanje; Marrakesh, Marokko; Izmir, Turkije; San Juan, Argentinië; Israëls Volcani Instituut; en de Italiaanse Raad voor Landbouwonderzoek en Analyse van de Landbouweconomie.

"De Spaanse regering was de eerste die reageerde en interesse toonde in het verkrijgen van de Olive Germplasm Bank van Spanje, met zijn verschillende collecties van het Andalusische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en Training (IFAPA) en de Universiteit van Córdoba, erkend onder het verdrag”, zei Sikaoui.

"De eerste overeenkomst werd op 14 juni ondertekendth op het hoofdkwartier van het Spaanse Ministerie van Landbouw en Visserij”, voegde ze eraan toe. ​"Andere landen, zoals Marokko, hebben ook interesse getoond in het ondertekenen van een overeenkomst met het verdrag.”

Sikaoui zei dat de volgende stappen bij de implementatie van het verdrag de ontwikkeling van een database van al het genetische materiaal van elke verzameling en kiemplasmabank zullen inhouden.

"De gegevens die in de loop van de tijd worden verzameld, zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een database over de kenmerken van verschillende vroege variëteiten, die centraal staan ​​in het True Healthy Olive Cultivars-project van het IOC en zijn ondergebracht in de repository van de Universiteit van Córdoba, zei ze.

"De versterking van dit netwerk zal dienen als een mondiale hulpbron die toegankelijk is voor de wetenschappelijke gemeenschap en zal kinderdagverblijven voorzien van een bron van gezond en authentiek materiaal voor eindgebruikers”, aldus Sikaoui. ​"Bijgevolg zal dit de sector in staat stellen toegang te krijgen tot rassen die beter geschikt zijn voor de veranderende klimatologische omstandigheden.”

De gevolgen van de klimaatverandering voor de olijventeelt blijven een grote zorg voor boeren. Drieënzestig procent van de respondenten op de 2023 Olive Oil Times Oogstonderzoek noemden klimaatverandering als hun grootste zorg.

Respondenten noemden extreme hitte, droogte en regen als de belangrijkste factoren die van invloed waren op de oogst van 2023. Hoewel geen enkele klimaatgebeurtenis aan klimaatverandering kan worden toegeschreven, stijgende mondiale temperaturen de kans op extreme klimaatschommelingen vergroten.

"De olijfgaard bevindt zich op een historisch moment en staat voor grote uitdagingen”, aldus Sikaoui. ​"De klimatologische omstandigheden waarin dit gewas zich ontwikkelt veranderen snel en we moeten het aanpassen aan deze nieuwe scenario’s.”

"Genetische verbetering van de variëteit is een van de belangrijkste aanpassingsstrategieën voor het aangaan van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt – rassen die hiertegen resistent zijn plagen en ziekten, aangepast aan hoge temperaturen tijdens de bloei en minder ophoping van kou uur in de winter, droogteenz.,” voegde ze eraan toe. ​"We zijn ook getuige van een aanzienlijk proces van genetische erosie: drie op de vier hectare nieuwe olijfplantages is afkomstig van één enkele variëteit.”

Naast het vergroten van de mogelijkheden voor wetenschappers om genetisch materiaal van olijven te bestuderen en voor boeren om te experimenteren met nieuwe soorten olijven, zou het partnerschap ook de aandacht vestigen op de inspanningen van donoren, die door de jaren heen fondsen en genetisch materiaal hebben verstrekt aan kiemplasmacollecties.

Sikaoui zei dat het IOC ernaar uitkijkt om het verdrag met de leden te bespreken en een mondiale strategie te ontwikkelen om het genetische erfgoed van olijven te behouden en genetisch materiaal uit te wisselen.

"Daartoe zal in april 2025 in Marrakech een internationale workshop over genetische hulpbronnen van olijfplanten plaatsvinden”, aldus Sikaoui. Deze workshop zal verschillende kwesties behandelen, waaronder het operationele raamwerk van het netwerk en de formulering van een mondiale strategie voor het behoud, het behoud en de verbetering van de genetische hulpbronnen van olijfplanten.”