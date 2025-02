Verwacht wordt dat de vraag naar olijfolie zal groeien, net als het aanbod

Wereldwijd herstel van olijfolieconsumptie lijkt nabij.

Volgens de laatste gegevens van de Internationale Olijfolieraad (IOC) zal de wereldwijde consumptie in het oogstjaar 2024/25 naar verwachting met tien procent stijgen ten opzichte van het vorige seizoen.

Als dit wordt bevestigd, zou dit een aanzienlijk herstel betekenen na de daling van 2.6 procent in het oogstjaar 2023/24 ten opzichte van het voorgaande seizoen.

Zie ook: Gegevens van Olive Council tonen de laatste oogstresultaten en opkomende trends

Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de wereldwijde consumptie in 2024/25 de 3,064,500 ton zal overstijgen, vergeleken met de geschatte 2,780,000 ton in 2023/24.

Opvallend is dat verschillende olijfolieproducerende landen de afgelopen zes jaar te maken hebben gehad met aanzienlijke schommelingen in de consumptie.

Volgens schattingen van het IOC heeft Spanje, de grootste producent van olijfolie ter wereld, een gestage daling van de consumptie geregistreerd. Sinds het seizoen 500,000/2022 ligt de consumptie nog steeds onder de 23 ton.

Spanje consumeerde 519,000 ton in 2019/20, 541,000 in 2020/21 en 580,000 in 2021/22. De consumptie daalde echter tot 363,000 ton in het oogstjaar 2022/23, omdat extreme klimaatomstandigheden de consumptie ernstig verstoorden. beïnvloedde productie en de prijzen in het hele Middellandse Zeegebied stegen.

Sindsdien is de consumptie geleidelijk hersteld. Het IOC schat 402,000 ton voor 2023/24 en voorspelt een toename tot 460,000 ton in 2024/25.

Hoewel deze cijfers nog steeds ruim onder de recordhoeveelheid van 580,000 ton liggen die in 2021/22 werd gerapporteerd, komen ze wel overeen met het gemiddelde van de afgelopen tien seizoenen van 483,850 ton.

Italië, een grote producent van olijfolie, heeft de afgelopen vijf seizoenen een relatief stabiele consumptie weten te handhaven, met een gemiddelde van 426,000 ton.

Het IOC voorspelt echter een daling van vier procent voor 2024/25. Als dit wordt bevestigd, zou dit de eerste keer zijn dat de Italiaanse olijfolieconsumptie onder de 400,000 ton zakt en naar schatting 395,000 ton bereikt.

Als dit wordt bevestigd, zou dit het derde opeenvolgende jaar van afnemende olijfolie consumptie in Italië.

Verwacht wordt dat de totale consumptie van olijfolie in de Europese Unie in het oogstjaar 1,326,000/2024 de 25 ton zal overschrijden. Dit is een stijging van zeven procent ten opzichte van het voorgaande seizoen.

"De Europese Unie heeft een neerwaartse trend “In de afgelopen jaren is de consumptie van olijfolie sterk toegenomen”, aldus het IOC.

"Hoewel de wereldwijde consumptie sinds het oogstjaar 1990/91 bijna is verdubbeld, heeft de EU haar aandeel in de totale consumptie teruggebracht van ruim 70 procent in 2004/05 tot ongeveer 45 procent in recente oogstjaren," merkte het IOC op.

Van de andere belangrijke olijfolieproducerende landen voorspelt het IOC alleen een daling van de consumptie in Algerije (-1 procent) en Egypte (-11 procent).

Grote landen die olijfolie importeren zijn ook verwachting toenemen hun aankopen. In de Verenigde Staten zal de consumptie naar verwachting met acht procent groeien in 2024/25 vergeleken met het vijfjarig gemiddelde.

Ook China en Australië zullen naar verwachting de totale waarde van hun olijfolie-import aanzienlijk verhogen.

Interessant is dat de consumptie van olijfolie in Turkije ook aan het toenemen is. Er wordt een stijging van 21 procent verwacht in 2024/25, vergeleken met het vijfjarig gemiddelde.

Turkije verwacht een aanzienlijke olijfolieproductie herstelt in het huidige oogstjaar, waardoor het land tot de topproducenten ter wereld behoort.

Ondertussen wordt verwacht dat de wereldwijde consumptie van tafelolijven stabiel zal blijven en in 3,000,000/2024 25 ton zal bedragen, vergeleken met de geraamde 2,900,000 ton in 2023/24.

Het IOC benadrukte dat verschillende landen hun productie van tafelolijven de afgelopen 30 jaar aanzienlijk hebben uitgebreid.

Sinds het oogstjaar 1990/91 is de productie van Egyptische tafelolijven gestegen van 11,000 tot 520,000 ton in 2023/24. In dezelfde periode steeg de productie van Algerije van 14,000 tot 285,000 ton, terwijl die van Turkije steeg van 110,000 tot 350,000 ton.

Het IOC heeft in zijn laatste marktanalyse prijsschommelingen onderzocht en een aantal opvallende trends geïdentificeerd.

Een belangrijke trend is de schommeling van de olijfolieprijzen bij de molen. In grote markten zoals Jaén, Spanje, en Chania, Griekenland, zijn de prijspieken die tussen oktober 2022 en oktober 2023 zijn geregistreerd aanzienlijk afgenomen.

Vanaf oktober 2024 waren de prijzen in beide markten aanzienlijk gedaald. Als deze trend zich voortzet, kunnen de prijzen in beide landen dalen tot onder de € 400 per 100 kilogram.

De situatie op de Italiaanse markt vertoont echter een groot contrast.

In Bari blijven de prijzen hoog met € 950 per 100 kilogram, wat de recordniveaus van 2023 benadert. Deze trend sluit aan bij een bijzonder uitdagend seizoen voor Italiaanse olijfolieproducenten.