Olijfoliepakketontwerp Top of Mind tijdens Griekse crisis

Elli Markaki runt het familieglasverpakkingsbedrijf Brothers Markaki.

Robuust. Sexy. Dat zijn twee woorden die Stratis Camatsos gebruikt om de fles te beschrijven die zijn nieuwe extra vierge biologische olijfolie, EVO3, bevat, afkomstig van het Griekse olijfolieproducerende eiland Lesbos. Hij voegt er ook aan toe dat hij de opvallende donkergekleurde glazen fles heeft gekozen vanwege zijn functionaliteit.

"Het beschermt de olie tegen een van zijn vijanden: licht. Daarom moet een consument altijd kijken of hij olijfolie wil kopen die is verpakt in een donkergekleurd glas of blik. "

Camatso's overwegen, net als andere Griekse producenten die net de concurrerende olijfoliemarkt betreden, elke optie bij het bottelen en verpakken van hun product.

"Het ontwerp en de presentatie van de fles is belangrijk omdat het onderdeel is van je merk, je identiteit ”, zegt Camatsos.

Kunststof, metalen blikken of glasopties zijn eindeloos.

"Ik wilde iets anders doen met het uiterlijk, en na het zoeken kwam ik Style Ltd. tegen. Ik was geïntrigeerd door hun werk van glasversiering en het was het ding dat ik zocht om het product naar een hoger niveau te tillen . Door gebruik te maken van hun kleurcoatingtechniek, hebben we een uitstekend ogend product gecreëerd dat opvalt. "

Christos Charizonas, algemeen directeur van Style Ltd., zei dat de verkoop van glazen flessen met 40 procent is gestegen dankzij nieuwe olijfoliebedrijven, zoals EVO3, die hun product met zorg en aandacht willen bottelen. ​"Er zijn andere details, zoals of u een kurkfles of een fles met schroefdeksel gaat gebruiken. Over alles wordt vandaag echt nagedacht. "

Charizonas zegt dat hij klanten verschillende opties biedt in alle maten en in de meest ongewone vormen, variërend van lang en dun tot rond of vierkant. Hij zegt dat klanten kunnen kiezen voor doorzichtige flessen omdat ze opvallender kunnen zijn voor consumenten die de schappen van een plaatselijke speciaalzaak of supermarkt in het buitenland bekijken en het exacte product willen zien dat ze kopen. Camatsos heeft deze optie niet overwogen voor zijn olijfolie.

"Het zien van de kleur van de olijfolie is geen bruikbare indicator voor de inhoud, en het is schadelijk voor de olie omdat licht de houdbaarheid verkort. Stel je voor dat er een fles op het schap van een supermarkt staat met het grootlicht erop; geen betere manier om de olie sneller ranzig te maken. "

Charizonas zegt dat de manier van denken van Camatsos een van de redenen is waarom Griekse olijfolieproducenten meer geïnteresseerd zijn in de verschillende kleurcoatingsmethoden. ​"Ze willen meer weten over andere verpakkingsdetails, zoals de technieken die we gebruiken om emblemen en prints toe te voegen. Deze details zijn erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het product opvalt boven de concurrentie. "

Style Ltd. heeft zijn eigen aandeel van concurrenten op de markt, waaronder Brothers Markaki. Het bedrijf dat al meer dan 75 jaar glazen verpakkingen en flessen produceert voor verschillende producten, waaronder wijn, frisdrank, water en voedsel, beleeft ook een boost in het bedrijfsleven dankzij een nieuwe interesse in het bottelen van glas.

"Zelfs in deze moeilijke tijden hebben we een omzetgroei van 25 procent gezien en we nemen elke drie maanden nieuwe mensen aan omdat Grieken meer dan ooit geïnteresseerd zijn in marketing en presentatie ”, zegt Elli Markaki, die haar familiebedrijf runt. ​"Glas is het perfecte materiaal voor Griekse extra vierge olijfolie. Ze willen zich specialiseren en een mooi product uit Griekenland presenteren en de verpakking hoort daar bij. We werken rechtstreeks met de klant samen en dat vinden ze leuk. "

Camatsos zegt dat de crisis hem heeft gemotiveerd om zijn droom te volgen om zijn eigen droom te realiseren biologische olijfolie daar zit ook een sociaal en milieuaspect achter. Voor elke gekochte fles zegt Camatsos dat er één boom zal worden geplant in een ontbost gebied in Griekenland. Met kwaliteitsproductie, een marketingplan en de juiste verpakking is Camatsos begonnen met exporteren naar het VK, Ierland en België en is het klaar om EVO3 aan meer distributeurs en retailers te presenteren.

"De fles en het logo zijn de eerste dingen waar een consument naar kijkt op het schap. Omdat je er niet persoonlijk bent om je product aan elke consument te pitchen om ze te overtuigen het jouwe te kopen, en omdat je maar ongeveer drie seconden hebt om de aandacht van de consument te trekken, moet je vertrouwen op je merk. "

Olijfoliepakketontwerp zal een onderwerp zijn op de Seminars van de New York International Olive Oil Competition 2014 deze april.